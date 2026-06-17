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Raghuram Rajan Warning: હોર્મુઝ કટોકટી તો માત્ર શરૂઆત... રઘુરામ રાજનની ભારતને મોટી ચેતવણી, 3-5 વર્ષમાં ક્યા ફસાઈ શકે છે ભારત ?

Raghuram Rajan Warning: ભૂતપૂર્વ RBI ગવર્નર રઘુરામ રાજને ભારતને મોટી ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું છે કે આગામી કટોકટી તેલ સાથે નહીં, પરંતુ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે. તેમણે ભારતીય અર્થતંત્રમાં નબળા મુદ્દાઓ પણ દર્શાવ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:49 PM IST
Raghuram Rajan Warning: હોર્મુઝ કટોકટી તો માત્ર શરૂઆત... રઘુરામ રાજનની ભારતને મોટી ચેતવણી, 3-5 વર્ષમાં ક્યા ફસાઈ શકે છે ભારત ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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Raghuram Rajan Warning: હોર્મુઝ કટોકટી તો માત્ર શરૂઆત... રઘુરામ રાજનની ભારતને મોટી
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