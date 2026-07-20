/સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધારવા અને વધતી ઉંમરની અસર અટકાવવા યુઝ કરો તકમરીયા, જાણો ઉપયોગની રીતો

Sabja Seeds Skin Benefits: તકમરીયા જેને હિંદીમાં સબ્જા સીડ્સ અને અંગ્રેજીમાં બેસિલ સીડ્સ કહેવામાં આવે છે તેનો ઉપયોગ કરીને સ્કિનની સુંદરતા વધારી શકાય છે. તકમરીયા હેલ્થ સાથે સ્કિન માટે પણ લાભકારી દાણા છે. ચિયા સીડ્સ જેવા દેખાતા આ કાળા દાણાનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિનની સુંદરતા કેવી રીતે વધે ? સ્કિનની સુંદરતા વધારવા માટે કેવી રીતે તકમરીયાનો ઉપયોગ કરી શકાય ચાલો આજે તમને જણાવી.
તકમરીયાના પોષકતત્વો
તકમરીયામાં સૌથી વધારે ફાઈબર હોય છે, આ સિવાય આ કાળા દાણા પ્રોટીન, ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ અને આયરનથી પણ ભરપુર હોય છે. એક અનુમાન અનુસાર 1 ચમચી તકમરીયામાં 60 કેલેરી, 7 ગ્રામ ફાઈબર અને 2.5 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. આ પોષતત્વો તકમરીયાને સુપરફુડ બનાવે છે.
તકમરીયાથી સ્કિનને થતા ફાયદા
તકમરીયાનો ઉપયોગ કરવાની રીત
તકમરીયાનો ઉપયોગ કરવો સૌથી સરળ છે. 1 નાની ચમચી તકમરીયા 1 ગ્લાસ પાણીમાં પલાળો. તકમરીયા થોડી જ મિનિટોમાં પાણીમાં ફુલી જશે. ત્યારબાદ આ પાણી પી લેવું. તકમરીયાને તમે દહીંમાં મિક્સ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. પણ તેના માટે પણ તકમરીયાને પલાળવા જરૂરી છે.
તકમરીયાનો ઉપયોગ ફેસપેક તરીકે પણ કરી શકાય છે. તકમરીયાને પાણીમાં પલાળી દેવા અને ત્યારબાદ તેમાં એલોવેરા જેલ અથવા ગુલાબજળ મિક્સ કરી પેસ્ટ કરી લેવી. આ પેસ્ટને સ્કિન પર લગાડી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)