How To Remove Dark Circles: આંખ નીચે ઉજાગરાના કારણે ડાર્ક સર્કલ થઈ ગયા હોય તો તેને ગણતરીના દિવસોમાં દુર કેવી રીતે કરી શકાય ચાલો તમને જણાવીએ. આ ઘરેલુ નુસખા અપનાવીને તમે ચહેરાની સુંદરતા વધારી શકો છો.
 

Oct 02, 2025

Dark Circles: 15 દિવસમાં ગાયબ થઈ જશે આંખ નીચેના કાળા કુંડાળા, રોજ લગાડો આ 5 ઘરેલુ વસ્તુઓ

How To Remove Dark Circles: નવરાત્રી પૂરી થઈ ગઈ છે અને નવરાત્રી પછી ઉજાગરાના કારણે આંખની નીચે ડાર્ક સર્કલ દેખાવા લાગે તે સમસ્યા મોટાભાગના લોકોને થઈ જાય છે. આંખ નીચે ડાર્ક સર્કલ હોય તો ચહેરાની સુંદરતા ઓછી થઈ જાય છે. ડાર્ક સર્કલના કારણે ચહેરો ડલ અને થાકેલો દેખાય છે. 

ડાર્ક સર્કલ થવાનું સૌથી મોટું કારણ ઊંઘનો અભાવ હોય છે. આ સિવાય ખરાબ આહાર અને સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે હોવાના કારણે પણ ડાર્ક સર્કલ થઈ શકે છે. પરંતુ ડાર્ક સર્કલના કારણે ચિંતા કરવી નહીં. તમે કેટલાક સરળ ઘરેલુ નુસખા અપનાવીને 15 દિવસમાં ડાર્ક સર્કલથી છુટકારો મેળવી શકો છો. એટલે કે જો અત્યારથી તમે આ ઉપાયો અપનાવશો તો દિવાળી સુધીમાં તમારા ડાર્ક સર્કલ દૂર થઈ ગયા હશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ 5 જબરદસ્ત ઉપાય વિશે. 

કાકડી 

કાકડી ત્વચાને ઠંડક આપવાની સાથે ડાર્ક સર્કલને પણ દૂર કરે છે. કાકડીના બે ટુકડા કરીને તેને રોજ 15 થી 20 મિનિટ માટે આંખો પર રાખો. આ સિવાય કાકડીનો રસ કાઢીને તમે આંખની આસપાસ લગાડી પણ શકો છો. તેનાથી ત્વચા હાઈડ્રેટ રહેશે અને ડાર્ક સર્કલ ઓછા થશે. 

બટેટાનો રસ 

બટેટાના રસમાં પ્રાકૃતિક બ્લીચિંગ ગુણ હોય છે. જે ડાર્ક સર્કલ ઓછા કરે છે. એક બટેટાને ખમણી તેનો રસ કાઢી. રૂની મદદથી આ રસને આંખની નીચે લગાવો. 10 થી 15 મિનિટ પછી ચહેરો સાફ કરી લો. અઠવાડિયામાં ત્રણ થી ચાર વખત બટેટાનો રસ આંખમાં લગાડશો એટલે ફરક દેખાવા લાગશે. 

બદામનું તેલ 

બદામનું તેલ વિટામિન ઈ થી ભરપૂર હોય છે જે ત્વચાને પોષણ આપે છે. રાત્રે સુતા પહેલા બદામનું તેલ આંખ નીચે લગાવો અને હળવા હાથે માલીશ કરો. સવારે હુંફાળા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. નિયમિત તેલ માલિશ કરવાથી પણ ડાર્ક સર્કલ લાઈટ થઈ જાય છે. 

ઠંડુ દૂધ 

જો ડાર્ક સર્કલને દૂર કરવા હોય તો કાચા દૂધનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તેનાથી ત્વચા સોફ્ટ અને ગોરી બને છે. કાચા દૂધને ફ્રીજમાં ઠંડુ કરવા રાખી દો અને પછી તેમાં રૂ બોળી અને આંખ ઉપર 10 મિનિટ સુધી રાખો. રોજ 10 મિનિટ માટે આંખ પર ઠંડુ દૂધ રાખવાથી ડાર્ક સર્કલ ઓછા થઈ જાય છે 

ડાર્ક સર્કલ દૂર કરવા હોય તો આ ઉપાયોની સાથે પૂરતી ઊંઘ થાય તે વાતનું પણ ધ્યાન રાખો. સાથે જ દિવસ દરમિયાન પાણી પીતા રહો જેથી ડિહાઇડ્રેશન ન થાય. રોજ સાત થી આઠ કલાકની ઊંઘ કરી દિવસ દરમિયાન 8 થી 10 ગ્લાસ પાણી પીવું. તેનાથી ડાર્ક સર્કલ સાથે ત્વચાની અન્ય સમસ્યા પણ દૂર થઈ જશે અને ત્વચા પર ગ્લો દેખાશે.

