Recipe: ફક્ત 5 સામગ્રી સાથે બનાવો કાજુકતરી જેવી જ સીંગદાણાની બરફી, બે હાથે ખાશે લોકો
Recipe: વ્રત અને તહેવાર દરમિયાન ખાઈ શકાય તેવી મીઠાઈ બનાવવાની રીત વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ મીઠાઈ એવી છે જેમાં તમને કાજૂ કતરી જેવી જ મીઠાશનો અનુભવ થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે કાજુ કતરી જેવો સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ સીંગપાક કેવી રીતે બનાવવો.
Trending Photos
Recipe: કાજુ કતરી એવી મીઠાઈ છે જે નાના મોટા સૌ કોઈને ભાવે છે. કાજુ કતરી એટલી સ્વાદિષ્ટ હોય છે કે એકવારમાં ઘણા લોકો અડધો ડબ્બો સાફ કરી જાય છે. જોકે કાજુ કતરી વારંવાર ઘરે બનાવવી શક્ય નથી. પરંતુ તમે કાજુ કતરીથી પણ વધારે ટેસ્ટી અને પરવળે તેવી મીઠાઈ ઘરે આરામથી બનાવી શકો છો. જો તમને કાજુ કતરીનો સ્વાદ ભાવતો હોય તો આ મીઠાઈ પણ ચોક્કસથી ભાવશે. આ મીઠાઈ પણ કાજુ કતરી જેટલી ટેસ્ટી બને છે.
અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે સીંગદાણાની બરફી. જે રીતે કાજુ કતરીમાં કાજુનો ઉપયોગ થાય છે તે રીતે સીંગદાણા અને ખાંડ સાથે આ મીઠાઈ તૈયાર કરવાની હોય છે. આ મીઠાઈ પણ કાજુ કતરી જેમ જ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સીંગદાણાથી ઘરે કેવી રીતે બરફી બનાવવી.
સીંગદાણાની બરફી માટે જરૂરી સામગ્રી
એક કપ સીંગદાણા
3/4 કપ ખાંડ
અડધો કપ પાણી
એલચીનો પાવડર
દૂધનો પાવડર
સૌથી પહેલા સિંગદાણાની બરફી બનાવવા માટે ધીમા તાપે સીંગદાણાને શેકી લેવા. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવી જેથી સીંગદાણા સફેદ જ રહે અને શેકાઈ જાય તેના પર કાળા ડાઘ ન દેખાય. સીંગદાણા શેકાઈ જાય પછી તેને ઠંડા કરી તેના ફોતરા કાઢી નાખવા. ત્યારબાદ તેને મિક્સરમાં પીસી અને બારીક પાવડર બનાવી લેવો. સીંગદાણા પીસતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે એકવારમાં મિક્સર વધારે ન ચલાવવું ધીરે ધીરે સીંગદાણા પીસવા. જો એકવારમાં ફાસ્ટ મિક્ચર ચલાવીને સીંગદાણા પીસી લેશો તો તેમાંથી તેલ છૂટું પડશે અને સિંગની બરફી સારી નહીં બને.
સીંગદાણાનો પાવડર કરી લીધા પછી તેને લોટ ચાળવાની ચારણીથી ચાળી લો જેથી તેમાં ગાંઠા ન રહે. હવે સીંગદાણામાં મિલ્ક પાઉડર અને એલચીનો પાઉડર ઉમેરી દો. હવે એક કઢાઈમાં પાણી અને ખાંડને ધીમા તાપે પકાવો. ખાંડ અને પાણીને પાંચથી સાત મિનિટ પકાવી પછી તેમાં સીંગદાણાનું મિશ્રણ ઉમેરી દેવું.
સીંગદાણાનો પાવડર ઉમેર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરો જેથી સ્મુધ પેસ્ટ બને. જ્યારે સિંગદાણાની પેસ્ટ કઢાઈની સાઈડ છોડવા લાગે તો ગેસ બંધ કરી દો અને એક થાળીમાં બટર પેપર પાથરી તેના પર સીંગદાણાની પેસ્ટ પાથરી દો. સીંગદાણાની પેસ્ટને પણ કાજુકતરીની પેસ્ટની જેમ પાતળી લેયરમાં પાથરવી. ત્યાર પછી સીંગદાણાની બરફી કાજુ કતરી ના શેપમાં કટ કરી લો. તમે ઈચ્છો તો તેના પર ચાંદીનો વરખ પણ લગાડી શકો છો. જો તમે આ સ્ટેપ ફોલો કરીને સીંગદાણાની બરફી બનાવશો તો ઘરના લોકોને કાજુ કતરીની જેમ આ બરફી પણ ભાવવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે