Skin Care: કોઈપણ જાતના ખર્ચ વિના ત્વચા પરથી હટાવો તલ અને મસા, અપનાવો એક્સપર્ટે જણાવેલા નુસખા

Skin Care Tips: ચહેરા પર કે શરીરના કોઈપણ ભાગ પર વધારે પડતા તલ કે મસા થઈ જાય તો તેનાથી છુટકારો કેવી રીતે મેળવવો આજે તમને જણાવીએ. તમે ઘરે આ સરળ ઉપાય અજમાવીને તલ અને મસાથી મુક્તિ મેળવી શકો છો.
Skin Care Tips: ત્વચાની સુંદરતા પર તલ અને મસા ડાઘ સમાન દેખાય છે. જો ત્વચા પર વધારે પ્રમાણમાં તલ હોય તો તે ચહેરા પર ડાઘ જેવા દેખાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર ત્વચા પર અલગ અલગ આકારમાં બનતી ઝાંઈને સામાન્ય ભાષામાં તલ કહેવાય છે. તલ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. જેમાં મોટાભાગે એવા તલ હોય છે જે તે ત્વચાની ઉપરની સપાટી પર હોય છે. આવા તલ ત્વચાની ઉપરની ઝાંઈ હોય છે જે ઘરેલુ ઉપાયથી દુર થઈ શકે છે.
ચહેરા પર તલ સુંદરતા વધારે છે. પરંતુ વધારે પ્રમાણમાં તલ ત્વચા પર હોય તો ત્વચા ખરાબ અને કાળી દેખાય છે. તલ અને મસા જો ત્વચાની અંદર સુધી હોય તો તેને દુર કરવા ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી પડે છે. પરંતુ જો ત્વચાની ઉપર કાળી ઝાંઈના કારણે તલ બન્યા હોય તો તે ઘરેલુ ઉપાયથી દુર થઈ શકે છે.આજે તમને આવા જ ઘરેલુ ઉપાય વિશે જણાવીએ જે તમારી ત્વચાની સમસ્યાને દુર કરી શકે છે. આ ઉપાયો કરવામાં ખર્ચ પણ કરવો નહીં પડે. ઘરમાં રહેલી વસ્તુથી તમારું કામ થઈ જશે.
નાળિયેર તેલ
નાળિયેર તેલમાં કુદરતી ગુણ હોય છે જે ત્વચાને પોષણ આપે છે. આ ગુણ તલને લાઈટ કરવામાં મદદ કરે છે. આ ઉપાય ધીરે ધીરે કામ કરે છે પરંતુ ત્વચા માટે સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે. તેનાથી કોઈ આડઅસર પણ થતી નથી. આ ઉપાયથી ત્વચાને પોષણ મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ?
જે જગ્યાએથી તલ કે મસા દુર કરવાના હોય ત્યાં નાળિયેર તેલ લગાડી હળવા હાથે માલિશ કરો. રોજ સૂતા પહેલા આ કામ કરવું. નિયમિત કરવાથી ઝડપથી અસર દેખાવા લાગશે. જો તમે નિયમિત રીતે તેલ લગાડશો તો 2 થી 3 સપ્તાહમાં જ સ્કિન પરથી ડાઘ નીકળી શકે છે.
બેકિંગ સોડા અને કેસ્ટર ઓઈલ
બેકિંગ સોડા અને કેસ્ટર ઓઈલનું મિશ્રણ પણ તલ અને મસાને દુર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. બેકિંગ સોડા અને કેસ્ટર ઓઈલની પેસ્ટ બનાવી ત્વચા પર લગાવો. આ મિશ્રણ પ્રાકૃતિક રીતે તલને સાફ કરે છે. આ ઉપાય પણ સેફ છે અને ત્વચાને નુકસાન નથી કરતો.
લસણ
લસણમાં એન્ટી બેક્ટીરિયલ ગુણ હોય છે જે ત્વચા પરના ડાઘને દુર કરવામાં મદદ કરે છે. આ પ્રાકૃતિક ઉપાય છે જે ત્વચા માટે સેફ છે. પરંતુ જે લોકોની ત્વચા સંવેદનશીલ હોય તેમણે લસણનો યુઝ કરતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો. લસણની પેસ્ટ બનાવી તેને તલ પર લગાડો અને તે ભાગ પર કપડું બાંધી દો. લસણની પેસ્ટને એક રાત રહેવા દો અને બીજા દિવસે સવારે સાફ કરો. આ ઉપાય 2 સપ્તાહ સુધી નિયમિત કરવો.
