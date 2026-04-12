Skin Tightening Tips: ચહેરાની સ્કિન ઢીલી દેખાય છે ? આજથી જ લગાડવા લાગો આ ફેસ પેક, સ્કિન ધીરેધીરે થઈ જશે ટાઈટ
Skin Tightening Tips: અરીસામાં ચહેરાને ધ્યાનથી જુઓ. જો તમારી સ્કિન પર તમને કરચલીઓ દેખાતી હોય અને સ્કિન ઢીલી પડી રહી હોય તેવું દેખાતું હોય તો આજથી જ આ ફેસપેક લગાડવાનું શરુ કરી દો. આ ફેસ પેક સ્કિનને હેલ્ધી અને ટાઈટ રાખવામાં મદદ કરશે.
Skin Tightening Tips: ઉંમરની સાથે સ્કિન ઢીલી પડ અને ચહેરા પર કરચલીઓ દેખાય તે સામાન્ય છે. પરંતુ ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ, ઓછી ઊંઘ, ખરાબ આહારના કારણે એજીંગની પ્રોસેસ ઝડપી થઈ જાય છે અને નાની ઉંમરમાં સ્કિન પર કરચલીઓ દેખાવા લાગે છે. સ્કિન પર દેખાતી લાઈન્સ ઉંમર પહેલા જ તમને વૃદ્ધ દેખાડે છે. સ્કિનના ઓપન પોર્સ સ્કિનને વધારે ખરાબ બનાવે છે. તમારી સ્કિન પણ આવી થઈ ગઈ છે તો આજથી જ આ નેચરલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ ફેસપેક તરીકે શરુ કરો. આ વસ્તુઓ ફેસ પર લગાડવાથી ઓપન પોર્સ ઓછા થાય છે, ફાઈનલાઈન્સ દુર થવા લાગે છે. જેના કારણે સ્કિન ટાઈટ દેખાય છે.
સ્કિન ટાઈટનિંગ હોમમેડ ફેસ માસ્ક
કાકડી
સ્કિનને ટાઈટ કરવામાં કાકડી મદદ કરી શકે છે. કાકડીનો રસ લગાડવાથી ઓપન પોર્સ બંધ થાય છે અને સ્કિન એકસરખી ટાઈટ દેખાય છે. કાકડીનું માસ્ક બનાવવા માટે કાકડીની પેસ્ટ બનાવી અથવા તેનો રસ કાઢી તેમાં દહીં મિક્સ કરી ફેસ અને ગળા પર લગાડો. આ માસ્ક 30 મિનિટ સ્કિન પર રાખો અને પછી ધોઈ લો.
ચણાનો લોટ
ચણાના લોટનો ઉપયોગ વર્ષોથી સ્કિન કેરમાં કરવામાં આવે છે. ચણાનો લોટ સ્કિનને ટાઈટ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. સ્કિન ટાઈટનિંગ ફેસપેક બનાવવા માટે એક વાટકીમાં ચણાનો લોટ લઈ તેમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરી સ્કિન પર અપ્લાય કરો. આ ફેસપેકનો ઉપયોગ સપ્તાહમાં 2 થી 3 વખત કરો. જો તમારી સ્કિન ડ્રાય હોય તો ચણાના લોટમાં મલાઈ મિક્સ કરી લગાડો.
પપૈયાનું ફેસપેક
સ્કિનને ટાઈટ કરવા માટે પપૈયાનું ફેસપેક બનાવી શકો છો. આ માસ્ક બનાવવું સૌથી સરળ છે. પાકા પપૈયાની પેસ્ટ કરી તેમાં મધ મિક્સ કરી સ્કિન પર લગાડો. આ માસ્ક સ્કિન પર 20 મિનિટ રાખો. ત્યારબાદ ફેસ ક્લીન કરી લો. આ માસ્ક સપ્તાહમાં 2 વખત સ્કિન પર લગાડો. પપૈયાનો ઉપયોગ કરવાથી એજીંગ પ્રોસેસ સ્લો થશે અને ડેડ સ્કિન પણ દુર થશે.
ઉપર જણાવ્યા અનુસાર ફેસપેકનો ઉપયોગ કરવા સિવાય આહાર અને હાઈડ્રેશનનું પણ ધ્યાન રાખવું, સ્કિન માટે સૌથી મહત્વનું હાઈડ્રેશન હોય છે. ગરમીના દિવસોમાં સ્કિન હાઈડ્રેટ રહે તે માટે પુરતાં પ્રમાણમાં પાણી પીવું. રાત્રે 8 થી 9 કલાકની ઊંઘ થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું. સ્કિનને હેલ્ધી રાખવી હોય તો સ્ક્રીન ટાઈમ ઓછો કરવો અને આહારમાં વધારે પડતી ખાંડવાળી વસ્તુઓ, તળેલો ખોરાક, મસાલેદાર વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
