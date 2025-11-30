Prev
શું બ્રેકઅપ પછી EX ને આપવો જોઈએ બીજો મોકો? જાણો પ્રેમાનંદ મહારાજની મહત્વપૂર્ણ સલાહ!

Premanand Maharaj: કોઈપણ રિલેશનશિપમાં ઝઘડો થવો સામાન્ય વાત છે. ઘણીવાર નાની લડાઈ પણ બ્રેકઅપમાં બદલાઈ જાય છે. શું બ્રેકઅપ પછી EX ને ફરીથી તક આપવી જોઈએ?

Nov 30, 2025

Premanand Maharaj: કોઈપણ રિલેશનશિપમાં પ્રેમની સાથે લડાઈ પણ થાય છે. ઘણીવાર કપલ વચ્ચે અમુક વિવાદો થઈ જાય છે. કેટલાક વિવાદો એટલા વધી જાય છે કે તેના કારણે બ્રેકઅપ થઈ જાય છે. બ્રેકઅપ પછી કેટલાક લોકો તેમના પાર્ટનરના જીવનમાં પાછા જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો, શું આવા સમયે પાર્ટનરને માફ કરી દેવો જોઈએ? આવો, જાણીએ આના પર પ્રેમાનંદ મહારાજનો શું મત છે.

બ્રેકઅપ પછી માફી માંગે છે
અવારનવાર બ્રેકઅપ પછી લોકો પોતાના પાર્ટનર પાસે માફી માંગે છે. માફી માંગ્યા પછી, તેઓ તેમના રિલેશનશિપને ફરીથી એક તક આપે છે. જોકે, બ્રેકઅપ પછી પાર્ટનરને માફ કરવો ઘણીવાર સરળ હોતો નથી. બ્રેકઅપના કારણે એટલું દુઃખ થાય છે કે તેઓ પોતાના પાર્ટનરને માફ કરી શકતા નથી. તો, શું બ્રેકઅપ પછી પાર્ટનરને માફ કરવો જોઈએ? આવો, જાણીએ પ્રેમાનંદ મહારાજનો અભિપ્રાય.

પ્રેમાનંદ મહારાજની સલાહ
પ્રેમાનંદ મહારાજે કહ્યું છે કે બ્રેકઅપ પછી જો કોઈ સાચા મનથી માફી માંગે તો તેને માફ કરી દેવો જોઈએ. ભૂલ કોઈપણ વ્યક્તિથી થઈ શકે છે. કેટલાક સારા લોકો પણ ઘણીવાર ભૂલ કરી બેસે છે. આવા સમયે, જો વ્યક્તિ તમારી પાસે સાચા મનથી માફી માંગે છે, તો તેને તક આપવી જોઈએ. વ્યક્તિને બીજી તક આપવી ખોટું નથી. જોકે, મહારાજે એમ પણ કહ્યું છે કે, "જો વ્યક્તિ વારંવાર ભૂલ કરે છે, તો તે ઢોંગ કરી રહ્યો છે. આવા સમયે, તે વ્યક્તિને માફી ન આપવી જોઈએ."

વારંવાર બ્રેકઅપ
રિલેશનશિપમાં ઘણીવાર બ્રેકઅપ થઈ જાય છે. વારંવાર બ્રેકઅપ અને પેચઅપનો અર્થ એ નથી કે તમારો સંબંધ નબળો છે. એકવાર બ્રેકઅપ પછી તમે પાર્ટનરને તક આપી શકો છો. પરંતુ, જો તમારો પાર્ટનર વારંવાર બ્રેકઅપ કરે છે, તો દર વખતે પાર્ટનરને માફ કરવું એ ફક્ત પોતાને દુઃખ આપવા જેવું હોઈ શકે છે.

