/Skin Care Hacks: મેકઅપ વિના મેળવો Flawless Look, આજથી જ ફોલો કરવા લાગો આ બ્યુટી ટીપ્સ

Skin Care Hacks: આજકાલ કોલેજ જતી યુવતીઓ પણ બેઝિક મેકઅપ કરતી હોય છે. મેકઅપ ચેહરાની સુંદરતાને વધારે છે. પરફેક્ટ મેકઅપ કોઈ એક વસ્તુથી થતો નથી તેના માટે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ ચહેરા પર અપ્લાય કરવી પડે છે. પરફેક્ટ ફ્લો લેસ લુક માટે મેકઅપ કરવો દરેક માટે શક્ય નથી. ઘણી યુવતીઓ એવી પણ હોય છે જેમને પરફેક્ટ મેકઅપ કેવી રીતે અપ્લાય કરવો તે ખબર નથી હોતી. તેનો મતલબ એવો નથી કે મેકઅપ વિના સુંદર દેખાવું શક્ય નથી. મેકઅપ વિના પણ સુંદર દેખાવું શક્ય છે. આજે તમને કેટલીક બેઝિક ટિપ્સ જણાવીએ જેને ફોલો કરવાથી મેકઅપ વિના પણ નેચરલ ગ્લોઈંગ સ્કીન મેળવી શકશો.
દરેક માટે મેકઅપ કરવો શક્ય નથી, ઘણી યુવતીઓને મેકઅપથી સ્કીન પર એલર્જી થઈ જતી હોય છે, ઘણી યુવતીઓને મેકઅપ કેવી રીતે કરવો તેની ખબર હોતી નથી જેના કારણે તે મેકઅપ કરે તો વધારે ખરાબ દેખાય છે, અને અમુક પાસે એટલો સમય નથી હોતો કે તેઓ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મેકઅપ અપ્લાય કરી શકે. જેમને મેકઅપ કરવામાં આવી સમસ્યાઓ નડતી હોય તેવો આ ટિપ્સ ફોલો કરીને નેચરલી ગ્લોઇંગ સ્કિન મેળવી શકે છે. આ ટિપ્સ ફોલો કરશો તો મેકઅપ વિના પણ 24 કલાક સુંદર દેખાતા રહેશો.
નેચરલ સુંદરતા વધારવાની ટિપ્સ
પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું
જો તમારે સ્કીનની સુંદરતા નેચરલી વધારવી હોય તો દિવસમાં આઠથી દસ ગ્લાસ પાણી પીવાનો નિયમ બનાવી લો. દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાથી શરીરમાં રહેલા ઝેરી તત્વ બહાર નીકળી જાય છે જેના કારણે સ્કીન પર ગ્લો વધે છે. આ સિવાય શરીર હાઇડ્રેટ હોય તો સ્કિન પર મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે છે અને ડ્રાયનેસ તેમજ કરચલીઓ ઓછી થઈ જાય છે. જે લોકો પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીતા હોય તેના ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો અને શાઈન દેખાય છે
આંખનો થાક દૂર કરો
જો તમારી આંખ પર થાક હશે તો ચહેરાની સુંદરતા પણ ઝાંખી પડી જશે. તેથી આંખનો થાક દૂર કરવા માટે આંખને મોઈશ્ચરાઈઝ કરો. આંખ પર સ્ટ્રેસ અને થાકની અસર તુરંત થાય છે અને થાકેલી આંખો સુંદરતા પણ ઓછી કરે છે. મેકઅપ વિના ચહેરાને સુંદર દેખાડવો હોય તો આંખની નીચેના ભાગ પર ક્રીમ લગાડી તેને મોઈશ્ચરાઈઝ કરો. જો તમે અંડર આઈ ક્રીમ અપ્લાય કરવા નથી માંગતા તો રાત્રે સુતા પહેલા એલોવેરા જેલ અથવા નાળિયેર તેલ લઈ આંખની આસપાસ એક થી બે મિનિટ મસાજ કરીને સૂવું.
બરફથી મસાજ
ચહેરાનો સોજો અને રેશિસ દૂર કરવા માટે દિવસમાં એક વખત બરફથી ચહેરા પર મસાજ કરો. રૂમાલમાં બરફ રાખી ચહેરા પર ધીરે ધીરે મસાજ કરો. ચહેરા પર બરફથી મસાજ કરવાથી સ્કિન ટાઈટ દેખાય છે અને સ્કિન પર ગ્લો આવી જાય છે.
રાત્રે ચહેરો સાફ કરવો
દિવસ દરમિયાન ભલે તમે વારંવાર ચહેરો ધોતા ન હોય પરંતુ રાત્રે સુતા પહેલા સ્કીનને માફક આવે તેવા ફેશવોશથી ચહેરો ધોઈને જ સૂવું જોઈએ. આખા દિવસ દરમિયાન સ્કીન પર ધૂળ અને પરસેવાના કારણે ગંદકી એકઠી થઈ હોય છે. આ ગંદકી નરી આંખે દેખાતી નથી પરંતુ તેને સાફ કરવી જરૂરી છે. જો તમે રોજ રાત્રે ચહેરો સાફ કરીને સૂવાનું નિયમ બનાવી લેશો તો થોડા દિવસમાં જ ચહેરા પર તેની અસર દેખાવા લાગશે.
ઊંઘ પૂરી કરવી
એ વાત તો તમે પણ માનશો કે જ્યારે તમે ઉજાગરો કર્યો હોય ત્યારે તમારો ચહેરો ડલ અને બેજાન દેખાવા લાગે છે. જો તમારે સ્કિનની સુંદરતા નેચરલી વધારવી હોય તો રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ પૂરી કરવી. પુરતી ઊંઘ કરવાથી આંખમાં ચમક વધે છે ચહેરો ફ્રેશ દેખાય છે અને એજિંગના લક્ષણો ઓછા દેખાય છે.
