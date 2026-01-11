Post Workout Care: કસરત કર્યા પછી તુરંત નહાઈ લેવાથી શરીર પર થતી અસરો વિશે જાણશો તો આ ભુલ ક્યારેય નહીં કરો
Post Workout Care: જીમ ગયા પછી કે કસરત કરી હોય પછી તુરંત નહાવું જોઈએ કે નહીં તે અંગે લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે. તો જણાવી દઈએ કે આ ભુલ કરવી નહીં. આ ભુલ કરવાથી શરીર પર કેવી અસર થાય છે ચાલો જાણીએ.
Post Workout Care: કોરોના વાયરસના કારણે લોકો સમજી ગયા છે કે સારી હેલ્થ જ સૌથી મહત્વની છે. કોરોના પછી લોકો પોતાની ફિટનેસ જાળવવાને લઈ વધારે સજાગ થયા છે. ફિટ રહેવા માટે લોકો નિયમિત કસરત કરતાં થયા છે. લોકોમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષો દરમિયાન ઈમ્યુનિટી, કસરત અને હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલને લઈને વધારે જાગૃતિ આવી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો નિયમિત જીમ જતા હોય છે. પરંતુ અજાણતા લોકો કેટલીક ભુલ કરે છે જે શરીરને નુકસાન કરે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ જીમમાંથી આવ્યા પછી તુરંત કઈ ભુલ ન કરવી.
જીમ કર્યા પછી તુરંત નહાવું
જીમમાં કસરત કર્યા પછી ઘણા લોકો તુરંત નહાઈ લેતા હોય છે. આ સૌથી મોટી ભુલ છે. એક્સપર્ટ અનુસાર કસરત કર્યા પછી તુરંત નહાવાનું ટાળવું જોઈએ. કસરતના કારણે હાર્ટ બીટ વધી જાય છે. આ સ્થિતિમાં તુરંત નહાવું નહીં. કસરત કર્યા પછી શરીરને થોડો આરામ આપો. 10 થી 15 મિનિટ શરીરને રેસ્ટ આપો જેથી હાર્ટ બીટ નોર્મલ થઈ જાય. હાર્ટ બીટ નોર્મલ થયા પછી પણ હુંફાળા પાણીથી નહાવું જોઈએ. જે લોકોને ઠંડા પાણીથી નહાવાની આદત હોય તેમણે કસરત કર્યા પછી ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ રેસ્ટ કરવો અને પછી નહાવું નહીં તો શરીરને નુકસાન થાય છે.
આજકાલ ફિટનેસની દુનિયામાં આઈસ બાથનો ટ્રેંડ વધી રહ્યો છે. જો કે આઈસ બાથ દરેક વ્યક્તિ માટે યોગ્ય નથી. આઈસ બાથ લેવી કે નહીં તેનો આધાર વ્યક્તિના બોડી ટાઈપ, ફિટનેસ, ટ્રેનિંગ પર હોય છે. આઈસ બાથ એક્સપર્ટની દેખરેખમાં જ લેવી જોઈએ. અન્યથા આઈસ બાથથી નુકસાન થઈ શકે છે.
કસરત કર્યા પછી ફક્ત નહાવાનું જ નહીં ડાયટ પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. કસરત પછી તુરંત કંઈપણ ખાવું નહીં. શરીરને કુલ ડાઉન થવાનો સમય આપવો જોઈએ. ત્યારબાદ એવી વસ્તુઓ ખાવી જેમાં કેલેરી અને ફેટ ન હોય અથવા ઓછા હોય. કસરત કર્યા પછી બેલેંસ્ડ અને લાઈટ ડાયટ પર ફોકસ કરવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
