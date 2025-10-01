Hair Color: દાડમની છાલમાંથી ઘરે બનાવો નેચરલ હેર કલર, એકવારમાં મૂળથી કાળા થઈ જશે સફેદ વાળ
Pomegranate Peel Hair Color: સફેદ વાળને કલર કરવા માટે દાડમની છાલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. દાડમની છાલનો ઉપયોગ કરી હેર ડાઈ તૈયાર કરવી ઈઝી છે. આ પેસ્ટ માથામાં લગાડવાથી સફેદ વાળ મૂળથી કાળા થઈ જશે.
Trending Photos
Pomegranate Peel Hair Color: આજના સમયમાં લોકોના વાળ સમય પહેલા જ સફેદ થવા લાગે છે તેનાથી વાળની સુંદરતા પ્રભાવિત થાય છે. વાળના સફેદ થવા પાછળ ખરાબ જીવનશૈલી, માનસિક ચિંતા, પ્રદૂષણ અને પોષણનો અભાવ જવાબદાર હોઈ શકે છે.
સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે લોકો મોંઘા પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ પણ કરે. પરંતુ કેટલાક ઘરેલુ ઉપાયની મદદથી પણ વાળને કાળા કરી શકાય છે. જેમકે દાડમની છાલનો ઉપયોગ કરીને તમે વાળને કાળા કરી શકો છો. જ્યારે તમે દાડમ છોલતા હશો ત્યારે પણ તમે અનુભવ્યું હશો કે દાડમની છાલના કારણે હાથ પર કાળો રંગ દેખાવા લાગે છે. દાડમની છાલનો આ ગુણ અને કાળો રંગ વાળને પણ કાળા કરી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ દાડમની છાલથી સફેદ વાળને નેચરલી કાળા કેવી રીતે કરી શકાય ?
દાડમની છાલમાંથી હેર ડાઈ બનાવવા માટે એક કપ દાડમની છાલ લેવી અને તેને તવા પર સારી રીતે શેકો. દાડમની છાલ કાળા રંગની થઈ જાય એટલે તેમાં કલોંજી ઉમેરો અને બે મિનિટ સુધી બરાબર સાંતળો. ત્યાર પછી ગેસ બંધ કરી મિશ્રણને ઠંડુ થવા દો. તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જાય એટલે તેને મિક્સર જારમાં પીસીને પાવડર બનાવી લો.
તૈયાર કરેલા પાવડરમાં એક ચમચી આમળા પાવડર, એક ચમચી સરસવનું તેલ ઉમેરી આ મિશ્રણને વાળમાં સારી રીતે લગાવો. આ મિશ્રણ લગાડતી વખતે હાથમાં ગ્લવ્સ પહેરવાનું રાખો નહીં તો હાથમાં પણ કાળો રંગ ચડી જશે. વાળના મૂળથી લઈને વાળના છેડા સુધી આ મિશ્રણ સારી રીતે અપ્લાય કરો. એક કલાક સુધી વાળમાં આ પેસ્ટ લગાવી રાખો અને પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂથી વાળ ધોઈ લો. તેનાથી તમારા વાળ નેચરલી કાળા થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે