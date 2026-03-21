Rajasthani Matka Kulfi Recipe: બજારની કુલ્ફી ભૂલી જશો! ઘર પર આ રીતે બનાવો ટેસ્ટી રાજસ્થાની મટકા કુલ્ફી
ગરમીની સિઝનમાં ઠંડી વસ્તુ ખાવાની મજા અલગ હોય છે અને કુલ્ફી લગભગ દરેકને પસંદ હોય છે. આજે અમે તમને રાજસ્થાની મટકા કુલ્ફી બનાવવાની સરળ રેસિપી જણાવીશું.
Trending Photos
Rajasthani Matka Kulfi Recipe: ગરમી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સિઝનમાં ઠંડી-ઠંડી કુલ્ફી ખાવાની મજા અલગ હોય છે. બાળકો હોય કે વડીલો, ઠંડી અને ક્રીમી કુલ્ફીનો સ્વાદ બધાને પસંદ આવે છે. ઘણા લોકો વિચારે છે કે બજાર જેવી કુલ્ફી ઘર પર બનાવવી મુશ્કેલ હોય છે, પરંતુ તેવું નથી. તમે થોડી મહેનતથી ઘર પર ટેસ્ટી કુલ્ફી બનાવી શકો છો. આજે અમે તમને ઘર પર રાજસ્થાની મટકા કુલ્ફી બનાવવાની સરળ ટિપ્સ જણાવીશું.
રાજસ્થાની મટકા કુલ્ફી બનાવવા માટે જરૂરી સામાન
1 કિલો દૂધ
250 ગ્રામ માવો
1 મોટી ચમચી સમારેલી બદામ
1 મોટી ચમચી સમારેલા કાજૂ
1 મોટી ચમચી કિસમિસ
1/2 ચમચી એલચી પાઉડર
4 નાની ચમચી કસ્ટર્ડ પાઉડર
1/2 કપ ખાંડ
રાજસ્થાની મલટા કુલ્ફી બનાવવાની રીત
1. સૌથી પહેલા એક વાસણમાં દૂખ નાખો અને તેમાં ખાંડ મિક્સ કરી ધીમા તાપે ઉકાળો.
2. જ્યારે દૂધ ગરમ થવા લાગે તો તેમાં બદામ, કાજૂ અને કિસમિસ નાખો.
3. દૂધને લગભગ 15 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે ઉકાળો અને વચ્ચે-વચ્ચે હલાવતા રહો. તેનાથી દૂધ થોડું ઘાટું થશે.
4. હવે ગરમ દૂધમાંથી બે મોટી ચમચી દૂધ કાઢી એક કટોરીમાં લો અને તેમાં કસ્ટર્ડ પાઉડર નાખી સારી રીતે મિક્સ કરો.
5. ત્યારબાદ ઉકળી રહેલા દૂધમાં માવો નાખો અને થોડી મિનિટ સુધી પકાવો. જેથી દૂધ અને માવો મિક્સ થઈ જાય અને આ મિશ્રણ ઘાટ્ટુ બની જાય.
6. હવે ધીમે-ધીમે કસ્ટર્ડ પાઉડર દૂધમાં નાખો અને સતત હલાવતા રહો.
7. જ્યારે તે ઘાટ્ટુ થઈ જાય તો તેને લગભગ 5 મિનિટ સુધી પકાવો, પછી ગેસ બંધ કરી ઠંડુ કરવા માટે છોડી દો.
8. મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થાય તો તેને એક વખત મિક્ચરમાં ફેરવી લો, જેથી કુલ્ફીનું મિશ્રણ વધુ સ્મુધ બની જશે.
9. હવે આ તૈયાર મિશ્રણને નાની-નાની મટકીમાં ભરો અને ફ્રીજમાં ચાર-પાંચ કલાક માટે રાખી દો.
10. જામી ગયા બાદ ઠંડી-ઠંડી રાજસ્થાની મટકા કુલ્ફી તૈયાર થઈ જશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે