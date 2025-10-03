Skin Care: હોઠની આસપાસની કાળી સ્કિનને સાફ કરવા અપનાવો આ 2 ઘરેલુ નુસખા, 1 વીકમાં દેખાશે રિઝલ્ટ
Skin Care: હોઠની આસપાસની સ્કિન કાળી થઈ જાય તો તે સામાન્ય સમસ્યા છે. આ સમસ્યાને તમે ઘરેલુ નુસખાની મદદથી દુર કરી શકો છો. ચાલો તમને જણાવીએ આ ઘરેલુ નુસખા કયા છે.
Skin Care: હોઠ ચેહરાની સુંદરતા વધારવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. પરંતુ ઘણી વખત હોઠની આસપાસની સ્કિન વધારે ડાર્ક થઈ જાય છે. દાઢીના ભાગની અને હોઠની ઉપરના ભાગની સ્કિન પર કાળી લેયર બની જાય તો તેનાથી ત્વચાની સુંદરતા પણ ખરાબ લાગે છે. મહિલાઓમાં આ સમસ્યા ખૂબ જ સામાન્ય છે. જોકે સારી વાત એ છે કે તમે કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અને થોડી સંભાળ રાખીને આ સમસ્યાને ઠીક કરી શકો છો. આજે તમને જણાવીએ હોઠની આસપાસની સ્કિન ડાર્ક થઈ જાય તો તેને કેવી રીતે ઠીક કરવી ?
હોઠની આસપાસની સ્કીન ડાર્ક થવાનું કારણ
હોઠની આસપાસની સ્કીન કાળી પડી જાય તેના ઘણા બધા કારણ હોઈ શકે છે સૌથી સામાન્ય કારણ તડકો હોય છે. જો તમે સનસ્ક્રીન વિના તડકામાં નીકળો છો તો સ્કીન પર ટેનિંગ થઈ જાય છે. ઘણી વખત ડ્રાય સ્કીન અને ડ્રિહાઈડ્રેશન ના કારણે પણ ચહેરાના અલગ અલગ ભાગ પર કાળી અને ડ્રાય ત્વચા દેખાવા લાગે છે. આ સિવાય માસિક કે પ્રેગનેન્સી દરમિયાન ફોર્મલ ફેરફારના કારણે પણ સ્કિન પર ડાર્ક પેચીસ બની જાય છે. આ સિવાય હોઠની આસપાસના વાળ દૂર કરતી વખતે સાવધાની ન રાખવામાં આવે તો પણ ધીરે ધીરે ત્વચા પર કાળી લેયર દેખાવા લાગે છે.
ડાર્ક સ્કિનથી છુટકારો મેળવવાની રીત
હોઠની આસપાસની ત્વચા કાળી થઈ ગઈ હોય તો લીંબુ અને મધનો ઉપયોગ કરીને તેનાથી છુટકારો મેળવી શકાય છે. લીંબુમાં નેચરલ બ્લીચીંગ એજન્ટ હોય છે અને મધ સ્કીનને પોષણ આપવાનું કામ કરે છે. રોજ રાત્રે સુતા પહેલા લીંબુનો રસમાં મધ મિક્સ કરી હોઠની આસપાસ લગાવી દો. 10 થી 15 મિનિટ પછી હુંફાળા પાણીથી સ્કીન સાફ કરી લો. તેનાથી ધીરે ધીરે ડાર્ક સ્કીન નીકળી જાય છે.
એલોવેરા જેલ
એલોવેરા જેલ સ્કિનને પોષણ અને ઠંડક આપવાનું કામ કરે છે. એલોવેરા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને વિટામિન્સથી ભરપૂર હોય છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કીન રીપેર થાય છે. હોઠની આસપાસની ત્વચા ડાર્ક થઈ ગઈ હોય તો ફ્રેશ એલોવેરા જેલ આસપાસ લગાવો અને હળવા હાથે મસાજ કરો. તમે એલોવેરા જઈને આખી રાત સ્કીન પર લગાવી રાખો તો પણ ચાલે. નિયમિત રીતે એલોવેરા સેલ્સ સ્કીન પર લગાડશો એટલે ડાર્ક સ્કીન સોફ્ટ થઈ જશે અને સ્કીનનો ટોન પણ લાઈટ થવા લાગશે.
