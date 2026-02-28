Prev
Holi Skin Care: ધુટેળીમાં રંગથી રમતા પહેલા અને રંગથી રમ્યા પછી સ્કિન કેર કરવાના ઈઝી સ્ટેપ્સ

Holi Skin Care: હોળીના બીજા દિવસે સવારથી લોકો એકબીજાને રંગ લગાડી ધુટેળીની ઉજવણી કરે છે. ધુટેળી પર ત્વચા પર અલગ અલગ પ્રકારના રંગ લાગે છે. તેથી ધુટેળી રમવાનું શરુ કરો તે પહેલા સ્કિનને કલર પ્રુફ કરી લેવી જોઈએ. અને ધુટેળીની ઉજવણી કર્યા પછી સ્કિનની સફાઈ ખાસ રીતે કરવી જોઈએ. તો ચાલો જાણીએ હોળી પર સ્કિન કેર કેવી રીતે કરવી.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:02 PM IST
  • ધુટેળી માટે સ્કિનને હોળીની રાત્રે જ રેડી કરી લો.
  • સવારે ઘરની બહાર નીકળો તે પહેલા શું લગાડવું. 
  • સ્કિન પરથી રંગ સાફ કરવાની રીત.

Holi Skin Care: ધુટેળીમાં રંગથી રમતા પહેલા અને રંગથી રમ્યા પછી સ્કિન કેર કરવાના ઈઝી સ્ટેપ્સ

Holi Skin Care: હોળીના બીજા દિવસે ધુટેળીની ઉજવણી થાય છે. ધુટેળીમાં લોકો એકબીજાને મનમુકીને રંગ લગાડે છે. ધુટેળી પર રંગથી રમતા પહેલા સ્કિન કેર પર ધ્યાન આપવું જરૂરી હોય છે. જો સ્કિન પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો રંગના કારણે સ્કિન ડેમેજ થઈ જાય છે. તેથી જ ધુટેળી રમવા જાવ તે પહેલા સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરવું અને રંગથી રમ્યા પછી સ્કિનને સાફ કરવામાં પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું. 

હોળી પર ઉત્સાહમાં એકબીજાને જે રંગ લગાડવામાં આવે છે તેમાં કેટલાક કેમિકલનો ઉપયોગ પણ થયો હોય છે. આ કલર સ્કિન અને વાળને નુકસાન કરી શકે છે. ઘણીવાર કલરના કારણે ત્વચા પર રેડનેસ કે એલર્જી થઈ શકે છે. ઘણા લોકોને સ્કિન પર ખીલ કે ફોડલીઓ થઈ જાય છે. તેથી જ રંગથી રમતા પહેલા જ સ્કિનને રેડી કરી લેવી જોઈએ. જેથી રંગના કેમિકલ ત્વચાને નુકસાન ન કરે. તો ચાલો પહેલા જાણીએ રંગથી રમતા પહેલા સ્કિન પર શું લગાડવું.

હોળી રમતા પહેલા સ્કિન કેર કરવાની રીત

1. ધુટેળી પહેલાની રાત્રે એટલે કે હોળીની રાત્રે જ્યારે મેકઅપ રીમૂવ કરો ત્યારથી જ સ્કિનને ધુટેળી માટે રેડી કરી લો. સૌથી પહેલા ચહેરો સારી રીતે સાફ કરી લો અને રાત્રે સ્કિન પર બદામનું તેલ લગાડો. જો તમારી સ્કિન ઓઈલી હોય તો તેલ લગાડવાનું ટાળો. ઓઈલી સ્કિન હોય તો એલોવેરા જેલ લગાડો. તેલ લગાડવાથી ફાયદો એ થશે કે રંગ ત્વચાના રોમછિદ્રોમાં જશે નહીં.

2. ધુટેળીના દિવસે સવારે ચહેરો સાફ કરી સૌથી પહેલા સનસ્ક્રીન અપ્લાય કરો. સનસ્ક્રીન હાથની પહેલી 2 આંગળીઓમાં કાઢી અને પછી ચહેરા પર અપ્લાય કરો. સનસ્ક્રીન લગાડવાથી તડકાના કારણે ત્વચા ડેમેજ થતા બચશે. 

3. ધુટેળી રમતી વખતે વારંવાર ચહેરા પર પાણી ન લગાડો. ચહેરાને ધોયા પછી ફરીથી કોઈ રંગ લગાડશે તો રંગ સ્કિનની અંદર ઉતરવા લાગશે. તેથી હોળી રમી લીધા બાદ છેલ્લે જ સ્કિન પાણીથી સાફ કરો.

હોળી રમ્યા પછી સ્કિન કેર સ્ટેપ્સ

હોળી રમી લીધા બાદ સૌથી પહેલા પાણીથી ચહેરા પરનો રંગ સાફ કરો. સાફ કરતી વખતે ત્વચાને વધારે રગડવી નહીં. રંગ કાઢ્યા બાદ લાઈટ ક્લીંઝર કે કાચુ દૂધ સ્કિન પર અપ્લાય કરો અને હળવા હાથે સ્કિન સાફ કરો. રંગ સાફ કરવા માટે સાબુનો ઉપયોગ કરવો નહીં. ક્લીંઝરથી ચહેરો સાફ કર્યા પછી સ્કિન પર મોઈશ્ચુરાઈઝર અને એલોવેરા જેલ લગાડો જેથી રંગના કારણે સ્કિન પર આવેલી ડ્રાયનેસ દુર થઈ જાય. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

