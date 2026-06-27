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  • /Lifehacks: આ રીતે કેરીના ટુકડા કરી સ્ટોર કરી લો, મહિનાઓ સુધી કેરી ખરાબ નહીં થાય, વર્ષ સુધી માણી શકશો કેરીનો સ્વાદ

Lifehacks: આ રીતે કેરીના ટુકડા કરી સ્ટોર કરી લો, મહિનાઓ સુધી કેરી ખરાબ નહીં થાય, વર્ષ સુધી માણી શકશો કેરીનો સ્વાદ

How to Store Mango At Home: કેરીની સીઝન પુરી થઈ જાય પછી પણ કેરી ખાવી હોય તો કેરી મળે છે ત્યાં સુધીમાં કેરીને સ્ટોર કરી લો. ઘરમાં તમે 2 રીતે કેરી સ્ટોર કરી શકો છો. આ રીતે સ્ટોર કરેલી કેરી 7 થી 8 મહિના સુધી ખાઈ શકો છો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 27, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:54 PM IST
Lifehacks: આ રીતે કેરીના ટુકડા કરી સ્ટોર કરી લો, મહિનાઓ સુધી કેરી ખરાબ નહીં થાય, વર્ષ સુધી માણી શકશો કેરીનો સ્વાદ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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