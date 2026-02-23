Prev
ચોખા અને લોટમાં ક્યારેય નહીં પડે ધનેડા, ફક્ત અપનાવો સ્ટોર કરવાની આ બેસ્ટ ટિપ્સ ! જાણો

Wheat Weevil Remove Tips: અનાજમાં ધનેડાનો આવવા દૂષણની નિશાની નથી, તે સાચવવા અને પ્રક્રિયા સાથે સંબંધિત સમસ્યા છે. યોગ્ય સંભાળ જેવા સારા સ્ટેપ્સ આ સમસ્યાને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:02 PM IST
  • રસોડામાં ચોખા અને લોટમાં ધનેડા અથવા નાના જંતુઓ દેખાવા સામાન્ય છે.
  •  યોગ્ય સંભાળ જેવા સારા સ્ટેપ્સ આ સમસ્યાને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.
  • ચોખા અથવા લોટ ખરીદ્યા પછી 3-5 દિવસ માટે ફ્રીઝમાં રાખો. આ છુપાયેલા ઇંડા અને લાર્વાને મારી નાખે છે.

Wheat Weevil Remove Tips: રસોડામાં ચોખા અને લોટમાં ધનેડા અથવા નાના જંતુઓ દેખાવા સામાન્ય છે. જો કે, ઘણા લોકો આવા અનાજ જોયા પછી તેનું શું કરવું તે અંગે મૂંઝવણમાં હોય છે. યોગ્ય માહિતી અને સાવચેતીઓ સાથે, તમે અનાજમાં ધનેડાનો ઉપદ્રવ સરળતાથી અટકાવી શકો છો. ચાલો ચોખા અને લોટમાં ધનેડાનો ઉપદ્રવ થવાના કારણો અને તેને કેવી રીતે અટકાવવું તે શોધીએ.

ચોખા અને લોટમાં ધનેડાનો ઉપદ્રવ શા માટે થાય છે?

ચોખા, ધઉં, કઠોળ અને લોટમાં ધનેડાનો ઉપદ્રવ ખૂબ સામાન્ય છે. આ ધનેડાઓ બહારથી પેકેજમાં પ્રવેશતા નથી, પરંતુ પ્રક્રિયા કરતા પહેલા અનાજની અંદર ઇંડા મૂકે છે. આ ઇંડા અદ્રશ્ય હોય છે; ઘરે લાવ્યા પછી તે વિકસે છે. તેથી, સીલબંધ પેકેજોમાં પણ ધનેડા શોધવાનું અશક્ય છે.

અનાજમાં ધનેડાના ઉપદ્રવના નિશાન શું છે?

જ્યારે અનાજમાં જંતુઓનો ઉપદ્રવ હોય છે, ત્યારે લોટ પાવડરી અથવા ગઠ્ઠો જેવો દેખાઈ શકે છે. જો ધનેડા અથવા મસૂરમાં જંતુઓનો ઉપદ્રવ હોય, તો નાના કાણા દેખાઈ શકે છે. જંતુઓના કારણે પાત્રમાં નાના ભૂરા કે કાળા ભમરા દેખાય છે. અનાજમાંથી થોડી ગંધ અથવા તીખી ગંધ પણ નીકળી શકે છે.

શું જંતુઓવાળો ખોરાક ખાવો સલામત છે?

ઝીણા કે તેમના લાર્વાને સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી માનવામાં આવતા નથી. ખોરાકને સાફ કરીને રાંધી શકાય છે. જો કે, જો ઉપદ્રવ ગંભીર હોય, તો તેને ફેંકી દેવાનું શ્રેષ્ઠ છે.

અનાજને જંતુઓનો ઉપદ્રવ થતો કેવી રીતે અટકાવવો?

ફ્રિઝિંગ: ચોખા અથવા લોટ ખરીદ્યા પછી 3-5 દિવસ માટે ફ્રીઝમાં રાખો. આ છુપાયેલા ઇંડા અને લાર્વાને મારી નાખે છે.

હવાચુસ્ત કન્ટેનરનો ઉપયોગ કરો: કાચ, ધાતુ અથવા મજબૂત પ્લાસ્ટિક કન્ટેનર પસંદ કરો. ઢાંકણ એર ટાઈટ હોવું જોઈએ. મૂળ પેકેજિંગમાં રાખશો નહીં.

કુદરતી ઉપાય: પાત્રમાં 2-3 તેજપત્તા અથવા 4-5 લવિંગ મૂકો. તેમની સુગંધ જંતુઓને દૂર રાખવામાં મદદ કરે છે.

પેન્ટ્રી સફાઈ: દર 2-3 અઠવાડિયામાં શેલ્ફ સાફ કરો. ઢોળાયેલા અનાજને તાત્કાલિક દૂર કરો. પહેલા જૂના સ્ટોકનો ઉપયોગ કરો.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

