/Rice Weevil: ચોખામાં ધનેડા થઈ ગયા છે ? તો જાણો ધનેડા ઉતારવાની ટ્રિક અને ફરી ચોખામાં ધનેડા ન પડે તે માટે શું કરવું ?

Get Rid of Rice Weevil: સામાન્ય રીતે દરેક ગુજરાતી ઘરમાં ઘઉં પછી ચોખાનો વપરાશ સૌથી વધુ થતો હોય છે. ઘઉંની જેમ ચોખા પણ વર્ષ માટે સ્ટોર થતા હોય છે. આમ તો ચોખા આખું વર્ષ સારી રીતે સચવાયેલા રહે છે પણ જો ચોમાસામાં ચોખા કાઢવામાં કે ચોખા પેક કરતી વખતે જરા પણ ભુલ થઈ જાય તો તેમાં ધનેડા પડી જાય છે. ચોખામાં ધનેડા ન થાય તે માટે શું કરવું અને ધનેડા થઈ ગયા હોય તો તેને દુર કરવા શું કરવું આ બંને પ્રશ્નનો જવાબ આજે તમને મળી જશે.
ચોમાસામાં ચોખામાં ધનેડા થવાનું કારણ
ચોમાસામાં વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જો સ્ટોર કરેલા અનાજમાં ભેજ લાગે કે ભીની વસ્તુથી અનાજ કાઢવામાં આવે તો તેમાં પણ ધનેડા થઈ શકે છે. એટલા માટે જ વરસાદી વાતાવરણમાં ચોખા કાઢતી વખતે અને ચોખા કાઢ્યા પછી પેક કરતી વખતે અમુક વાતોનું ધ્યાન રાખવું. આજે તમને ચોખામાં ધનેડા ન થાય તે માટેના ઘરેલુ ઉપાયો જણાવીએ જેને અપનાવીને તમે ધનેડાથી મુક્તિ મેળવી શકો છો.
ચોખાના ડબ્બાને પ્લાસ્કિટથી પેક કરો
જે ડબ્બામાં તમે ચોખા ભર્યા હોય તેને સીલ ટાઈટ પેક કરવા માટે સાફ પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો કાપી તેને ડબ્બા પર રાખી પછી ઢાંકણ બંધ કરો. આમ કરવાથી ચોખા એરટાઈટ બંધ થશે અને જીવાત થવાનું જોખમ ઓછું થઈ જશે. પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો એવો લેવો કે જ્યારે તમે ઢાંકણ બંધ કરો તો થોડું પ્લાસ્ટિક બહાર રહે.
સુકા લાલ મરચાં મુકો
રોજના વપરાશ માટે જે ડબ્બામાં ચોખા રાખ્યા હોય તેમાં ચોમાસા દરમિયાન સુકા લાલ મરચાં મુકી જેવા. લાલ મરચાંની તીખી ગંધથી જીવાત ચોખાની આસપાસ પણ નહીં આવે. એકવાર મુકેલા સુકા મરચાં દર 5 દિવસે બદલી દેવા.
લવિંગનું તેલ
ચોખાને ધનેડાથી બચાવવા માટે તમે લવિંગના તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તેના માટે રુ લઈ તેને લવિંગના તેલવાળું કરવું અને પછી ચોખામાં મુકી દેવું. જ્યારે લવિંગની સુગંધ આવતી બંધ થઈ જાય ત્યાર ફરી નવું રુ તેલ વાળું કરી ચોખામાં મુકી દેવું.
દેશી મીઠું
ચોખામાં ધનેડા સહિતની જીવાત ન થાય તે માટે તમે દેશી મીઠું પણ વાપરી શકો છો. દેશી મીઠું એટલે માર્કેટમાં જે મીઠાના ટુકડા મળતાં હોય છે તે વાપરવાનું છે. ચોખા ભર્યા હોય તેમાં મીઠાનો ટુકડો સુતરાઉ કપડામાં બાંધીને રાખી દેવો. આમ કરવાથી ચોખામાં ભેજ હશે તે નીકળી જશે અને ધનેડા થવાનું જોખમ પણ ઓછું થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)