/Cooking Hack: 3 સીટીમાં જ રાજમા થઈ જશે એકદમ સોફ્ટ, રાજમાને ઝડપથી બાફવા ટ્રાય કરો આ સીક્રેટ હૈક

Rajma Boiling Hack: રાજમા હેલ્ધી અને ટેસ્ટી વાનગી છે પણ આ વાનગી બનાવવાનું ઘણી મહિલાઓ ટાળતી હોય છે. તેનું કારણ હોય છે રાજમાને કુક કરવામાં લાગતો સમય. ઘણીવાર રાજમા સારી રીતે બાફ્યા હોય તો પણ જોઈ તેવા સોફ્ટ થતા નથી અને તેના કારણે ગ્રેવી અને મસાલા સાથે બરાબર ભળતા નથી.
રાજમાને કલાકો સુધી કુક કરવામાં આવે તો પણ તે કઠણ રહી જાય છે જેના કારણે તેને ખાવાની મજા આવતી નથી. આવું તમારી સાથે પણ થયું હોય તો હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આજ પછી જ્યારે પણ રાજમા બનાવો ત્યારે આ સીક્રેટ ટ્રિક ટ્રાય કરીને રાજમા બાફજો. રાજમા 3 સીટીમાં જ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ નુસખો
સોશિયલ મીડિયા પર રાજમા બાફવાના અલગ અલગ નુસખા વાયરલ થતા હોય છે જેમાંથી આ નુસખો પણ એક છે. આ નુસખો અજમાવવાથી રાજમા ફટાફટ ગળી જાય છે. રાજમાને સોફ્ટ કરવા માટે બરફની જરૂર પડશે. બરફની મદદથી રાજમા ઝડપથી બફાઈ જાય છે.
રાજમા બાફવાની સીક્રેટ ટ્રિક
સૌથી પહેલા પાણીમાં પલાળેલા રાજમાને પાણી, તેલ, અને મીઠું ઉમેરી બાફવા મુકો. 3 સીટી થઈ જાય પછી ગેસ બંધ કરી દો અને કુકરમાંથી થોડું પ્રેશર નીકળી જાય પછી કુકરને ખોલી તેમાં બરફના 4-5 ટુકડા મુકો. ત્યારબાદ કુકર બંધ કરી ફરીથી 3 સીટી વાગવા દો. બસ તમારું કામ થઈ જશે અને રાજમા એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે.
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બરફનો નુસખો કેવી રીતે કામ કરે છે?
બરફનો નુસખો કામ કરે છે તેની પાછળ વિજ્ઞાન જવાબદાર છે. જ્યારે ગરમ રાજમા ઉપર બરફ મુકવામાં આવે છે તો તાપમાન એક ઝટકામાં બદલે છે. જેના કારણે રાજમાની બહારની સ્કિન ઝડપથી તુટે છે અને પાણી અંદર સુધી જાય છે અને રાજમા અંદર સુધી બફાઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. . ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)