/ઘરની બહારની લાઈટ પાસે લગાડી દો આ વસ્તુ, બારી-દરવાજા ખુલ્લા હશે તો પણ પાંખવાળી જીવાત અંદર આવી નહીં શકે

How To Get Rid Of Rain Flies: ગુજરાતના મોટાભાગના શહેરોમાં વરસાદી વાતાવરણ છે. વરસાદ પડવાની શરૂ થાય એટલે સાંજના સમયે પાંખવાળી જીવાતના ઝુંડ ઉડવા લાગે છે. આ જીવાતને પાંખવાળા મકોડા પણ કહેવામાં આવે છે. વરસાદ પડવાનું શરૂ થાય એટલે ઉડતી જીવાતો વધી જાય છે. ખાસ કરીને સાંજના સમયે ઘરમાં લાઈટ ચાલુ કરવામાં આવે એટલે પાંખવાળા મકોડા ઘરમાં ઘૂસવા લાગે છે. ચોમાસામાં વધી જતી જીવાતોને દુર કરવાનો અચૂક ઉપાય આજે તમને જણાવીએ.
વરસાદ પડ્યા પછી ઘરની લાઈટની આસપાસ ફરતા પાંખવાળા મકોડાનો સફાયો કરવો હોય તો આ ઉપાય અપનાવી શકો છો. આ ઉપાય કરવાથી લાઈટ સુધી પાંખવાળી જીવાત આવશે તો ખરી પણ ઘરના બારી- દરવાજા ખુલ્લા હશે તો પણ અંદર નહીં આવી શકે.
પાંખવાળી જીવાત ભગાડવાનો દેશી નુસખો
ચોમાસામાં સાંજના સમયે પાંખવાળી જીવાતો ઘરમાં ઘૂસી જતી હોય છે. આ સમયે સૌથી પહેલા ઘરની અંદરની લાઈટને બંધ રાખવી અથવા ડીમ કરી દેવી. જ્યારે ઘરની બહારની લાઈટો ચાલુ રાખવી જેથી જીવાત ઘરની બહારની લાઈટ તરફ આકર્ષિત થાય.
જે લાઈટ ચાલુ રાખવાની હોય તેની નીચે એક પ્લાસ્ટિક બાંધી દેવું અને તેમાં સરસવનું તેલ લગાડી દેવું. આમ કરવાથી પાંખવાળી જીવાતો લાઈટ સુધી તો આવશે પણ પછી તેલમાં ચીપકી જશે એટલે ઘરની અંદર નહીં આવી શકે. જે પ્લાસ્ટિક લગાવ્યું હોય તેને ફેંકી બીજા દિવસે બીજું પ્લાસ્ટિક લગાવી દેવું.
ઘરની અંદર સળગાવો કપૂર
ઘરની બહાર લાઈટ પાસે પ્લાસ્ટિક અને તેલની વ્યવસ્થા કરી ઘરની અંદર કપૂર સળગાવવું. કપૂર ઘરના દરેક રુમમાં કરવું. કપૂર ચાલતું હોય ત્યાં સુધી બારી-દરવાજા બંધ રાખવા જેથી કપૂરની સુગંધ આખા ઘરમાં ફેલાય જાય. કપૂરની સુગંધથી જીવજંતુ ઘરની અંદર આવશે નહીં.
પાંખવાળી જીવાત ઉપરાંત વરસાદ પછી માખી, મચ્છરનો ઉપદ્રવ પણ વધી જતો હોય છે.તેથી ઘરને જીવાત પ્રુફ કરવા માટે બારીમાં મચ્છર જાળી લગાવી લેવી જોઈએ. સાથે જ રાત્રે સુતી વખતે પણ મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)