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Life Hack: ખરેખર ફ્રીજમાં મીઠું રાખવાથી વાસ દુર થઈ જાય ? જાણો મીઠાનો વાયરલ નુસખો ક્યારે કામ કરે અને ક્યારે નહીં

Life Hack: સોશિયલ મીડિયા પર અલગ અલગ નુસખા વાયરલ થતા હોય છે. જેમાંથી એક નુસખો છે ફ્રીજમાં મીઠું રાખવાનો. વાયરલ નુસખા અનુસાર ફ્રીજમાં મીઠું રાખવાથી ફ્રીજની વાસ દુર થઈ જાય છે. આ નુસખો ખરેખર કામ કરે છે કે નહીં ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 13, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:56 AM IST
Life Hack: ખરેખર ફ્રીજમાં મીઠું રાખવાથી વાસ દુર થઈ જાય ? જાણો મીઠાનો વાયરલ નુસખો ક્યારે કામ કરે અને ક્યારે નહીં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ખરેખર ફ્રીજમાં મીઠું રાખવાથી વાસ દુર થઈ જાય? જાણો મીઠાનો વાયરલ નુસખો ક્યારે કામ કરે
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