/Potato Boiling Hack: બટેટા બાફવા મુકો ત્યારે આ વસ્તુ સાથે ઉમેરી દેજો, બટેટાની છાલ કુકરમાં જાતે જ નીકળી જશે

Potato Boiling Hack: બાફેલા બટેટાનો ઉપયોગ કરવાની ઉતાવળ હોય ત્યારે આ નુસખો અજમાવજો. આ રીતે બટેટા બાફવાથી બટેટા ઝડપથી બફાઈ જશે અને મોટાભાગના બટેટાની છાલ કુકરમાં જ નીકળી જશે. એટલે કે બાફેલા બટેટાની છાલ ઉતારવાનું કામ પણ મહેનત વિના થઈ જશે.
Potato Boiling Hack: રસોડાના અમુક કામોમાં જો સ્માર્ટ હેક્સ અપનાવવામાં આવે તો કલાકોનું કામ મિનિટોમાં થઈ શકે છે. રસોડાના ઘણા કામ એવા હોય છે જેને કરવામાં વધારે સમય લાગતો હોય છે. જો કે એવા કેટલાક હૈક્સ હોય છે જેની મદદથી ઓછા સમયમાં કામ પૂરું થઈ શકે છે. આજે તમને ઝડપથી બટેટા બાફવાની અને બાફેલા બટેટાની છાલ ઝડપથી ઉતારવાની એક મજેદાર ટ્રિક વિશે જણાવીએ. જો તમે આ ટ્રીક અપનાવશો તો બટેટા બાફવાનું અને પછી તેની છાલ ઉતારવાનું કામ મિનિટમાં થઈ જશે..
પરોઠા, ચાટ કે અન્ય વાનગી બનાવવા માટે બાફેલા બટેટાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો તેને બાફી લીધા પછી તેની છાલ ઉતારવા માટે તેને ઠંડા કરવા પડે છે. ગરમ બટેટાની છાલ ઉતારવામાં દાઝી જવાનું રિસ્ક હોય છે. આવું ન થાય તે માટે બટેટા બાફતી વખતે કુકરમાં બટેટાની સાથે અમુક વસ્તુઓ ઉમેરી શકાય છે. આ વસ્તુ બટેટાના પાણીમાં મિક્સ કરી દેવાથી 2 ફાયદા થશે. પહેલો ફાયદો કે બટેટા ઝડપથી બફાઈ જશે અને બીજો ફાયદો કે મોટાભાગના બટેટાની છાલ કુકરમાં જ નીકળી જશે. જે બટેટા પર છાલ રહી જશે તે પણ સરળતાથી નીકળી જશે.
બાફેલા બટેટાની છાલ સરળતાથી નીકળી જાય અને બટેટા ઓછા સમયમાં બફાઈ જાય તે માટે અહીં દર્શાવેલી રીતમાંથી કોઈપણ એક રીત ટ્રાય કરો. આ રીતે બટેટા બાફશો તો બટેટાનો સ્વાદ પણ વધી જશે.
બાફેલા બટેટાની છાલ ઝડપથી ઉતારવાની ટ્રીક
પાણીમાં મીઠું ઉમેરો
બટેટા ઝડપથી બફાઈ જાય અને તેની છાલ પણ સરળતાથી નીકળી જાય તે માટે બટેટા બાફતી વખતે કુકરમાં પાણી ભરો તો તેમાં મીઠું ઉમેરી દો. મીઠાવાળા પાણીમાં બટેટા બાફવાથી બટેટાની છાલ કુકરમાં જ ઢીલી પડી જાય છે અને સરળતાથી નીકળી જાય છે. મીઠું ઉમેરેલા પાણીથી બટેટાનો સ્વાદ પણ વધી જશે.
લીંબુનો રસ અથવા વિનેગર
બટેટા બાફતી વખતે પાણીમાં થોડો લીંબુનો રસ અથવા તો વિનેગર પણ ઉમેરી શકાય છે. બટેટા બાફવાના પાણીમાં થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાથી બટેટાનો રંગ વધારે સફેદ રહે છે અને બટેટા બફાઈ જાય પછી તેની છાલ પણ સરળતાથી નીકળી જાય છે. લીંબુ ઉમેરવાથી બટેટાનો સ્વાદ પણ વધી જાય છે. જો લીંબુ ન ઉમેરવું હોય તો પાણીમાં બેથી ત્રણ ટીપા વિનેગરના ઉમેરી દો. વિનેગરથી પણ બટેટાની છાલ ઉતારવાનું કામ સરળ થઈ જશે.
તેલ ઉમેરો
બટેટાને બાફતી વખતે કુકરના પાણીમાં તેલ પણ ઉમેરી શકાય છે. પાણીમાં એક ચમચી તેલ ઉમેરી તેમાં બટેટા બાફો. તેલવાળા પાણીથી બટેટાની છાલ ઝડપથી ઉતરી જાય છે. તેલ ઉમેરવાથી બટેટા તુટશે કે ફાટશે નહીં. તેલવાળા પાણીમાં બફાયા પછી બટેટાની છાલ ઝડપથી નીકળી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)