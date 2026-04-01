Hair Wash Tips: શેમ્પૂ કરવાની આ રીત ફોલો કરો, 15 દિવસમાં જ વાળ ખરવાનું પ્રમાણ સાવ ઓછું થઈ જશે
Hair Wash Tips: હેર વોશ કર્યા પછી વાળ વધારે ખરતાં હોય તો તેનું કારણ શેમ્પૂ કરવાની ખોટી રીત હોય શકે છે. તેવામાં જો તમે શેમ્પૂ કરવાની આ રીત ફોલો કરવાનું શરુ કરશો તો વાળ ખરવા અટકી શકે છે.
- જો વાળ બરાબર રીતે ધોવાતા ન હોય તો પણ વાળ ખરવા લાગે છે.
- આજે તમને વાળ ધોતી વખતે શું કરવું જોઈએ તે જણાવીએ.
- આ રીતે વાળ ધોવાથી વાળ ખરવાની સમસ્યા દુર થઈ શકે છે.
Hair Wash Tips: "વાળને શેમ્પુ કરું છું ત્યારે બાથરૂમમાં વાળના ગુચ્છા જ ગુચ્છા જોવા મળે છે..." આવી ફરિયાદ પાંચમાંથી દર ત્રીજી યુવતી કરતી હોય છે. વાળ ખરવાની સમસ્યાથી તો સ્ત્રી પુરુષ બંને પરેશાન છે પરંતુ જ્યારે યુવતીના માથામાંથી વધારે વાળ ખળે છે તો તે વધારે દેખાય છે અને યુવતીઓને ચિંતા પણ વધારે થાય છે. ખાસ કરીને જ્યારે શેમ્પુ કરવામાં આવે ત્યારે વધારે પ્રમાણમાં વાળ ખરતા હોય છે જેને જોઈને ચિંતા વધી જાય છે.
ખરતાં વાળની સમસ્યાને જોઈને યુવતીઓ વાળ ખરતા અટકે તેવું તેલ, સારું શેમ્પૂ, સીરમ, કન્ડિશનર, હેર માસ્ક વગેરે યુઝ કરવા લાગે છે. પરંતુ આવી મહેનત કરવાને બદલે સૌથી પહેલા એ વાત પર ધ્યાન આપવું જોઈએ કે હેર વોશ કરતી વખતે કોઈ ભૂલ થતી નથી ને ?
એક્સપર્ટ અનુસાર હેર કેર રૂટિનનું પહેલું સ્ટેપ વાળ ધોવા હોય છે. જો વાળ બરાબર રીતે ધોવાતા ન હોય તો પણ વાળ ખરવા લાગે છે. મોટાભાગના કેસમાં તો વાળ ખરવાનું કારણ વાળ ધોવાની ખોટી રીત પણ હોય છે. જો તમારા વાળ પણ વધારે પ્રમાણમાં ખરી રહ્યા છે તો સૌથી પહેલા ચેક કરી લો કે તમે વાળ ધોવા માટે આ ભૂલો તો નથી કરતા ને ? આજે તમને વાળ ધોતી વખતે શું કરવું જોઈએ તે જણાવીએ. આ રીતે વાળ ધોવાથી વાળ ખરવાની સમસ્યા દુર થઈ શકે છે.
વાળ ધોતા પહેલા તેલ ન લગાડવું
આજકાલ યુવતીઓને માથામાં તેલ લગાવવું પસંદ નથી. તેથી તેઓ વાળ તેલ નાખ્યા વિના જ ધોતી હોય છે. જેના કારણે વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી જાય છે. વાળમાં તેલ એટલા માટે લગાડવાનું હોય કે વાળને મોઈશ્ચર મળે અને વાળની ડ્રાયનેસ દૂર થાય. જ્યારે તમે તેલ લગાવ્યા વિના જ વાળને વારંવાર શેમ્પૂ કરો છો તો વાળમાં જે નેચરલ મોઈશ્ચર હોય છે તે પણ ઓછું થવા લાગે છે અને વાળ ખરવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે શેમ્પુ કરતા પહેલા તેલ લગાડવું જરૂરી છે.
શેમ્પુ કરતા પહેલા કોમ્બ કરો
જો તમે વાળને શેમ્પુ કરતા પહેલા હેર કોમ્બ નથી કરતાં તો મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. વાળને શેમ્પુ કરતા પહેલા કાંસકા વડે સારી રીતે ઓળી લેવા જોઈએ. વાળમાં જે ગુંચ હોય તેને કાઢ્યા વિના જ શેમ્પુ કરવામાં આવે તો વાળ ખેંચાઈને વધારે તૂટવા લાગે છે.
શેમ્પુ લગાડવાની ખોટી રીત
વાળમાં જો શેમ્પુ લગાડવામાં ભૂલ કરવામાં આવે તો તે પણ વાળ ખરવાનું કારણ બની શકે છે. શેમ્પુને ડાયરેક્ટ સ્કેલ્પ પર લગાડી હેર વોશ કરવાની ભૂલ ક્યારે કરવી નહીં. શેમ્પુને હંમેશા પાણીમાં ડાયલ્યૂટ કરી પછી વાળમાં શેમ્પૂ અપ્લાય કરવું જોઈએ.
સ્કેલ્પમાં કન્ડિશનર લગાડવું
કન્ડિશનરનો ઉપયોગ કરવામાં પણ ઘણા લોકો ભૂલ કરતા હોય છે અને જેના પરિણામે વધારે વાળ ખરવા લાગે છે. કન્ડિશનર વાળના મૂળમાં ક્યારેય લગાડવું નહીં. કન્ડિશનર વાળની લંબાઈમાં જ લગાડવું જોઈએ. વાળના મૂળમાં કન્ડિશનર લગાડવાથી વાળ ખરવા લાગે છે. કન્ડિશનર લગાડ્યા પછી પાંચ મિનિટ વેટ કરો અને પછી હેર વોશ કરો તેનાથી વાળ મુલાયમ પણ રહેશે અને તૂટશે પણ નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
