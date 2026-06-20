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Cooking Hack: 3 સીટીમાં જ રાજમા થઈ જશે એકદમ સોફ્ટ, રાજમાને ઝડપથી બાફવા ટ્રાય કરો આ સીક્રેટ હૈક

Rajma Boiling Hack: રાજમાને લઈને ઘણી ગૃહિણીઓની ફરિયાદ હોય છે કે 5, 6 સીટી પછી પણ રાજમા બરાબર સોફ્ટ થતા નથી. જો તમારી પણ આવી જ ફરિયાદ હોય તો તેને આજે દુર કરી દઈએ. આજે તમને ઝડપથી રાજમા બાફવાની સીક્રેટ ટ્રિક જણાવીએ. આ રીત ટ્રાય કરશો તો 3 સીટીમાં રાજમા એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 20, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:52 PM IST
Cooking Hack: 3 સીટીમાં જ રાજમા થઈ જશે એકદમ સોફ્ટ, રાજમાને ઝડપથી બાફવા ટ્રાય કરો આ સીક્રેટ હૈક
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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