Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Rakhi Gift Ideas: રક્ષાબંધન પર બહેનને આપી શકાય તેવી ગિફ્ટ્સ, 500 થી લઈ 5000 સુધીના બેસ્ટ ઓપ્શન

Rakhi Gift Ideas: રક્ષાબંધન પર બહેનને આપી શકાય તેવી ગિફ્ટ્સ, 500 થી લઈ 5000 સુધીના બેસ્ટ ઓપ્શન

Rakhi Gift Ideas: આ વર્ષે બહેનને રક્ષાબંધન પર શું ગિફ્ટ આપવું તેવો વિચાર તમે પણ કરવા લાગ્યા હોય તો ચાલો તમારું કામ થોડું સરળ કરીએ. રક્ષાબંધન પર બહેનને આપી શકાય તેવા ગિફ્ટ્સ વિશે જાણકારી અહીં આપી છે જેમાં 500થી લઈ 5000 સુધીના ગિફ્ટ ઓપ્શન છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 19, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:23 PM IST
Rakhi Gift Ideas: રક્ષાબંધન પર બહેનને આપી શકાય તેવી ગિફ્ટ્સ, 500 થી લઈ 5000 સુધીના બેસ્ટ ઓપ્શન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આતો ખરેખર નોટ આઉટ છે, શ્રીલંકા સાથે થયો અન્યાય ? ધ્રુવ જુરેલના કેચ પર વિવાદ
2
3
4
5