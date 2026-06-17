/Raghuram Rajan Warning: હોર્મુઝ કટોકટી તો માત્ર શરૂઆત... રઘુરામ રાજનની ભારતને મોટી ચેતવણી, 3-5 વર્ષમાં ક્યા ફસાઈ શકે છે ભારત ?

Raghuram Rajan Warning: ભારતીય રિઝર્વ બેંકના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર અને યુનિવર્સિટી ઓફ શિકાગો બૂથ સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસમાં ફાઇનાન્સના પ્રોફેસર રઘુરામ રાજને ચેતવણી આપી છે કે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર હજુ પણ વિક્ષેપિત વેપાર માર્ગો, ટેરિફ યુદ્ધો અને ભૂ-રાજકીય તણાવના આઘાતમાંથી બહાર આવી રહ્યું છે.
રાજને દલીલ કરી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કટોકટી અને યુએસ ટેરિફ કાર્યવાહી સહિત આ વિક્ષેપોની સંચિત અસર આખરે દેશો તેમની આર્થિક શક્તિને કેવી રીતે જુએ છે તે બદલશે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે આગામી કટોકટી તેલ સાથે સંબંધિત નહીં, પરંતુ સામાન્ય દવાઓ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ફાર્માસ્યુટિકલ ઇનપુટ્સ (API) સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે.
'યુએસ-ઈરાન ડીલ ઉકેલ નથી'
ઊર્જા સુરક્ષા પર, રાજને સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત શાંતિ કરાર હોર્મુઝ કટોકટી દ્વારા ઉજાગર થયેલી મૂળભૂત નબળાઈઓને દૂર કરતો નથી. ભારતના કુલ ક્રૂડ ઓઇલ, એલએનજી અને એલપીજી આયાતનો નોંધપાત્ર હિસ્સો આ માર્ગ દ્વારા આવે છે.
રાજને ભાર મૂક્યો કે ભારતને વર્તમાન લેવલ કરતા ઘણા મોટા વ્યૂહાત્મક તેલ ભંડારની જરૂર છે. તેમણે ચીની રેખાઓ પર કોલસાનું ઉત્પાદન વધારવા જેવા લવચીક બેકઅપ વિકલ્પોની હિમાયત કરી. જો કે, તેમણે ચેતવણી આપી કે નવીનીકરણીય ઉર્જા પણ પોતાના સપ્લાય-ચેઇન જોખમો ઉભા કરે છે, કારણ કે ભારત સૌર કોષો અને પવન ઘટકો માટે આયાત પર ભારે નિર્ભર રહે છે. તેમણે ભારતીય ઉદ્યોગોને સ્થાનિક વિકલ્પો વિકસાવવામાં વધુ ભૂમિકા ભજવવા હાકલ કરી.
ટેરિફ મોરચે રાજને શું કહ્યું?
ટેરિફ મોરચે, રાજને કહ્યું કે ભારત હાલમાં યુએસ તરફથી ભારે ટેરિફના ભયનો સામનો કરતા પહેલા કરતાં વધુ સારી સ્થિતિમાં છે. તેમણે બળજબરીથી મજૂરી અંગેની ચિંતાઓને કારણે આગામી 12.5% ટેરિફ તરફ ધ્યાન દોર્યું, જે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ (લગભગ 10%) કરતા થોડું વધારે છે, પરંતુ તેને વ્યવસ્થાપિત ગણાવ્યું.
તેમના મતે, સૌથી મોટું જોખમ વધારાની ક્ષમતા શોધવાનું છે, જે હાલના દરો ઉપર વધારાના ટેરિફ બોજ લગાવી શકે છે. તેમની મુખ્ય સલાહ એ છે કે ભારતે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેના આયાત સ્ત્રોતો અને નિકાસ બજારો બંનેમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવું જોઈએ જેથી કોઈ મોટો આંચકો ટાળી શકાય.
રૂપિયાના અવમૂલ્યન અંગે ચિંતા
છેલ્લા બે વર્ષમાં ડોલર સામે રૂપિયામાં લગભગ 14 ટકાના તીવ્ર ઘટાડાનો ઉલ્લેખ કરતા, રાજને તેને માત્ર તેલના ભાવને જ નહીં પરંતુ માળખાકીય સમસ્યાને પણ જવાબદાર ગણાવી.
રાજને કહ્યું કે જ્યારે ભારત મજબૂત રેમિટન્સ (સ્થળાંતરકારો દ્વારા મોકલવામાં આવતા નાણાં) મેળવી રહ્યું છે, ત્યારે દેશ વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) આકર્ષવામાં પાછળ છે.
તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે દેશની મજબૂત GDP વૃદ્ધિ છતાં સ્થાનિક રોકાણ પ્રમાણસર કેમ વધી રહ્યું નથી. તેમણે આને નીતિગત રેટરિક અને કાર્યવાહી વચ્ચેનું અંતર ગણાવ્યું.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો યુદ્ધવિરામ પછી વૈશ્વિક તેલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 85 ડોલરની આસપાસ રહે છે, તો ભારતનું ચાલુ ખાતું પ્રમાણમાં સૌમ્ય રહેશે, કટોકટીમાં નહીં.
તેમણે એમ પણ સૂચવ્યું કે નીતિ નિર્માતાઓ FCNR(B) જેવા મોંઘા મૂડી-પ્રવાહ પ્રોત્સાહનોને ધ્યાનમાં લઈને વધુ પડતી પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.
આગામી કટોકટી વિશે ચેતવણી
RBIના ભૂતપૂર્વ ગવર્નરે ભારતને તેના મહત્વપૂર્ણ કોમોડિટી એક્સપોઝર માટે ત્રણ થી પાંચ વર્ષનું વિઝન રાખવા વિનંતી કરી. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે આગામી કટોકટી તેલ નહીં, પરંતુ સામાન્ય દવાઓ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ફાર્માસ્યુટિકલ ઇનપુટ્સ (API) હોઈ શકે છે.
તેમણે વ્યૂહાત્મક બફર બનાવવા, સ્થાનિક ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા અને મિત્ર દેશો સાથે મજબૂત પુરવઠા સંબંધો બનાવવા માટે હાકલ કરી. તેમણે આ તાજેતરના આંચકાઓને એક જાગૃતિ કોલ તરીકે વર્ણવ્યા, જેને નીતિ નિર્માતાઓ અને ઉદ્યોગોએ જવા દેવા જોઈએ નહીં.