Coconut Oil: શિયાળામાં નહીં ફાટે ચહેરાની ત્વચા, આ રીતે રોજ રાત્રે લગાડી લેજો નાળિયેર તેલ

Coconut Oil Benefits: શિયાળામાં ઠંડી હવા અને ભેજના અભાવના કારણે ત્વચા ડ્રાય થઈ જાય છે અને ફાટવા લાગે છે. તેવામાં નાળિયેર તેલ સ્કિન માટે નેચરલ મોઈશ્ચુરાઈઝરનું કામ કરી શકે છે. પરંતુ આ તેલને સાચી રીતે સ્કિન પર લગાડવું જરૂરી છે નહીં તો તેનાથી ખીલની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. આ સાચી રીત કઈ છે આજે તમને જણાવીએ.

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:16 PM IST

Coconut Oil Benefits: શિયાળામાં ઠંડી હવાઓના કારણે ત્વચામાંથી મોઈશ્ચર ઓછું થઈ જાય છે અને ડ્રાયનેસ વધી જાય છે. શિયાળામાં ત્વચામાં મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે તેવા પ્રયત્નો કરવા જરૂરી છે. ચહેરાની મુલાયમ અને ચમકદાર બનાવવા માટે લોકો અલગ અલગ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ પણ કરતા હોય છે. પરંતુ તમે નાળિયેર તેલને ચહેરા પર લગાવીને પણ આ કામ કરી શકો છો. નાળિયેર તેલ નેચરલ મોઈશ્ચુરાઇઝર છે જે ત્વચાને મુલાયમ બનાવવાની સાથે સ્કીનને ફાટતા બચાવે છે. 

ચહેરા પર નાળિયેર તેલને યોગ્ય રીતે લગાવવું જરૂરી હોય છે. સ્કિન પર નાળિયેર તેલને યોગ્ય રીતે ન લગાડવામાં આવે તો સ્કીન ઓઇલી થઈ જાય છે અથવા તો ચહેરા પર ખીલ વધી જાય છે. આવું ન થાય તે માટે આજે તમને જણાવીએ કે ચહેરા પર નાળિયેર તેલ લગાડવું હોય તો તેની સાચી રીત શું છે. 

યોગ્ય નાળિયેર તેલ પસંદ કરો  

ચહેરા પર નાળિયેર તેલ લગાડવું હોય તો સૌથી પહેલા યોગ્ય તેલ પસંદ કરો. માર્કેટમાં મિલાવટી તેલ પણ મળે છે આવા તેલનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કીનને નુકસાન થઈ શકે છે. ચહેરા પર લગાડવું હોય તો ઓર્ગેનિક અથવા કોલ્ડ પ્રેસ નાળિયેર તેલનો જ ઉપયોગ કરવો. 

ચહેરા પર નાળિયેર તેલ કેવી રીતે લગાડવું ?

ચહેરા પર નાળિયેર તેલ લગાડતા પહેલા સ્કિનને સારી રીતે સાફ કરો. સૌથી પહેલા માઈલ્ડ ફેસવોશથી ચહેરો ધોઈ લેવો જેથી ધૂળ, માટી અને વધારાનું તેલ હટી જાય ત્યાર પછી નાળિયેર તેલના એક થી બે ટીપા પહેલા હથેળી પર લો અને ત્યાર પછી હળવા હાથે ચહેરા પર લગાવો. નાળિયેર તેલને ચહેરા પર નાના નાના ડોટની જેમ લગાવીને પછી તમે સ્પ્રેડ પણ કરી શકો છો. પરંતુ ધ્યાન રાખવું કે એકવારમાં વધારે પડતું તેલ લગાડી ન લેવું.

નાળિયેર તેલ લગાડ્યા પછી ચેહરા પર એક થી બે મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો. તેનાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરશે અને ત્વચા પર નેચરલ ગ્લો આવશે. મસાજ કરતી વખતે પણ હળવા હાથે મસાજ કરવી વધારે પડતું પ્રેશર ન કરવું. આખી રાત ચહેરા પર નાળિયેર તેલ લગાવી રાખો અને બીજા દિવસે સવારે હુંફાળા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લેવો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

