/Rakhi Gift Ideas: રક્ષાબંધન પર બહેનને આપી શકાય તેવી ગિફ્ટ્સ, 500 થી લઈ 5000 સુધીના બેસ્ટ ઓપ્શન

Rakhi Gift Ideas: રક્ષાબંધન પર બહેન ભાઈને રાખડી બાંધે એટલે ભાઈ તેની બહેનને ગિફ્ટ આપે છે. બહેનને ગિફ્ટ શું આપવું તે છેલ્લે સુધી નક્કી ન થઈ શકે તો પછી ભાઈ રોકડા રુપિયા આપી દેતા હોય છે. પરંતુ જો રોકડા રુપિયાને બદલે તમને બહેનને પસંદ આવે તેવું ગિફ્ટ આપો તો બહેનની ખુશી બમણી થઈ જાય છે. જો કે ગિફ્ટ આપવાની બાબતમાં છોકરાઓ એટલા તેજ નથી હોતા. તેમને સમજાતું જ નથી કે શું આપવું અને શું નહીં. આ કામ સરળ થઈ જાય તે માટે રક્ષાબંધનમાં આપી શકાય તેવા કેટલાક ગિફ્ટ ઓપ્શનની જાણકારી તમને આપીએ. તમે તમારા બજેટ અનુસાર બહેન માટે ગિફ્ટ પસંદ કરી શકો છો.
રક્ષાબંધન 2026 બહેન માટે ગિફ્ટ આઈડિયા
500 થી 1000 ના બજેટની ગિફ્ટ્સ
જો તમે તમારી બહેનને 500 થી 1000 રુપિયાના બજેટમાં કોઈ ગિફ્ટ આપવા માંગો છો તો તેમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ લઈ શકો છો. જેમાં નીચે દર્શાવ્યાનુસારની 4 વસ્તુઓ બેસ્ટ અને ટ્રેડિંગ ઓપ્શન છે.
- સ્કિન કેર કીટ
- સ્લીંગ બેગ કે ક્લચ
- કસ્ટમાઈઝ ચોકલેટ
- કસ્ટમાઈઝ કેન્ડલ્સ
- મેકઅપ કીટ
1000 થી 2500 સુધીના બજેટના ગિફ્ટસ
જો તમારું બજેટ 1000 થી વધુ અને 2500 થી ઓછું છે તો તમે તમારી બહેન માટે આ પ્રમાણેના ગિફ્ટ પ્લાન કરી શકો છો.
- પરફ્યુમ્સ
- બ્રાંડેડ હેંડબેગ્સ
- ચાંદીની જ્વેલરી કે સિક્કા
- ટ્રાવેલ ઓર્ગેનાઈઝર
- ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી
2500 થી 5000
જો તમે તમારી બહેનને રક્ષાબંધન પર ખાસ ગિફ્ટ આપવા માંગતા હોય અને તમારું બજેટ પણ વધારે હોય તો તમે તેના માટે આ પ્રકારના ગિફ્ટ અરેન્જ કરી શકો છો.
- સ્માર્ટવોચ
- ઈયરફોન કે સ્માર્ટફોન એક્સેસરીઝ
- 1 ગ્રામ ગોલ્ડ જ્વેલરી
- સલુનમાં સેલ્ફ ગૃમીંગ સેશન
- સ્પા વાઉચર
- સલુન મેમ્બરશીપ
- શોપિંગ વાઉચર
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)