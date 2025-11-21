Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Night Skin Care: રાત્રે અપનાવો આ સિંપલ સ્કિન કેર રુટીન, સવાર સુધીમાં સ્કિન થઈ જશે બેબી સોફ્ટ

Night Skin Care Routine: જે રીતે દિવસે ત્વચાની સંભાળ જરૂરી છે તે રીતે રાત્રે પણ સ્કિન કેર કરવી જોઈએ. કારણ કે રાત્રે થાકેલી ત્વચાને વધારે પોષણ અને કેરની જરૂર હોય છે. આજે તમને કેટલાક સિંપલ સ્ટેપ્સ જણાવીએ જેને ફોલો કરવાથી સ્કિન પર નેચરલ શાઈન અને ગ્લો આવશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 21, 2025, 12:50 PM IST

Trending Photos

Night Skin Care: રાત્રે અપનાવો આ સિંપલ સ્કિન કેર રુટીન, સવાર સુધીમાં સ્કિન થઈ જશે બેબી સોફ્ટ

Night Skin Care Routine: રાતોરાત ગ્લોઈંગ સ્કિન મેળવવી હોય તો સિમ્પલ નાઈટ કેર રૂટિન ફોલો કરવાનું શરૂ કરી દો. આજે તમને નાઈટ સ્કીન કેર રૂટિનના કેટલાક સ્ટેપ્સ જણાવીએ જેને ફોલો કરવાથી સ્કિન સવાર સુધીમાં બેબી સોફ્ટ દેખાવા લાગશે. ધૂળ, પરસેવો અને ટૈનિંગના કારણે ત્વચા ડલ અને બેજાન દેખાય છે. તેવામાં રાતનો સમયે ત્વચાને રીપેર અને હીલ થવાનો સારો સમય મળે છે. આ સમયે ચહેરા પર કેટલીક વસ્તુઓ અપ્લાય કરવાથી બેબી સોફ્ટ સ્કીન મળી શકે છે. આજે તમને જે ટિપ્સ જણાવીએ તે દરેક સ્કિન ટાઈપ પર કામ કરે છે. નાઈટ સ્કિન કેર રૂટીનને રોજ ફોલો કરવાથી ધીરે ધીરે ડેમેજ થયેલી સ્કિન પણ હેલ્ધી થવા લાગે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

નાઈટ સ્કિન કેર રૂટિન 

સૌથી પહેલા રાત્રે ત્વચાને સારી રીતે સાફ કરો. ચહેરા પરથી મેકઅપ, ધૂળ અને એક્સ્ટ્રા ઓઇલ દૂર કરવા માટે ક્લિનઝિંગ મિલ્કનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અથવા તો કોઈ પણ જેન્ટલ ફેસવોશથી ચહેરો સાફ કરો. 

ત્યાર પછી ચેહરા પર ટોનર અપ્લાય કરો તેનાથી પીએચ બેલેન્સ ઠીક થાય છે અને પોર્સ ટાઇટ કરવામાં મદદ મળે છે. તમે ઈચ્છો તો ગુલાબજળ જેવું નેચરલ ટોનર પણ યુઝ કરી શકો છો. ત્વચા પર સીરમ અપ્લાય કરવું પણ લાભકારી છે. સિરમ ત્વચાની અંદર એબ્સોર્બ થઈ જાય છે અને સ્કીનની અંદર જઈને કામ કરે છે. ચહેરા પર લગાડવા માટે વિટામીન સી, હાઈલૂરોનીક એસિડ કે નિયાસિનમાઈડ સીરમ લગાડી શકાય છે. સીરમ લગાડવાથી પિગમેંટશન લાઈટ થાય છે અને ડ્રાયનેસ ઓછી થાય છે સાથે જ સ્કિન નેચરલી બ્રાઇટ દેખાવા લાગે છે. 

રાત્રે સ્કિન રીપેર મોડમાં હોય છે તેથી સારી નાઈટ ક્રીમ લગાડવી પણ જરૂરી છે. નાઈટ ક્રીમ સ્કિનને સોફ્ટનેસ આપે છે અને સ્કીનને રીપેર કરે છે. નાઈટ ક્રીમ લગાડવાથી સવારે ચહેરો એકદમ હેલ્ધી અને ગ્લોઇંગ દેખાશે. તમે તમારી સ્કિન ટાઈપ અનુસાર નાઈટ ક્રીમ અથવા મોઈશ્ચુરાઈઝર પસંદ કરી શકો છો તેને લગાડવાથી સ્કિન હાઇડ્રેટ રહે છે. 

સ્કિન કેર કરતી વખતે હોઠને ક્યારેય ભૂલવા નહીં. રાત્રે હોઠ પર લીપ બામ લગાડવું જેથી હોઠની ડ્રાઈનેસ દૂર થાય ને ત્વચા સ્મુધ અને હાઇડ્રેટેડ રહે. સ્કીન કેર કરવાની સાથે રાત્રે સુતા પહેલા થોડું પાણી પણ પીવું જેથી સ્કીન હાઇડ્રેટ રહે. રાત સુધીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પી લેવું જોઈએ. સ્કિન માટે સારી ઊંઘ પણ જરૂરી છે. રોજ સાત થી આઠ કલાકની ઊંઘ થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું જેથી ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો જળવાઈ રહે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news