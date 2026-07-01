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Rainy Season: વરસાદ પડે તે પહેલા ઘરના બારી-દરવાજા અને ડ્રોઅર પર લગાડી દો આ વસ્તુ, ભેજ લાગશે તો પણ નહીં ફૂલે લાકડું

Rainy Season Wood Care: ચોમાસામાં મોટાભાગના લોકોએ ઘરના બારી-દરવાજા ફૂલી ગયા પછી જામ થઈ જવાની સમસ્યાનો સામનો કર્યો હશે. આ વર્ષે તમારી સાથે આવું ન થાય તે માટે તમને કેટલીક ટીપ્સ જણાવીએ. ધમધોકાર વરસાદ શરુ થાય તે પહેલા ઘરના લાકડાના ફર્નીચર પર આ વસ્તુ લગાવી દો. જેથી તેને ભેજ લાગે નહીં અને લાડકું ફૂલે નહીં.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 01, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:57 AM IST
Rainy Season: વરસાદ પડે તે પહેલા ઘરના બારી-દરવાજા અને ડ્રોઅર પર લગાડી દો આ વસ્તુ, ભેજ લાગશે તો પણ નહીં ફૂલે લાકડું
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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