Rice Water vs Coconut Water: ચોખાનું પાણી કે નાળિયેર પાણી ? સ્કિન માટે કયું પાણી વધારે ફાયદાકારક

Rice Water vs Coconut Water: સ્કિનની સુંદરતા વધારવા માટે ચોખાનું પાણી અને નાળિયેર પાણી બંનેનો ઉપયોગ થાય છે પરંતુ ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે વધારે ઝડપથી ફાયદા કઈ વસ્તુ કરે? જો આવો પ્રશ્ન તમને પણ થતો હોય તો ચાલો તમને તેનો જવાબ આપી દઈએ.
 

Nov 27, 2025, 05:21 PM IST

Rice Water vs Coconut Water: આજની દોડધામ ભરેલી જીવન શૈલીમાં લોકોની ખાવા પીવાની આદતો બદલી ગઈ છે. જેના કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્યની સાથે ત્વચા પર પણ ખરાબ અસર પડે છે. સ્કીન માટે ઘણા લોકો કેમિકલ યુક્ત મોંઘી પ્રોડક્ટ પર આધાર રાખે છે. પરંતુ આજે પણ અનેક લોકો એવા છે જેઓ સ્કીન કેર માટે પ્રાકૃતિક અને ઘરેલુ ઉપચાર પર ભાર મૂકે છે. દાદી નાનીના સમયથી જે વસ્તુઓનો ઉપયોગમાં કરવામાં આવે છે તેને આજે પણ લોકો યુઝ કરતા હોય છે. 

આવી જ વસ્તુઓમાં ચોખાનું પાણી અને નાળિયેર પાણી આવે છે. આ બંને વસ્તુ સ્કિન માટે ફાયદાકારક છે પરંતુ ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે આ બંને વસ્તુમાંથી સ્કિનને વધારે ફાયદો કયા પાણીથી થાય ? તો ચાલો આજે તમને ચોખાનું પાણી અને નાળિયેર પાણીથી થતા લાભ વિશે જણાવીએ. 

ચોખાનું પાણી 

ચોખાનું પાણી વિટામીન મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. તે ત્વચાને હેલ્ધી અને ચમકદાર બનાવી રાખવામાં મદદ કરે છે. ચોખાના પાણીમાં એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે જે ત્વચાની બળતરા અને રેડનેસને ઘટાડવાનું કામ કરે છે. ચોખાનું પાણી ત્વચાને હાઇડ્રેટ કરે છે અને તેને મુલાયમ બનાવી રાખે છે જેના કારણે ત્વચા ગ્લોઇંગ દેખાય છે. 

નાળિયેર પાણી 

નાળિયેર પાણી હેલ્થની સાથે ત્વચા માટે પણ ફાયદાકારક છે તેમાં એન્ટી એજિંગ ગુણ હોય છે જે ત્વચા પર દેખાતા વધતી ઉંમરના લક્ષણોને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. નાળિયેર પાણી ત્વચાને હાઇડ્રેટ રાખે છે જેના કારણે ત્વચા ચમકદાર દેખાય છે. નાળિયેર પાણી પીવાથી બીમારીઓથી પણ બચી શકાય છે. 

નાળિયેર પાણી અને ચોખાના પાણીમાંથી શું વધારે સારું ?

ચોખાના પાણી અને નાળિયેર પાણી બંને ત્વચા માટે ફાયદાકારક હોય છે. પરંતુ જો સ્કીન પર ઉપયોગની વાત હોય તો ચોખાનું પાણી વધારે ફાયદો કરી શકે છે. ચોખાનું પાણી ત્વચા પર લગાડવાથી ત્વચા વધારે સમય સુધી હાઈડ્રેટ રહે છે અને મુલાયમ થાય છે. તેનાથી ત્વચા પર ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો આવે છે. નાળિયેર પાણી પણ ત્વચાને ફાયદો કરે છે તેને પીવાથી ત્વચાને અંદર છે પોષણ મળે છે. તમે બંનેને એક સાથે પણ યુઝ કરી શકો છો. જેમકે નાળિયેર પાણી દિવસ દરમિયાન પીવાનું રાખો અને ચોખાનું પાણી ત્વચા પર લગાડવું.

