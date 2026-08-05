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Rice Weevil: ચોખામાં ધનેડા થઈ ગયા છે ? તો જાણો ધનેડા ઉતારવાની ટ્રિક અને ફરી ચોખામાં ધનેડા ન પડે તે માટે શું કરવું ?

Get Rid of Rice Weevil: ચોમાસામાં ચોખામાં ભેજ લાગે એટલે ધનેડા થઈ જાય છે. ધનેડાની સંખ્યા ઝડપથી વધી જતી હોય છે. ચોખાનો નાશ કરી નાખે તેવા ધનેડાને સાફ કરવા માટે રસોડાની કેટલીક વસ્તુઓ અકસીર છે. આ નુસખો વર્ષો જૂનો અજમાવેલો નુસખો છે. તમે પણ ટ્રાય કરી શકો છો. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 05, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:52 AM IST
Rice Weevil: ચોખામાં ધનેડા થઈ ગયા છે ? તો જાણો ધનેડા ઉતારવાની ટ્રિક અને ફરી ચોખામાં ધનેડા ન પડે તે માટે શું કરવું ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Rice Weevil: ચોખામાં ધનેડા થઈ ગયા છે ? તો જાણો ધનેડા ઉતારવાની ટ્રિક
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