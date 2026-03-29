Haldi Face Pack: શેકેલી હળદર કરશે જાદુ, એકવારમાં સાફ થશે ગરદન પર જામેલો કાળો મેલ, ટ્રાય કરો વાયરલ ફેસપેક
Roasted Haldi Face Pack: હળદર એવી વસ્તુ છે જે સ્કિન પર તુરંત નિખાર લાવવામાં મદદ કરે છે. હાલ સોશિયલ મીડિયા પર હળદરનો એક ખાસ પેસપેક વાયરલ થઈ રહ્યો છે. શેકેલી હળદરના આ ફેસ પેકની ખાસ વાત એ છે કે તે ગદરન પર જામેલા કાળા મેલને સાફ કરવામાં મદદ કરે છે.
- શેકેલી હળદરનો વાયરલ ફેસપેક.
- ફેસપેકમાં શેકેલી હળદર યુઝ કરવાના ફાયદા
- ગરદનનો મેલ એકવારમાં સાફ કરવાનો નુસખો
Trending Photos
Roasted Haldi Face Pack: ઉનાળામાં તડકો, પરસેવો, પ્રદૂષણ સ્કિનને ઝડપથી પ્રભાવિત કરે છે. ચહેરાની સફાઈ તો નિયમિત થતી હોય છે પણ ગરદનની સ્કિનને મોટાભાગે ઈગ્નોર કરી દેવામાં આવે છે. આ જગ્યાએ સૌથી વધુ પરસેવો થતો હોય છે. બેરદકારીના કારણે ઘણા લોકોની ગરદન ચહેરા કરતાં વધારે ડાર્ક દેખાય છે. ઘણાને ગરદન પર કાળી લાઈન્સ દેખાવા લાગે છે. આ રીતે દેખાતો મેલ સાફ કરવામાં એક વાયરલ ફેસપેક મદદ કરી શકે છે.
સોશિયલ મીડિયા પર રોજ અલગ અલગ વસ્તુઓ વાયરલ થતી હોય છે. તેમાંથી કેટલીક વસ્તુઓ કામની પણ હોય છે. આવો જ એક સ્કિન કેર માટેનો નુસખો વાયરલ થયો છે જેમાં હળદરને શેકી તેમાં મધ ઉમેરી ફેસ પેક બનાવવાનો હોય છે. આ ફેસપેક લગાડવાથી ટેનિંગ, ડેડ સ્કિન, મેલ બધું જ ઝડપથી સાફ થઈ શકે છે તેવો દાવો કરવામાં આવે છે. જો કે આ વાયરલ ફેસપેક વિશે અભિનેત્રીઓ પણ અલગ અલગ ઈંટરવ્યુમાં વાત કરી ચુકી છે. ઘણી અભિનેત્રીઓ પોતાની સ્કિનને સુંદર બનાવવા અને ટેનિંગ દુર કરવા આ ફેસપેક યુઝ કરે છે.
શેકેલી હળદરનો વાયરલ ફેસપેક
આ ફેસપેક બનાવવા માટે 2 ચમચી હળદર, કાચું દૂધ અને મધની જરૂર પડશે. ફેસપેક માટે સૌથી પહેલા હળદરને તવા પર બરાબર શેકો. હળદરનો રંગ કાળો થઈ જાય એટલે ગેસ ઓફ કરી તેને ઠંડી થવા દો. હવે આ હળદરમાં મધ અને દૂધ ઉમેરી એક પેસ્ટ બનાવો. તૈયાર કરેલા મિશ્રણને ચહેરા અને ગરદન પર લગાડો અને 2 મિનિટ મસાજ કરો. પછી ફેસપેકને સ્કિન પર 10 મિનિટ લગાવી રાખો. 10 મિનિટ પછી સ્કિનને સાફ કરી લો. સપ્તાહમાં 2 વખત આ ફેસ પેક લગાડવાથી સ્કિન ટેન ફ્રી થઈ જશે અને બધો જ મેલ સાફ થઈ જશે.
આ ફેસપેકમાં રહેલું મધ સ્કિન માટે બેસ્ટ એન્ટી ટેનિંગ એજન્ટનું કામ કરે છે. આ ફેસપેકમાં કાચુ દૂધ ઉમેરવાથી સ્કિનને મોઈશ્ચર મળી રહે છે. જેના કારણે સ્કિનમાં સોફ્ટનેસ જળવાઈ રહે છે. શેકેલી હળદર ટેનિંગ અને મેલ સાફ કરી સ્કિન ટોન લાઈટ કરવામાં મદદ કરે છે.
શેકેલી હળદરના ફાયદા
હળદરને શેકીને તેનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિન પરના ડાઘ ઓછા થઈ જાય છે, આ ફેસ પેક સ્કિનને એક્સફોલિએટ કરે છે અને સ્કિન ટોનને એક સમાન બનાવે છે. આ ફેસ પેક ટેનિંગ દુર કરે છે. ગરદન પર જામેલો મેલ સાફ કરવામાં પણ અસરદાર સાબિત થાય છે.
શેકેલી હળદરથી બીજો ફાયદો એ થાય છે કે તે સ્કિનને ફાયદો કરે છે પણ સ્કિન પીળી નથી દેખાતી. નોર્મલ હળદરનું પ્રમાણ જો ફેસપેકમાં વધી જાય તો સ્કિન પર પીળો રંગ દેખાય છે. હળદરને શેકીને ઉપયોગમાં લેવાથી આ સમસ્યા નહીં થાય.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે