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ઘરની બહારની લાઈટ પાસે લગાડી દો આ વસ્તુ, બારી-દરવાજા ખુલ્લા હશે તો પણ પાંખવાળી જીવાત અંદર આવી નહીં શકે

How To Get Rid Of Rain Flies: વરસાદ પછી ઉડતી પાંખવાળી જીવાત જેને ઘણા લોકો પાંખવાળા મકોડા કહે છે તેને ઘરની અંદર આવતા અટકાવવાનો અચૂક ઉપાય જાણી લો. આ કામ કર્યા પછી તમારા ઘરની અંદર વરસાદી જીવાત ઘુસતી બંધ થઈ જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:23 PM IST
ઘરની બહારની લાઈટ પાસે લગાડી દો આ વસ્તુ, બારી-દરવાજા ખુલ્લા હશે તો પણ પાંખવાળી જીવાત અંદર આવી નહીં શકે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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