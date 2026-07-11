/Lifehacks: ઢોસાના બેટરમાં 1 કલાકમાં આથો લાવવા અપનાવો આ cooking hack, ચોમાસામાં આ ટ્રિક કામ લાગશે

Set Dosa Batter in 1 Hour: ઢોસા એકદમ ક્રિસ્પી અને ઈડલી એકદમ ફુલેલી ત્યારે બને છે જ્યારે ઢોસાના બેટરમાં આથો બરાબર આવ્યો હોય. ગરમીના દિવસોમાં તો આથો ઝડપથી આવી જાય છે પરંતુ તકલીફ ભેજવાળા વાતાવરણમાં એટલે કે ચોમાસામાં પડે છે. આ ઋતુ દરમિયાન ઈડલી કે ઢોસાનું બેટર બનાવીને સેટ થવા માટે રાખો તો ઘણી વખત આથો આવતો પણ નથી. ઈડલી અને ઢોસાનું બેટર પલાળ્યા પછી પણ તેમાં આથો ન આવ્યો હોય તો એક કલાકની અંદર તમે તેને ફર્મેન્ટ કરી શકો છો. 1 કલાકમાં ઈડલી અને ઢોસાના બેટરમાં આથો કેવી રીતે લાવવો ચાલો તમને જણાવીએ
વાતાવરણમાં ઠંડક હોય ત્યારે કોઈપણ વસ્તુમાં આથો આવવામાં સમય લાગે છે. જો આથો બરાબર ન આવ્યો હોય તો ઢોસા અને ઈડલી બરાબર બનતા નથી. વરસાદી વાતાવરણમાં બેટરમાં આથો લાવવામાં જો તમને પણ સમસ્યા થઈ રહી હોય તો આ બે સ્ટેપ ફોલો કરજો. આ રીતે ઢોસાના બેટરમાં ઝડપથી આથો આવી જશે.
1 કલાકમાં ઢોસાના બેટરમાં આથો લાવવાની ટ્રીક
ઢોસા કે ઈડલી માટે તમે જે બેટર બનાવ્યું હોય તેને સ્ટીલના વાસણમાં કાઢી લો. ત્યાર પછી ઘરમાં જે મોટું પ્રેશર કુકર હોય તેને ગરમ કરવા મુકો. પ્રેશર કુકર ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં બેટર વાળું વાસણ રાખો અને કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દો. કુકરના ઢાંકણામાંથી સીટી કાઢી લેવી અને ધીમા તાપે 5 મિનિટ માટે કુકરને ગરમ કરવું. ત્યાર પછી ગેસ ઓફ કરી દેવો અને એક કલાક સુધી ઢોસાના બેટરને કુકરની અંદર જ રહેવા દો. આમ કરવાથી આથો આવવાની પ્રોસેસ ઝડપથી થઈ જશે.
ઢોસા અને ઈડલીના બેટરમાં આખો ઝડપથી આવે તે માટે બેટર તૈયાર કરો ત્યારે તેમાં થોડું મીઠું, દહીં, થોડી ખાંડ અને લીંબુનો રસ પણ મિક્સ કરી દેવો. આ વસ્તુઓ મિક્સ કરીને ઢોસાનું બેટર ઢાંકીને ગેસની નજીક રાખી દો. પોતાના બેટરમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરીને ગેસની નજીક રાખી દેશો તો સાંજ સુધીમાં ઢોસામાં સારો એવો આથો આવી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)