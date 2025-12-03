Prev
Safe Piercing: કાન કે નાક વીંધાવો પછી આ વસ્તુ લગાડવી, કાન પાકશે નહીં અને દાણો પણ નહીં નીકળે

Safety Tips for Piercing: આજે તમને કાન કે નાક વીંધાવ્યા થતી સમસ્યા એટલે કે દાણો નીકળવો કે પછી પાક થઈ જવો તેને ટાળવા શું કરવું તે જણાવીએ. જો તમે આ વાતોનું ધ્યાન રાખી લો તો નાક- કાનમાં દુખાવો પણ નહીં થાય અને પાકશે નહીં.  
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:25 PM IST

Safety Tips for Piercing: નાક અને કાન વીંધાવા પ્રાચીન પરંપરા છે. મોટાભાગે માતા-પિતા નાની ઉંમરમાં જ બાળકીના કાન અને નાક વીંધાવી લેતા હોય છે. ઘણા લોકો મોટા થયા પછી નાક અને કાનમાં એક્સ્ટ્રા પિયર્સિંગ પણ કરાવતા હોય છે. હવે તો યુવકો પણ કાન અને નાક વીંધાવે છે. પરંતુ નાક અને કાન વીંધાવ્યા પછી ઘણા લોકોને ઈન્ફેકશન થઈ જાય છે અને ઘણા લોકોને વીંધાવ્યા પછી દાણા નીકળે છે. 

આજે તમને 5 એવી વાતો જણાવીએ જેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી હોય છે. જો તમે નાક અને કાન વીંધાવ્યા પછી આ વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો પિયર્સિંગ પછી પાક નહીં થાય, દુખશે નહીં અને દાણો પણ નહીં નીકળે. 

ત્વચાની સફાઈ

નાક અને કાન વીંધાવ્યા પછી સ્કિનની સાફ સફાઈનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જો ત્વચા પર એલર્જી, ફોડલી કે અન્ય સમસ્યા હોય તો પિયર્સિંગ કરાવવું જ નહીં. તેનાથી ઈંફેકશન વધી શકે છે. 

સર્ટિફાઈડ જગ્યાએ જ પિયર્સિંગ કરાવો

કાન કે નાક વીંધાવવા હોય તો કોઈની પણ પાસે આ કામ ન કરાવો. એક્સપર્ટ કે સર્ટિફાઈડ જગ્યાએ જ પિયર્સિંગ કરાવવું. એક્સપર્ટ પાસે કાન-નાક વીંધાવશો તો દુખાવો નહીં અને ઈન્ફેકશન થવાનું જોખમ પણ ઘટી જાય છે. સર્ટિફાઈડ જગ્યાઓએ પિયર્સિંગના સાધનો સ્ટરીલાઈઝ્ડ યુઝ થાય છે. 

સ્કિનની સેંસિટિવિટી

જો કોઈની સ્કિન સેંસિટિવ હોય તો કોઈપણ ધાતુથી એલર્જી થઈ શકે છે. તેથી પિયર્સિંગ કરાવતા પહેલા સ્કિન ચેક કરાવી લો. આ ઉપરાંત પિયર્સિંગ કરાવો ત્યારે ચાંદી કે સોનાની વાળીનો જ ઉપયોગ કરવો. અન્ય ધાતુ કે આર્ટિફિશિયસ જ્વેલરીથી પિયર્સિંગ ન કરાવો.

હળદર અને તેલ

પિયર્સિંગ થઈ ગયા પછી પાક ન થાય અને રુઝ ઝડપથી આવે તે માટે તમે આ દેશી વસ્તુ અપ્લાય કરી શકો છો. વર્ષોથી કાન અને નાક વીંધાવ્યા પછી આ વસ્તુ જ લગાડવામાં આવે છે. તેના માટે નાળિયેર કે સરસવનું તેલ ગરમ કરી તેમાં હળદર ઉમેરો, હળદર શેકાય જાય પછી ગેસ બંધ કરી દો અને આ મિશ્રણ ઠંડુ થાય પછી પિયર્સિંગ પર લગાવો. તેનાથી ઈંફેકશનનું જોખમ ઘટે છે. 

સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખો 

ઘણા લોકોને આદત હોય છે વારંવાર પિયર્સિંગ કરાવ્યું હોય ત્યાં હાથ લગાવે છે. આમ કરવાથી બચવું જોઈએ. કાણું હોય તે જગ્યાએ રુઝ ન આવે ત્યાં સુધી વારંવાર અડવું નહીં. તેનાથી ઈંફેકશન વધી શકે છે. ડોક્ટરની સલાહ લઈ એન્ટી બેક્ટેરિય લિક્વીડથી કાન કે નાકની સફાઈ કરવી. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

