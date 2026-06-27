/Lifehacks: આ રીતે કેરીના ટુકડા કરી સ્ટોર કરી લો, મહિનાઓ સુધી કેરી ખરાબ નહીં થાય, વર્ષ સુધી માણી શકશો કેરીનો સ્વાદ

How to Store Mango At Home: ઉનાળામાં મળતી કેરી નાના મોટા સૌ કોઈને અનહદ પ્રિય હોય છે. ભાગ્યે જ કોઈ હશે જેને કેરી ન ભાવતી હોય. ઉનાળો શરૂ થાય એટલે લોકો કાગડોળે કેરીની રાહ જોવા લાગે છે. એકવાર કેરી મળતી થાય પછી જ્યાં સુધી કેરી માર્કેટમાં મળે ત્યાં સુધી લોકો કેરીનો સ્વાદ માણે છે. કેરીની સીઝન પૂરી થાય પછી થોડા દિવસ તો જમવાનું પણ ભાવતું નથી. જો ઘરમાં નાના-મોટા સૌ કોઈને કેરી અત્યંત પ્રિય હોય તો સીઝન પૂરી થાય તે પહેલા કેરી સ્ટોર કરી લો. સ્ટોર કરેલી કેરી તમે સાતથી આઠ મહિના સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.
અત્યારે કેરીની સીઝન ચાલી રહી છે અને સારી કેરી મળી રહી છે. આ સમય કેરી સ્ટોર કરવા માટે પણ બેસ્ટ સમય છે. જો તમારે કેરીની સીઝન પૂરી થાય પછી પણ કેરી ખાવી હોય તો આ ટીપ્સ ફોલો કરી ઘરે કેરી સ્ટોર કરી લો. આ રીતે સ્ટોર કરેલી કેરી સાતથી આઠ મહિના સુધી ખરાબ થતી નથી. આ રીતે તમે કેરીનો સ્વાદ એક વર્ષ સુધી માણી શકશો. અત્યારે કેરી મળે છે ત્યાં સુધી તાજી કેરી ખાવી અને પછી ઘરમાં સ્ટોર કરેલી કેરીનો ઉપયોગ કરવો. સ્ટોર કરેલી કેરી પૂરી થશે ત્યાં સુધીમાં ફરીથી કેરીની સીઝન આવી જશે.
ઘરમાં કેરી સ્ટોર કરવાની 2 રીતો
1. કેરીને સાતથી આઠ મહિના સુધી સ્ટોર કરવી હોય તો માર્કેટમાંથી સારી પાકેલી કેરી ખરીદવી. કેરીને પાણીથી સારી રીતે ધોયા પછી તેની છાલ કાઢી એક સરખા ટુકડા કરી લેવા. કેરીના ટુકડાને એક ટ્રેમાં છુટા કરી તેના પર ફૂડ રેપ લગાડી ટ્રેને ફ્રીઝરમાં ત્રણથી ચાર કલાક માટે મૂકો. કેરીના ટુકડા જામી જાય પછી ટુકડાને ઝીપ લોક બેગમાં ભરી ફ્રીઝરમાં મૂકી દો. આ રીતે જેટલી કેરી સ્ટોર કરવી હોય તેના ટુકડા કરી ફ્રીઝરમાં જમાવી ત્યાર પછી ઝીપ લોક બેગમાં સ્ટોર કરતા જાવ. સ્ટોર કરેલી કેરીનો ઉપયોગ તમે સાતથી આઠ મહિના સુધી કરી શકો છો.
2. કેરીના ટુકડા કરીને સ્ટોર કરવાની મહેનત ન કરવી હોય તો તમે કેરીનો પલ્પ બનાવીને સ્ટોર કરી શકો છો. તેના માટે પાકેલી કેરીના ટુકડા કરી મિક્સચરમાં તેનો પલ્પ કરી લો.. કેરીનો પલ્પ કરતી વખતે તેમાં પાણી કે ખાંડ ઉમેરવા નહીં. કેરીના પલ્પને ઝીપ લોક બેગમાં અથવા તો એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરી ફ્રીઝરમાં રાખી દો. આ બે રીતે તમે કેરી સ્ટોર કરી આખું વર્ષ કેરીનો સ્વાદ માણી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)