Rajwadi Chai: ઘરમાં બધા હોય ટી લવર તો જરૂર બનાવો રજવાડી ચા, એક ઘુંટડામાં ઉડી જશે ઊંઘ, ઠંડી અને આળસ
How To Make Rajwadi Chai: જો તમારા ઘરમાં બધા જ લોકો ચા ના શોખીન છે તો પછી આજે તમને જે રજવાડી ચા બનાવવાની રીત જણાવીએ તે એકવાર ટ્રાય કરજો. સવારે ઘરમાં આ ચા ઉકળશે ત્યારે તેની સુગંધથી જ લોકોની ઊંઘ ઉડી જશે. એકવાર જે રજવાડી ચા પી લેશે તે આદુ-ફુદીના વાળી ચા પીવાનું છોડી દેશે.
How To Make Rajwadi Chai: શિયાળાની સવારમાં ગરમાગરમ ચા પીવાની મજા જ કંઈક ઓર છે. શિયાળાની ઋતુમાં ઘરમાં સામાન્ય રીતે સવારે મસાલાવાળી ચા બનતી હોય છે. મોટાભાગે ચામાં આદુ, એલચી અથવા ફુદીનો ઉમેરવામાં આવે છે. જો તમારા ઘરમાં બધા જ લોકો ચા પીવાના શોખીન હોય તો એક વખત રજવાડી સ્ટાઇલથી ચા બનાવો. સવારના સમયે ઘરમાં આ રજવાડી ચા ઉકાળવા મૂકશો એટલે તેની સુગંધથી જ લોકો જાગી જશે. રજવાડી ચા એકવાર જે વ્યક્તિ પીશે તે બીજી કોઈ ચા પીવાનું પસંદ નહીં કરે. રજવાડી ચા માં એવા મસાલા ઉમેરવામાં આવે છે જે શરીરને પણ ફાયદો કરે છે. સવારના સમયે રજવાડી ચા પીવાથી ઊંઘ, આળસ, ઠંડી બધું જ ઉડી જશે.
સવારના સમયે લોકોને મસાલેદાર, કડક, મીઠી ચા પીવી હોય છે જેથી દિવસની શરૂઆત સારી રીતે થઈ શકે અને સવારનું આળસ અને ઠંડી પણ ઉડી જાય. આવી સવાર માટે રજવાડી ચા બેસ્ટ છે. સવારના સમયે તમે ઘરમાં રજવાડી ચા બનાવવાનું શરૂ કરશો એટલે રોજ ઘરમાં રજવાડી ચા જ બનશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ રજવાડી ચા કેવી રીતે બનાવવી.
રજવાડી ચાનો મસાલો
રજવાડી ચા ની મુખ્ય સામગ્રી તેનો મસાલો હોય છે. આ મસાલાથી જ ચામાં સ્વાદ આવે છે. ચા નો મસાલો બનાવવા માટે તજ, લવિંગ, કાળા મરી, એલચી, વરિયાળી અને આદુને કર કરું વાટી લો.
રજવાડી ચા બનાવવાની રીત
રજવાડી ચા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક પેનમાં થોડું પાણી લઈ તેમાં ખાંડ ઓગાળો. ખાંડવાળા પાણીને ત્યાં સુધી ઉકાળો જ્યાં સુધી તેનો રંગ ગોલ્ડન ન થઈ જાય. ત્યાર પછી ખાંડના પાણીમાં ચા પત્તી અને તૈયાર કરેલો રજવાડી મસાલો ઉમેરી દો. ચા અને મસાલો ઉમેર્યા પછી પાણીને લગભગ બે મિનિટ સુધી ઉકાળો. પાણીને સારી રીતે ઉકાળશો એટલે ચા પત્તી અને મસાલા તેમાં સારી રીતે ભળી જશે.
બે મિનિટ પછી ઉકળતા મિશ્રણમાં દૂધ અને કેસર ઉમેરો. દૂધ અને કેસર ઉમેર્યા પછી પણ ચા ને ધીમા તાપે સારી રીતે ઉકાળો. જ્યારે ચા માંથી મસાલાની સુગંધ આવવા લાગે તો ગેસ બંધ કરી અને ગરમાગરમ ચા ગાળીને સર્વ કરો.
રજવાડી ચા ની સુગંધ લોકોનું દિલ જીતી લેશે. તમારી જાણકારી માટે જણાવી દઈએ કે આ ચા પોષક તત્વોથી પણ ભરપૂર હોય છે તેમાં રહેલા મસાલા ઠંડીમાં શરીર માટે ફાયદાકારક છે. આ ચા બનાવવામાં વધારે સમય લાગતો નથી. રજવાડી ચા બનાવવાની રીત સામાન્ય ચા કરતા થોડી અલગ છે પરંતુ તેનો ટેસ્ટ લાજવાબ હોય છે.
