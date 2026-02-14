Recipe: રાજકોટની વર્લ્ડ ફેમસ લીલી ચટણી એકવાર ચાખી લેશો તો તેના વિના જમવાનું ફીકું લાગશે, રોજ ખાવા માંગશો આ ચટણી
Rajkot Famous Green Chutney Recipe: રાજકોટવાસીઓને 2 વસ્તુઓ વિના ન ચાલે. આ 2 વસ્તુ એવી છે જેના કારણે રાજકોટ દુનિયાભરમાં ફેમસ છે. એક કે અહીંના લોકોને બપોરની ઊંઘ વિના ન ચાલે અને બીજું લીલી ચટણી વિના ફરસાણ ન ચાલે. રાજકોટમાં ખાવા પીવાની અઢળક વસ્તુઓ મળે છે પરંતુ દુનિયાભરના લોકોના દાઢે વળગેલો છે અહીંની લીલી ચટણીનો સ્વાદ. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ આ ચટણી કેવી રીતે બને છે.
- રાજકોટ એકમાત્ર શહેર હશે જ્યાં ભોજન સાથે નહીં પરંતુ વેફર, પેટીસ સાથે પીરસાતી ચટણીનો ચસકો લોકોને લાગ્યો છે.
- આ ચટણી બનાવવામાં જે વસ્તુઓનું કોમ્બિનેશન હોય છે તે જબરદસ્ત હોય છે
- રાજકોટની વર્લ્ડ ફેસમ ચટણીનો સ્વાદ જો તમે ઘરે બેઠા માણો.
Trending Photos
Rajkot Famous Green Chutney Recipe: રાજકોટ ફરવા આવતા લોકો પોતાની સાથે અહીંની મીઠી યાદોની સાથે ખાવાપીવાની કેટલીક વસ્તુઓ પણ લઈ જતા હોય છે. ખાવાપીવાની કેટલીક વસ્તુઓ માટે રાજકોટ દુનિયાભરમાં ફેમસ છે. જેમકે અહીંના પેંડા, ચીક્કી અને ચટણી. આ વસ્તુઓ એવી છે જે રાજકોટથી દુનિયાભરના દેશોમાં મોકલવામાં આવે છે. રાજકોટથી કોઈ આવતું જતું હોય તો તેમની ખાસ ડિમાંડ હોય આ 3 વસ્તુઓ સાથે લાવવાની. તેમાં પણ સૌથી વધુ તો અહીંયાની ફેમસ લીલી ચટણીનો સ્વાદ લોકોને દાઢે વળગી જાય છે. રાજકોટ એકમાત્ર શહેર હશે જ્યાં ભોજન સાથે નહીં પરંતુ વેફર, પેટીસ જેવા ફરસાણ સાથે પીરસાતી ચટણીના સ્વાદનો ચસકો લોકોને લાગ્યો છે. જે વ્યક્તિ અહીં આવીને આ ચટણી ખાય છે તે પોતાની સાથે આ ચટણીનું પાર્સલ ચોક્કસથી લઈ જાય છે.
રાજકોટમાં ફરાળી પેટીસ સાથે અને વેફર સાથે સૌથી વધુ ખવાતી લીલી ચટણીનો સ્વાદ તીખો અને ખાટો હોય છે. આ ચટણી વેફર કે પેટીસ સાથે જ ખવાય છે એવું નથી. તમે કોઈપણ વાનગી સાથે આ ચટણી સર્વ કરી શકો છો. આ લીલી ચટણી ખૂબ ઓછી વસ્તુઓથી બને છે. પરંતુ આ ચટણી બનાવવામાં જે વસ્તુઓનું કોમ્બિનેશન હોય છે તે જબરદસ્ત હોય છે. એમ કહેવું ખોટું નહીં હોય કે જો તમે રાજકોટ ફરવા આવો અને આ લીલી ચટણી ન ચાખી તો તમારો ફેરો ફોગટ જશે.
રાજકોટની વર્લ્ડ ફેસમ ચટણીનો સ્વાદ જો તમે ઘરે બેઠા માણવા માંગતા હોય તો તે પણ શક્ય છે. કારણ કે આજે તમને આ ચટણી કેવી રીતે બનાવવી તેની રીત જણાવીએ. જો કે અસ્સલ સ્વાદ તો તમને રાજકોટની મુલાકાત લીધા પછી જ જાણવા મળશે પરંતુ તમે ઘરે આ રીત ટ્રાય કરીને પણ તે સ્વાદ માણી શકો છો. તો ચાલો ફટાફટ જાણી લો દુનિયાની સૌથી બેસ્ટ ગણાતી લીલી ચટણી કેવી રીતે બને છે.
લીલી ચટણી માટે જરૂરી સામગ્રી
અડધો કપ સિંગદાણા
અડધો કર લીલા મરચાં
હળદર
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
દોઢ ચમચી લીંબુનો રસ
રાજકોટની ફેમસ લીલી ચટણી બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા એક કઢાઈ લેવી અને તેમાં સિંગદાણાને ધીમા તાપે શેકી લો. સિંગદાણા શેકતી વખતે ગેસ સ્લો રાખવો જેથી દાણા સારી રીતે શેકાય જાય પણ તેના પર કાળા ડાઘ ન પડે. સિંગદાણા શેકાય જાય પછી તેને ઠંડા થવા દો. સિંગદાણા ઠંડા થઈ જાય પછી તેના ફોતરા કાઢી નાખવા. તમે ઈચ્છો તો ફોતરા રાખી પણ શકો છો.
સિંગદાણાના ફોતરા કાઢ્યા પછી તેને એક મિક્સર જારમાં લો અને સાથે જ તેમાં સમારેલા લીલા મરચાં એડ કરો. આ ચટણી માટે એવા મરચાં લેવા જે મિડિયમ સ્પાઈસી હોય તેનાથી ચટણીનો સ્વાદ વધારે સારો લાગે છે. મિક્સર જારમાં મરચાં અને સિંગદાણા સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને હળદર ઉમેરી મિક્સરને પલ્સ મોડ પર ચલાવી ચટણી તૈયાર કરો. મિક્સરને 2 થી 3 વખત પલ્સ મોડ પર ચલાવશો એટલે ચટણી બની જશે. છેલ્લે તેમાં 2 થી 3 ચમચી પાણી અને દોઢ ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરી ફરી એકવાર ચટણીને મિક્સ કરી લો.
તૈયાર કરેલી ચટણીને તમે 15 થી 20 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. જો ચટણી સ્ટોર કરવી હોય તો તેમાં વધારે પાણી એડ ન કરવું. ચટણીની જાડી પેસ્ટ જ સ્ટોર કરો. જ્યારે જરૂર પડે ત્યાં ચટણી લઈ તેમાં પાણી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી ઉપયોગમાં લો. આ ચટણીમાં મરચાં અને લીંબુનો સ્વાદ આગળ પડતો હોય છે પરંતુ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તેમાં ફેરફાર કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે