/Rainy Season: વરસાદ પડે તે પહેલા ઘરના બારી-દરવાજા અને ડ્રોઅર પર લગાડી દો આ વસ્તુ, ભેજ લાગશે તો પણ નહીં ફૂલે લાકડું

Rainy Season Wood Care: ગુજરાતમાં વરસાદની કાગડોળે રાહ જોવાઈ રહી છે. વરસાદ પડે તો ગરમી અને બફારાથી છુટકારો મળે અને સાથે જ વાતાવરણ પણ ઠંડક ભર્યું થાય. વરસાદ પડવાનું શરૂ થાય એટલે વાતાવરણ તો સુધરી જાય છે પરંતુ તેની સાથે જ કેટલીક સમસ્યાઓ ઘરમાં વધે છે. ભેજના કારણે થતી અલગ અલગ સમસ્યાઓમાંથી એક સમસ્યા છે લાકડાના બારી, દરવાજા અને અન્ય ફર્નિચર ફૂલી જવા અને જામ થઈ જવા. ભેજના કારણે બારી દરવાજા ફૂલી જાય છે અને જામ થઈ જાય છે. આવી સમસ્યા અનેક લોકોને સતાવતી હશે. જો તમને પણ આ તકલીફ દર વર્ષે થતી હોય તો આ વર્ષે વરસાદ પડવાની શરૂઆત થાય તે પહેલા જ ફર્નિચર પર કેટલીક વસ્તુઓ લગાડી દો. આ વસ્તુઓ ફર્નિચરને પ્રોટેકશન આપશે અને ભેજથી બચાવશે. જેના કારણે બારી દરવાજા ફૂલશે નહીં.
લાકડાનું ફર્નિચર ચોમાસામાં શા માટે ફૂલી જાય ?
ચોમાસામાં હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધી જાય છે. લાકડું પ્રાકૃતિક રીતે છિદ્ર યુક્ત હોય છે. જ્યારે ભેજ વધે છે તો લાકડું સ્પંજની જેમ ભેજને શોષે છે. જેના કારણે લાકડાના રેસા ફૂલી જાય છે અને ફર્નિચરનો આકાર વધી જાય છે. ત્યારબાદ બારી, દરવાજા બંધ કરવામાં તકલીફ પડે છે અને ડ્રોવર સહિતની વસ્તુઓ જામ થઈ જાય છે.
લાકડાનું ફર્નિચર ફૂલે નહીં તે માટે શું કરવું ?
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વાર્નિશ લગાડો
ચોમાસામાં બારી-દરવાજા અને લાકડાનું ફર્નિચર ખરાબ ન થાય તે માટે વરસાદ શરૂ થાય તે પહેલા જ લાકડાની બધી જ વસ્તુ પર પોલીશ અથવા તો વાર્નિશ લગાડો. આમ કરવાથી ફર્નિચરની અંદર ભેજ ઓછો ઉતરશે અને ફર્નિચરની ચમક પણ વધી જશે.
એન્ટી ટર્માઈટ ટ્રીટમેન્ટ
ચોમાસાની ઋતુમાં ઉધયની તકલીફ પણ વધી જાય છે અને ઘણી વખત ફર્નિચર પર ફૂગ પણ દેખાવા લાગે છે. આ સમસ્યાને ટાળવા માટે ફર્નિચર પર એન્ટી ટર્માઇટ અને એન્ટી ફંગલ ટ્રીટમેન્ટ કરાવો. તેનાથી લાકડાનું ફર્નિચર ખરાબ નહીં થાય.
મીણ લગાવો
લાકડાના બારી, દરવાજા અને ડ્રોવર ભેજ લાગ્યા પછી ખોલવામાં અને બંધ કરવામાં સમસ્યા થતી હોય તો તેને દૂર કરવા માટે મીણનો ઉપયોગ કરો. ડ્રોવર અને બારી-દરવાજાની કિનારીઓ પર મીણ લગાવો આમ કરવાથી ફર્નિચર ખોલ બંધ કરવામાં સરળતા રહેશે.
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ફર્નિચરને દિવાલથી દૂર રાખો
ચોમાસા દરમિયાન દિવાલોમાં પણ ભેજ ઉતરતો હોય છે. ઘરની અંદર રાખેલું ફર્નિચર ડાયરેક્ટ વરસાદથી પલળતું નથી પરંતુ દીવાલના ભેજથી ખરાબ થઈ શકે છે. આવું ન થાય તે માટે ફર્નિચરને દિવાલથી દૂર રાખો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)