Cleaning Tips: દિવાલ પર પડેલા દરેક પ્રકારના ડાઘ એકવારમાં થશે સાફ, આ વસ્તુઓથી ચમકી જશે ઘરની દિવાલો

Wall Stain Cleaning Tips: ઘરની દિવાલો પર પડેલા ડાઘ કાઢવા માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. આ વસ્તુઓની મદદથી તમે દિવાલ પર પડેલા કોઈપણ પ્રકારના ડાઘ સાફ કરી શકો છો. તેનાથી દિવાલનો રંગ પણ ખરાબ નહીં થાય.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:17 PM IST

Cleaning Tips: દિવાલ પર પડેલા દરેક પ્રકારના ડાઘ એકવારમાં થશે સાફ, આ વસ્તુઓથી ચમકી જશે ઘરની દિવાલો

Wall Stain Cleaning Tips: દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. આ વર્ષે 20 ઓક્ટોબરે દિવાળીનો પર્વ ઉજવાશે. દિવાળી પહેલા ઘરમાં સાફ-સફાઈ કરવામાં આવે છે. દિવાળી દરમિયાન ઘરના પડદા, ચાદર અને રસોડા સહિતની જગ્યાઓને સાફ કરી ચમકાવી દેવામાં આવે છે. ઘણા લોકો દિવાલમાં પડેલા ડાઘને સાફ કરવા માટે પેન્ટ કરાવતા હોય છે. પરંતુ તમે પેન્ટની મદદ લીધા વિના પણ દિવાલ પર પડેલા ડાઘને સાફ કરી શકો છો. તો તમારા ઘરની દિવાલ પર પણ ક્યાંય ડાઘા પડી ગયા હોય તો તેને દૂર કરવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.

ઘરની દીવાલો પર ભેજના કારણે ડાઘ પડી ગયા હોય, કલરના ડાઘ હોય, ફૂગ થઈ ગઈ હોય કે કઈ વસ્તુ ઢોળાવાના કારણે ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેને દૂર કરવા માટે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. આજે તમને કેટલીક એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેનો ઉપયોગ કરીને તમે દિવાલના ડાઘ કાઢી શકો છો. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી દિવાલનો કલર પણ ખરાબ નહીં થાય. અને ડાઘ પણ ઝડપથી નીકળી જશે. 

લીંબુ અને બેકિંગ સોડા 

જો તમારા ઘરની દિવાલ પર ભેજ કે ફૂગ ના કારણે ડાઘ પડી ગયા હોય તો લીંબુ અને બેકિંગ સોડાથી તેને ઠીક કરી શકો છો.. તેના માટે એક વાટકીમાં બેકિંગ સોડા લઈ તેમાં લીંબુ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને જે જગ્યાએ ડાઘ હોય તે જગ્યાએ લગાવો અને બ્રશથી ઘસો. થોડી જ મિનિટમાં ભેજની વાસ અને ડાઘ બધું જ નીકળી જશે. 

વિનેગર 

વિનેગરની મદદથી પણ તમે દિવાલના ડાઘ કાઢી શકો છો. દિવાલ પર પડેલા પીળા ડાઘને કાઢવા માટે એક બોટલમાં વિનેગર ભરી તેને દિવાલ પર છાંટી દો. થોડી મિનિટ તેને રહેવા દો અને પછી ભીના કપડાથી દિવાલ સાફ કરો. દિવાલ પર દેખાતા ડાઘ નીકળી જશે. 

બ્લીચ 

જો તમે દિવાલને એકદમ ચમકાવી દેવા માંગો છો તો એક બાલટીમાં પાણી ભરી તેમાં થોડું બ્લીચ મિક્સ કરો. હવે આ મિશ્રણથી દિવાલ સાફ કરો. બ્લીચ વાળા મિશ્રણને લગાડ્યા પછી સાદા પાણીમાં પલાળેલા કપડાથી દિવાલ સાફ કરી લો. બ્લીચવાળા પાણીથી પણ દિવાલના ડાઘ નીકળી જશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

