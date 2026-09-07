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  • /Potato Peel: રસોડામાં રોજ યુઝ થતા બટેટાની છાલને કચરો સમજી ફેંકી ન દો, આ રીતે સ્કિન અને હેર કેરમાં કરી શકો છો યુઝ

Potato Peel: રસોડામાં રોજ યુઝ થતા બટેટાની છાલને કચરો સમજી ફેંકી ન દો, આ રીતે સ્કિન અને હેર કેરમાં કરી શકો છો યુઝ

Potato Peel use in Skin Care: બટેટાની છાલને મોટાભાગના લોકો કચરામાં જ ફેંકી દેતા હોય છે. પણ આ છાલ કચરો નથી. આ છાલનો ઉપયોગ તમે સ્કિન કેર અને હેર કેરમાં કરી શકો છો. સ્કિન કેર અને હેર કેરમાં બટેટાની છાલનો યુઝ કરવાની અલગ અલગ રીતો અહીં દર્શાવેલી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 07, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:13 PM IST
Potato Peel: રસોડામાં રોજ યુઝ થતા બટેટાની છાલને કચરો સમજી ફેંકી ન દો, આ રીતે સ્કિન અને હેર કેરમાં કરી શકો છો યુઝ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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