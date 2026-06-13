/Life Hack: ખરેખર ફ્રીજમાં મીઠું રાખવાથી વાસ દુર થઈ જાય ? જાણો મીઠાનો વાયરલ નુસખો ક્યારે કામ કરે અને ક્યારે નહીં

Life Hack: ઘણા લોકોની ફરિયાદ હોય છે કે ફ્રીજમાંથી વાસ આવતી હોય. ફ્રીજની વાસ દૂર કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા પર અલગ અલગ નુસખા વાઇરલ થતા હોય છે આ નુસખામાંથી એક નુસખો મીઠાનો પણ છે. તમે પણ જોયું હશે કે ફ્રીજની વાસ દૂર કરવા માટે વાટકીમાં મીઠું ભરીને રાખવામાં આવે. પરંતુ હકીકતમાં ફક્ત મીઠું ફ્રિજમાં રાખી દેવાથી કામ થતું નથી.
મીઠું ફ્રીજમાં રાખવાથી ફ્રીજમાં રહેલી વાસ અને ગંદકી દૂર થઈ જતી નથી. મીઠું રાખવાનો ઉપાય પણ ત્યારે કામ કરે છે જ્યારે તેને યોગ્ય રીતે રાખવામાં આવ્યું હોય. મીઠું રાખતા પહેલા જે જરૂરી કામ કરવાનું હોય છે તે લોકો કરતા નથી જેના કારણે મીઠું રાખ્યા પછી પણ કોઈ ફાયદો જોવા મળતો નથી. તો ચાલો તમને જણાવીએ ફ્રીજમાંથી વાસ દૂર કરવી હોય તો મીઠાનો ઉપાય કેવી રીતે કરવો.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા નુસખા અનુસાર ફ્રિજમાં વાટકીમાં મીઠું રાખી દેવાથી વાસ દૂર થઈ જાય છે પરંતુ આ વાત સો ટકા સાચી નથી. મીઠામાં ભેજ શોષવાની ક્ષમતા હોય છે જ્યારે તમે ફ્રીજની અંદર મીઠું રાખો છો તો મીઠું હવામાં રહેલો વધારાનો ભેજ શોષી લે છે જેના કારણે ફ્રિજ બેક્ટેરિયા ફ્રી થાય છે. પરંતુ મીઠું ફક્ત ભેજ ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે જો ફ્રીજમાં ખરાબ વસ્તુ રાખેલી હશે તો મીઠું કોઈ કામ નહીં કરે.
મીઠું રાખતા પહેલા શું કરવું ?
સોશિયલ મીડિયા પર ફક્ત એટલું દેખાડવામાં આવે કે ફ્રિજમાં મીઠું રાખી દેવું પરંતુ ફ્રીજમાં મીઠું રાખતા પહેલા શું કરવું તે જણાવવામાં આવતું નથી જેના કારણે લોકો આ નુસખો અજમાવે છે પણ તેમને ફાયદો થતો નથી. આજે તમને જણાવીએ ફ્રિજમાં મીઠું રાખતા પહેલા શું કરવું જેથી ફાયદો થાય.
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- ફ્રિજમાં મીઠું રાખો તે પહેલા ફ્રિજની સફાઈ કરવી જરૂરી છે. એટલા માટે સૌથી પહેલા ફ્રિજને સાફ કરવું.
- જો ફ્રીજમાં એવી કોઈ વસ્તુ પડેલી છે જેના કારણે વાસ આવે છે તો તેને બહાર કરી દો. ગળેલી કે ખરાબ વસ્તુઓ ફ્રિજમાં રાખશો તો ફ્રીઝમાંથી વાસ ક્યારેય દૂર નહીં થાય.
- ફ્રિજમાં મીઠું રાખ્યા પછી દર 10 દિવસે મીઠું બદલવું જોઈએ.
- ફ્રિજમાં મીઠું રાખવાનો ઉપાય કરો તો પણ નિયમિત ફ્રીજની સફાઈ કરતા રહેવું. ફ્રિજમાં ખરાબ થયેલી વસ્તુ રાખી મૂકવાથી મીઠું પણ કામ કરતું નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)