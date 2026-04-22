Instant Glow: ગરમીમાં પણ સ્કિન કરશે ગ્લો, કાચા દૂધમાં આ વસ્તુ ઉમેરી લગાડો ચહેરા પર, 10 મિનિટમાં સ્કિન ચમકવા લાગશે
Face pack Instant Glow: આજે તમને સ્કિન પર તુરંત ગ્લો વધારે તેવા ફેસપેક વિશે જણાવીએ. જ્યારે પણ અચાનક બહાર જવાનું થાય ત્યારે રેડી થતા પહેલાં આ ફેસપેક સ્કિન પર અપ્લાય કરી લો. આ ફેસપેક ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો તુરંત વધારી દેશે.
- ચોખાના લોટનો બેસ્ટ ફેસપેક.
- 10 મિનિટમાં સ્કિન પર દેખાવા લાગશે ગ્લો.
- 3 વસ્તુ સાથે મળી ચહેરાની ડલનેસ દુર કરી દેશે.
Face pack Instant Glow: ઉનાળામાં તડકો, શુષ્ક અને ગરમ હવાના કારણે સ્કિન ડાર્ક દેખાવા લાગે છે. સાંજ પડે ત્યારે ચહેરો ડલ અને બેજાન થઈ જાય છે. આવા સમયે જો બહાર જવાનું થાય તો યુવતીઓનું ટેન્શન વધી જાય છે કારણ કે ચહેરા પર જે ડલનેસ હોય છે તેના કારણે મેકઅપ પણ સારો લાગતો નથી. અને પાર્લર જવાનો સમય પણ હોતો નથી. આવા સમયે યુવતીઓને એવું સમાધાન જોઈતું હોય છે જે તુરંત અસર કરે અને સમય પણ બચાવે. તો ચાલો તમને એક એવા ફેસપેક વિશે જણાવી દઈએ જે આ સમસ્યાનું સમાધાન છે. એટલે કે એવો ફેસપેક જેને લગાડવાની સાથે ચહેરા પર ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો દેખાય અને ચહેરાની ડલનેસ દૂર થઈ જાય.
પહેલા જ જણાવી દઈએ કે એવું જરા પણ જરૂરી નથી કે આ ફેસપેક બહાર જવાનું હોય તે પહેલા જ લગાડો. ઉનાળામાં સપ્તાહમાં બે કે ત્રણ વખત આ ફેસપેક લગાડી શકો છો. કારણ કે તેમાં જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે તે વસ્તુઓ ઘરમાં હંમેશા ઉપલબ્ધ હોય છે. ચહેરા પર ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો લાવે અને ચહેરાની ડલનેસ તુરંત દૂર કરે તેવો ફેસપેક બનાવવા માટે બસ ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડશે અને આ ત્રણ વસ્તુ છે ચોખાનો લોટ, કાચું દૂધ અને મધ.
આ ફેસપેકથી સ્કિનને થતા ફાયદા
સ્કિન કેરમાં વર્ષોથી ચણાના લોટની જેમ ચોખાના લોટનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે. ચોખાના લોટમાં એવા ગુણ હોય છે જે ત્વચાને ગ્લોઇંગ બનાવે છે ડેડ સ્કીન દૂર કરે છે અને સ્કીનને ટાઈટ રાખવામાં પણ મદદ કરે છે. ચોખાના લોટ સાથે જે કાચું દૂધ ઉપયોગમાં લેવાનું છે તે ચહેરા પર મોઈશ્ચર વધારે અને સ્કિનને સોફ્ટ બનાવે છે. ચોખાના લોટમાં રહેલું મધ ટેનિંગ હટાવે છે અને સ્કિનની ડલનેસને દૂર કરી ચમક વધારે છે. આ ત્રણ વસ્તુઓનું મિશ્રણ ચહેરા પર જાદુની જેમ અસર કરી શકે છે.
ચોખાનો ફેસપેક બનાવવાની રીત
ચોખાના લોટનો ફેસપેક બનાવવા માટે એક વાટકીમાં ચોખાનો લોટ લઇ તેમાં કાચું દૂધ અને મધ ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને દસ મિનિટ સેટ થવા દો જેથી ચોખાનો લોટ દૂધમાં સારી રીતે પલળી જાય. 10 મિનિટ પછી જો પેસ્ટ વધારે ઘટ્ટ થઈ ગઈ હોય તો તેને દૂધ ઉમેરી એડજસ્ટ કરી લો. તૈયાર કરેલા ફેસપેકને ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે લગાવો. ફેસપેક સુકાય ત્યાં સુધી તેને સ્કિન પર રહેવા દો અને પછી હળવા હાથે મસાજ કરી ફેસપેકને રીમુવ કરો. ફેસપેક રીમુવ કર્યા પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો.
ચોખાના લોટનો આ ફેસપેક લગાડશો એટલે ચહેરા પર તડકાના કારણે આવેલી ડલનેસ અને ડેડ સ્કિન દૂર થઈ જશે. જેના કારણે ચહેરા પર ઇન્સ્ટન્ટ લો દેખાશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
