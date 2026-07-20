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સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધારવા અને વધતી ઉંમરની અસર અટકાવવા યુઝ કરો તકમરીયા, જાણો ઉપયોગની રીતો

Sabja Seeds Skin Benefits: તકમરીયા જેનો ઉપયોગ સૌથી વધુ ફાલુદામાં થતો હોય છે તે સ્કિન માટે વરદાન છે. આજે તમને જણાવીએ કેવી રીતે તકમરીયા તમારી સ્કિનની સુંદરતા વધારવામાં મદદ કરે છે. તકમરીયાનો ઉપયોગ ખાવાથી લઈ ફેસપેકમાં પણ કરી શકાય છે. તો ચાલો આ અંગે જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 20, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:07 AM IST
સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધારવા અને વધતી ઉંમરની અસર અટકાવવા યુઝ કરો તકમરીયા, જાણો ઉપયોગની રીતો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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