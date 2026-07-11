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Lifehacks: ઢોસાના બેટરમાં 1 કલાકમાં આથો લાવવા અપનાવો આ cooking hack, ચોમાસામાં આ ટ્રિક કામ લાગશે

Set Dosa Batter in 1 Hour: વરસાદી વાતાવરણમાં ઢોસાના બેટરમાં આથો ન આવતો હોય તો આ ટ્રિક અપનાવો. આ રીતે 1 કલાકમાં ઢોસાનું બેટર ફુલીને ડબલ થઈ જશે. એટલે કે 1 કલાકમાં ખીરુંમાં સારો આથો આવી જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 11, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:16 PM IST
Lifehacks: ઢોસાના બેટરમાં 1 કલાકમાં આથો લાવવા અપનાવો આ cooking hack, ચોમાસામાં આ ટ્રિક કામ લાગશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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