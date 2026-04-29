Pressure Cooker Mistakes: એક ભુલ અને રસોડામાં બોમ્બની જેમ ફાટશે પ્રેશર કુકર, દુર્ઘટના ન થાય તે માટે આ વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું
Pressure Cooker Mistakes: રસોઈ કરતી વખતે કુકરનો ઉપયોગ કરવાથી સમયની બચત થાય છે અને કામ ઝડપથી થઈ જાય છે. પરંતુ ઉતાવળમાં કુકરનો ઉપયોગ કરવામાં જો એક ભુલ પણ કરવામાં આવે તો કુકર બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે. કુકરમાં બ્લાસ્ટનું કારણ બને તેવી ભુલો કઈ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
- કુકર યુઝ કરતી વખતે કઈ ભુલો ન કરવી ?
- કુકરમાં બ્લાસ્ટ ન થાય તે માટે આ વાતોનું રાખો ધ્યાન.
Pressure Cooker Mistakes: પ્રેશર કુકરનો ઉપયોગ કરી રસોઈ બનાવો તો રસોઈ ઝડપથી બની જાય છે. દરેક ઘરમાં અલગ અલગ સાઈઝના કુકર જોવા મળે છે. દાળ, શાક, ભાત સહિતની વસ્તુઓ કુકરમાં કરવામાં આવે તો ઓછી મહેનતે કામ ઝડપથી થઈ જાય છે. જો કે કુકરનો ઉપયોગ કરતી વખતે ઘણીવખત દુર્ઘટના પણ થઈ શકે છે.
કુકરનો ઉપયોગ કરવામાં ભુલ થઈ જાય તો કુકર ફાટી પણ શકે છે. કુકર ફાટવાથી લોકોને ગંભીર ઈજા થવાથી લઈ જાનનું જોખમ પણ ઊભું થઈ શકે છે. કુકર ફાટવાની ઘટનામાં મોટાભાગે 5 કારણો જવાબદાર હોય છે. 5 કારણ એવા હોય છે જેના લીધે કુકર ફાટવાનું જોખમ વધે છે. આ 5 કારણ કયા કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ. કુકરનો ઉપયોગ કરતી દરેક મહિલાને આ અંગે જાણકારી હોવી જોઈએ. જેથી મોટી દુર્ઘટનાને ટાળી શકાય.
કુકર ફાટવાના 5 કોમન કારણો
કુકરની રીંગ અને વાલ્વ ન બદલવા
કુકરના ઢાંકણમાં વાલ્વ અને રબરની રીંગ હોય છે. આ બંને વસ્તુ કુકરની સૌથી મહત્વની વસ્તુઓ હોય છે. આ બંનેના કારણે જ કુકરનું પ્રેશર કંટ્રોલ થાય છે. મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય કે રબર અને વાલ્વને થોડા થોડા સમયે બદલવું જરૂરી હોય છે. જો રીંગ ઢીલી થઈ ગઈ હોય તો તેને બદલી દેવી જોઈએ. આ સિવાય વાલ્વ પણ બરાબર છે કે નહીં તે ચેક કરાવવું જોઈએ.
કુકરની સીટી સાફ ન કરવી
વાલ્વ પછી સૌથી મહત્વની હોય છે કુકરની સીટી. કુકરમાં રસોઈ બનાવતી વખતે વરાળ સાથે રસોઈના કણ પણ સીટીમાં જતા હોય છે. ઘણા લોકો કુકર તો સાફ કરે છે પણ કુકરની સીટી અંદરથી સરખી સાફ કરતા નથી. આ ભુલ કુકર ફાટવાનું કારણ બની શકે છે. કુકરની સીટી સાફ ન હોય તો તે બરાબર કામ કરતી નથી અને વરાળ બરાબર બહાર નીકળતી નથી. તેના કારણે કુકર ફાટી શકે છે. તેથી કુકરનું વેંટ પાઈપ અને સીટી બરાબર સાફ કરવા જોઈએ.
કુકરને ઉપર સુધી ભરી દેવું
કુકર ફાટવાનું જોખમ વધારતી ત્રીજી ભુલ છે કે કુકરને છલોછલ ભરી દેવું. ઘણીવાર ગૃહિણીઓ કુકરમાં એક સાથે ઘણી વસ્તુઓ બાફવા માટે મુકી દેતી હોય છે. જેથી એકવારમાં મોટાભાગનું કામ પતી જાય. પરંતુ આ ભુલ કુકરમાં બ્લાસ્ટનું કારણ બની શકે છે. કુકરમાં એકસાથે વધારે વસ્તુઓ હોય અને કુકર ઉપર સુધી ભરેલું હોય તો વધારે પડતા પ્રેશરના કારણે કુકર ફાટી શકે છે. કુકરને તેની ક્ષમતા કરતાં ઓછું જ ભરવું જોઈએ જેથી વરાળ સરળતાથી નીકળી શકે.
ઓછું પાણી નાંખવું
કુકરમાં પાણી ઓછું હોય તો તેના કારણે પણ બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે. કુકરમાં પાણી ઓછું હોય તો કુકર વધારે પડતું ગરમ થઈ જાય છે. કુકરની અંદરનું તાપમાન વધી જવાથી કુકર ફાટવાનું જોખમ વધે છે. આ સિવાય કુકર અંદરથી બળી પણ જાય છે.
જૂની કુકર યુઝ કરવું
કુકર પર એક્સપાયરી ડેટ લખેલી નહીં હોય પણ વર્ષો જૂના કુકરનો ઉપયોગ કરવો જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. જૂના કુકરના ઢાંકણ ઢીલા થઈ ગયા હોય, બોડી ફાટી ગઈ હોય, ઢાંકણના લોક ખરાબ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. આવા કુકર કોઈપણ સમયે દગો દઈ શકે છે. તેથી વર્ષો જૂના ખરાબ થયેલા કુકરનો ઉપયોગ કરવાની ભુલ પણ ન કરવી.
