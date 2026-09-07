/Potato Peel: રસોડામાં રોજ યુઝ થતા બટેટાની છાલને કચરો સમજી ફેંકી ન દો, આ રીતે સ્કિન અને હેર કેરમાં કરી શકો છો યુઝ

Potato Peel use in Skin Care: મોટાભાગના ઘરોમાં બટેટાનો ઉપયોગ સૌથી વધારે થતો હોય છે. બટેટાનો ઉપયોગ કરવા માટે તેની છાલ કાઢવામાં આવે અને આ છાલને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પણ તમે આ છાલને કચરામાં ફેંકવાને બદલે સ્કિન કેર અને હેર કેરમાં યુઝ કરી શકો છો. બટેટાની છાલનો ઉપયોગ કઈ કઈ રીતે કરી શકાય છે તેની જાણકારી તમને ન હોય તો અહીં બટેટાની છાલના ઉપયોગની રીતો જણાવેલી છે.
સ્કિન ક્લીન કરવા માટે
બટેટાની છાલમાં ખાસ પ્રકારના એન્ટી ઓક્સિડન્ટ હોય છે. બટેટાની છાલને ગુલાબજળમાં પલાળી તેનાથી સ્કિન ક્લીન કરો. જો તમે ઈચ્છો તો બટેટાની છાલની પેસ્ટ બનાવી તેમાં દૂધ ઉમેરીને ચહેરા પર લગાડી પણ શકો છો. ચહેરા પર બટેટાની છાલની પેસ્ટ લગાડી 10 મિનિટ રહેવા દો અને પછી ફેસ વોશ કરી લો.
હેર કેર માટે
બટેટાની છાલનો ઉપયોગ હેર વોશ કરવા માટે પણ કરી શકો છો. પાણીમાં બટેટાની છાલ ઉમેરી ઉકાળો. 10 મિનિટ પાણી ઉકળે પછી પાણીને ગાળીને ઠંડુ થવા દો. બટેટાની છાલ વાળા પાણીનો ઉપયોગ શેમ્પૂ કર્યા પછી કરો. છેલ્લે નોર્મલ પાણીથી હેર વોશ કરી લેવા.
ડાર્ક સર્કલ દુર કરવા
આંખ નીચે ડાર્ક સર્કલ થઈ ગયા હોય અથવા સ્કિન પર કાળી ઝાંઈ દેખાતી હોય તો તેને દુર કરવા માટે પણ આ ઘરેલુ ઉપાય અપનાવી શકો છો. બટેટાની છાલના નીચેના સફેદ ભાગથી આંખની નીચે હળવા હાથે મસાજ કરો. જો કોઈની સ્કિન સેન્સિટિવ હોય તો તેણે બટેટાની છાલ લગાડતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો.
બટેટાની છાલમાં સ્કિનને ફાયદો એટલા માટે કરે છે કે તેમાં નેચરલ બ્લીચ અને વિટામિન સી હોય છે. બટેટાની છાલના નેચરલ બ્લીચિંગ ગુણ ખીલ, ચહેરા પરના ડાઘને લાઈટ કરે છે. તડકાના કારણે ટૈન થયેલી સ્કિન માટે પણ બટેટાની છાલ બેસ્ટ છે. બટેટાની છાલ સ્કિન પર યુઝ કરવાથી સ્કિન પર ગ્લો આવી શકે છે તેવું પણ માનવામાં આવે છે. તો તમે પણ સ્કિન પર બટેટાની છાલ યુઝ કરી નક્કી કરો કે તમને તેનાથી ફાયદો થાય છે કે નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)