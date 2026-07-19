/Fridge Alerts: શું તમે પણ આ 6 વસ્તુઓ ફ્રિજમાં મૂકવાની ભૂલ કરો છો? જાણો તેના ગંભીર નુકસાન

Foods That Should Not Be Refrigerated: ઘરમાં હવે દરેક વસ્તુ લગભગ ફ્રિજમાં રાખવામાં આવે છે, જેથી તે લાંબા સુધી ખરાબ થાય નહીં. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી વસ્તુ પણ છે જેને ફ્રિજમાં રાખવાથી ફાયદાની જગ્યાએ નુકસા પહોંચી શકે છે? આવું એટલા માટે કારણ કે ઠંડી જગ્યા આ વસ્તુની બનાવટને ખરાબ કરે છે. ઘણીવાર ખોટી રીતે સ્ટોર કરવામાં આવેલું ભોજન બેક્ટેરિયા વધવાનું કારણ બની શકે છે, જેનાથી ફૂડ પોઇઝનિંગનો ખતરો વધી જાય છે. તેથી તે સમજવું જરૂરી છે કે ફ્રિજમાં શું ન રાખવું જોઈએ.
બટાટા ન રાખો
બટાટાને ફ્રિજમાં રાખવાથી તેમાં રહેલું સ્ટાર્ટ ઝડપથી સુગરમાં પરિવર્તિત થવા લાગે છે. તેનાથી તેના સ્વાદ અને ટેક્સચરમાં ફેરફાર થાય છે. ઠંડીની જગ્યાએ બટાટાને સામાન્ય તાપમાનમાં રાખો.
ડુંગળી ન રાખો
ફ્રિજમાં ભેજને કારણે ડુંગળી જલ્દી નરમ થઈ ખરાબ થઈ શકે છે અને તેમાં ફંગસ પણ લાગી શકે છે. તેને ખુલ્લી જગ્યામાં જ સ્ટોર કરવી જોઈએ.
લસણ ન રાખો
લસણને ફ્રિજમાં રાખવાથી તે જલ્દી અંકુરિત થઈ શકે છે અને તેનો સ્વાદ બદલાઈ શકે છે. તેને રૂમની અંદર કે બહાર સૂકી જગ્યા પર રાખો.
ટામેટા ન રાખો
ફ્રિજમાં રાખવાથી ટામેટાનો સ્વાદ ઓછો થાય છે અને તેનો પલ્સ મુલાયમ થઈ જાય છે. પાકેલા ટામેટાને સામાન્ય તાપમાનમાં રાખવા યોગ્ય માનવામાં આવે છે. તેથી ફ્રિજમાં ટામેટા રાખવાથી બચો.
કેળા ન રાખો
કેળાને ફ્રિજમાં રાખવાથી તેની છાલ જલ્દી કાળી પડી જાય છે અને પાકવાને કારણે કેળા ખરાબ થઈ જાય છે. તેથી કેળાને ક્યારેય ફ્રિજની અંદર ન રાખો.
મધ ન રાખો
મધને ફ્રિજમાં રાખવાથી તે ક્રિસ્ટલની જેમ જામી શકે છે અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં સમસ્યા થાય છે. તેને હંમેશા સામાન્ય તાપમાનમાં સારી રીતે બંધ કન્ટેનરમાં રાખો. તેનો ઉપયોગ કરી હંમેશા ડબ્બો બંધ કરો.