/પેટની બળતરા અને ગેસમાં રાહત અપાવશે એલચી, જાણો કઈ રીતે કરશો ઉપયોગ

સવારે-સવારે પેટની બળતરા અને ગેસ આજના સમયમાં સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે. ખરાબ ખાનપાન, સતત બેઠા રહેવું અને તણાવ તેના મુખ્ય કારણ છે. આ તકલીફથી રાહત મેળવવા માટે લોકો હંમેશા દવાઓનો સહારો લે છે, પરંતુ લગભગ તમે જાણતા નહીં હોવ કે તમારા રસોડામાં કેટલાક એવા મસાલા છે જે ગેસ અને પેટની બળતરાથી છુટકારો અપાવી શકે છે. અમે જે મસાલાની વાત કરી રહ્યાં છીએ તેનું નામ એલચી છે. એલચી માત્ર સ્વાદ અને ખુશબુ વધારવાનું કામ નથી કરતી, પરંતુ આયુર્વેદમાં તેને પેટની સમસ્યાઓની અચૂક દવા માનવામાં આવી છે. તેવામાં આજે અમે તમને જણાવીશું કે એલચી આ સમસ્યામાં કઈ રીતે મદદ કરી શકે છે.
એલચી પેટ માટે કેમ છે ફાયદાકારક?
એલચીની તાસીર ઠંડી હોય છે, જે પેટમાં બની રહેલા એસિડને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે. તેમાં રહેલ એસેંશિલ ઓયલ પાચન તંત્રને આરામ પહોંચાડે છે, જેનાથી પેટમાં ખેંચાણ ઓછી થાય છે. આ સિવાય એલચી પાચન તત્વોને સક્રિય કરે છે, જેનાથી ભોજન જલ્દી પચે છે અને ગેસ તથા બ્લોટિંગની સમસ્યા થતી નથી.
એલચીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો
1. ભોજન કર્યા બાદ એલચી ખાવો
આ સૌથી સરળ અને તત્કાલ અસરકારક રીત છે. ભારે કે મસાલેદાર ભોજન કર્યા બાદ 1થી 2 એલટી મોઢામાં રાખી ધીમે-ધીમે ચાવો. તેનો રસ જ્યારે પેટમાં જશે તો એસિડિટીને કારણે બનનાર છાતી અને પેટની બળતરામાં તત્કાલ આરામ મળશે. તે માઉથ ફ્રેશનરનું પણ કામ કરે છે.
2. એલચીનું હુંફાળુ પાણી પીવો
ગેસ અને ભારેપણાથી છુટકારો મેળવવા એલચીનું પાણી ફાયદાકારક છે. તે માટે એક ગ્લાસ પાણીમાં 2-3 પીસેલી એલચી નાખી ઉકાળો. જ્યારે પાણી અડધું રહી જાય તો તેને ગાળી લો. આ પાણીને ચાની જેમ ધીમે-ધીમે પીવો. સવારે ખાલી પેટ તેનું સેવન કરવાથી દિવસભર પાચનતંત્ર સારૂ રહે છે.
3. એલચી અને વરિયાળીનું મિશ્રણ
વરિયાળી અને એલચી બંનેની તાસીર ઠંડી હોય છે. તેથી આ બંને ગેસ અને એસિડિટીમાં ફાયદાકારક છે. તમે શેકેલી વરિયાળી અને એલચી સાથે રાખી શકો છો. ભોજન કર્યા બાદ તેનું સેવન અપચાની સમસ્યા દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.
4. એલચીની હર્બલ ચા
જો તમને દૂધવાળી ચા પીવાથી ગેસની સમસ્યા થાય છે તો તેની જગ્યાએ એલચીની હર્બલ ચા પીવો. તે માટે પાણીમાં એલચી, થોડો આદુ અને ફુદીનાના પાંદડા નાખી ચા બનાવો. તેનાથી પેટને ઠંડક થશે અને ગેસ બહાર કાઢવામાં મદદ મળશે. એલચીનું સેવન સીમિત માત્રામાં કરો. એક દિવસમાં 2-3 એલચીનું સેવન તમે કરી શકો છો. જો લાંબા સમયથી ક્રોનિક એસિડિટી અને પેટમાં અલ્સરની ફરિયાદ છે તો ઘરેલું નુસ્ખાની સાથે ડોક્ટરનો સંપર્ક જરૂર કરો.