White Hair: તલના તેલમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડો, કાળા થવા લાગશે સફેદ થયેલા વાળ
White Hair Home Remedy: જો તમારા વાળ પણ મૂળમાંથી થોડા થોડા સફેદ દેખાવા લાગ્યા છે તો આજથી જ આ ઉપાય અજમાવવાનું શરુ કરી દો. કહેવાય છે કે આ વસ્તુ વાળમાં લગાડવાથી સફેદ થતા વાળ કુદરતી રીતે કાળા થઈ શકે છે.
White Hair Home Remedy: સફેદ વાળની સમસ્યા ખુબ જ સામાન્ય થઈ ગઈ છે. નાની ઉંમરમાં બાળકોના માથામાં પણ સફેદ વાળ દેખાવા લાગે છે. સફેદ વાળ જિનેટિક્સ કારણો સિવાય ખરાબ લાઈફસ્ટાઇલ, અનહેલ્ધી ફૂડ, પ્રદૂષણના કારણે પણ વધવા લાગે છે. માથાના વાળ સફેદ થવા લાગે તો તેને કાળા કરવા માટે લોકો હેર કલર પર હજારો રૂપિયા ખર્ચી દેતા હોય છે. પરંતુ હેર કલર થોડા જ દિવસોમાં નીકળી જાય છે અને વારંવાર કલર કરવાથી વાળને નુકસાન પણ થઈ શકે છે.
નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થવા લાગ્યા હોય તો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય પણ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. આજે એક અસરદાર અને સરળ ઘરેલુ નુસખો તમને જણાવીએ જેને અપનાવીને તમે સફેદ વાળને પ્રાકૃતિક રીતે કાળા કરી શકો છો. આ નુસખાની ખાસ વાત એ છે કે તેનાથી વાળને કોઈ આડઅસર પણ થશે નહીં. કારણ કે તેમાં નેચરલ વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ થાય છે.
વાળ કાળા કરવા માટેનો આ ઘરેલું નુસખો ઘરમાં રહેલી વસ્તુથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં તલનું તેલ અને લીંબુ બે જ વસ્તુની જરૂર પડે છે. આ મિશ્રણને તૈયાર કરવા માટે એક લીટર તલના તેલને ગેસ પર ગરમ કરવા મુકો. તલનું તેલ ઉકળી જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી તેમાં દોઢ લીંબુનો રસ મિક્સ કરો. એક મિનિટ માટે તેલને ઉકાળો અને પછી ગેસ બંધ કરી તેલને ઠંડુ થવા દો. 24 કલાક પછી મિશ્રણને ફરીથી એક વખત ઉકાળી લો. તલના તેલને આ રીતે ત્રણ વખત ઉકાળવાનું છે. ત્રીજી વખત ઉકાળ્યા પછી તેલ ઠંડુ થાય પછી ગાડી અને કાચના કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી લો.
તૈયાર કરેલા તેલને સ્કેલ્પમાં સારી રીતે લગાવો અને મસાજ કરો. આ ઉપાય નિયમિત રીતે અજમાવવાથી સફેદ વાળ નેચરલી કાળા થવાની શરૂઆત થઈ શકે છે. તલના તેલમાં વિટામિન ઈ સહિતના પોષક તત્વો હોય છે જે વાળ માટે જરૂરી હોય છે તલનું તેલ વાળમાં લગાડવાથી મલાનીન વધે છે જે વાળને નેચરલ રંગ આપે છે અને લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
