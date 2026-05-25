/Lehsuni Palak Khichdi: વધેલી ખીચડીનો ઉપયોગ કરી બનાવો લહેસુની પાલક ખીચડી, ઠંડી ખીચડી પણ આંગળા ચાટીને ખાશે ઘરના લોકો

Lehsuni Palak Khichdi Recipe: જો ઘરમાં ખીચડી બનાવી હોય અને પછી તે વધે તો તેનો ઉપયોગ કરી તમે દુનિયાની સૌથી ટેસ્ટી લહેસુની પાલક ખીચડી બનાવી શકો છો. સાદી ખીચડીમાં જ્યારે ઘી, લસણ અને પાલક એડ થશે તો તેનો સ્વાદ લાજવાબ થઈ જશે. મસાલેદાર ટ્વીસ્ટવાળી ઠંડી ખીચડી ઘરના લોકો આંગળા ચાટીને ખાઈ જશે.
Lehsuni Palak Khichdi Recipe: ભાત-ખીચડી એવી વસ્તુઓ છે જેનો અંદાજ રાખીને બનાવો તો પણ ઘણીવાર જમ્યા પછી વધે. તેમાં પણ જો ખીચડી વધી હોય તો મહિલાઓનું ટેન્શન વધી જાય. મોટાભાગના લોકો ખીચડીને બીમારોનું ભોજન ગણે છે અને ગરમ ખીચડી પણ માંડ માંડ ખાતા હોય છે. તેવામાં ઠંડી ખીચડી કેવી રીતે ખુટાડવી મહિલાઓને ચિંતા થઈ જાય છે. પરંતુ આજ પછી આવી ચિંતા નહીં કરવી પડે. જ્યારે પણ ખીચડી વધે ત્યારે તેને ફેંકવાને બદલે તેનો ઉપયોગ કરી લહેસુની પાલક ખીચડી બનાવી લેજો. વધેલી ખીચડીને મસાલેદાર ટ્વીસ્ટ આપી દેશો તો ઠંડી ખીચડી પણ લોકો માંગી માંગીને ખાશે.
લહેસુની પાલક ખીચડી બનાવવા માટેની સામગ્રી
વધેલી ખીચડી
ઝીણી સમારેલી પાલક 1 કપ
ઝીણું સમારેલું લસણ 2 થી 3 ચમચી
1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી
ઘી 2 થી 3 ચમચી
જીરું, હીંગ, સુકા લાલ મરચાં વઘાર માટે
લાલ મરચું પાવડર
હળદર પાવડર
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
લહેસુની પાલક ખીચડી બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા સાદી ખીચડીને ફ્રીજમાંથી કાઢી લો અને જો ખીચડી કોરી કે કઠણ થઈ ગઈ હોય તો તેમાં થોડું ગરમ પાણી એડ કરી દો જેથી ખીચડી સોફ્ટ થઈ જાય.
હવે એક પેનમાં ઘી ગરમ કરો અને તેમાં જીરું, હીંગ, સુકા લાલ મરચાંનો વઘાર કરો. ત્યારબાદ તેમાં ઝીણું સમારેલું લસણ એડ કરો. આ વાનગીમાં લસણ આગળ પડતું ઉમેરવું. લસણને બરાબર સાંતળો અને પછી તેમાં ડુંગળી ઉમેરો. ડુંગળીને ધીમા તાપે સાંતળો જેથી તે એકદમ ગળી જાય.
ડુંગળી લાઈટ બ્રાઉન થવા લાગે એટલે તેમાં ઝીણી સમારેલી પાલકની ભાજી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બધું બરાબર મિક્સ કરો. મીઠું ભાજી અને મસાલા પુરતું જ એડ કરવું. ભાજીને ઢાંકીને એકદમ ગળી જાય ત્યાં સુધી સાંતળો.
ભાજી કુક થઈ જાય એટલે ભાજીમાં લાલ મરચું પાવડર, હળદર ઉમેરો. મસાલામાંથી ઘી છુટું પડવા લાગે એટલે ઢીલી કરેલી ખીચડી પાલકના મસાલામાં એડ કરો. ખીચડી ઉમેર્યા પછી કઢાઈને ઢાંકી દો અને મસાલામાં ખીચડીને 5 થી 6 મિનિટ સાંતળો. ખીચડી મસાલામાં ભળી જાય પછી ગેસ બંધ કરો અને ગરમાગરમ ખીચડી સર્વ કરો. ખીચડીનો સ્વાદ વધારવા માટે પ્લેટમાં સર્વ કરો ત્યારે ઉપરથી એક ચમચી ઘી એડ કરવું.
જો તમારે ખીચડીને રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઈલમાં સર્વ કરવી હોય તો ખીચડી બની જાય પછી ઉપરથી પણ લસણનો વઘાર કરી શકો છો. તેનાથી ખીચડીમાં લસણનો સ્ટ્રોંગ સ્વાદ આવશે.
