Skin Tightening: ચહેરાની સ્કિન ઢીલી પડવા લાગી છે ? રોજ આ વસ્તુથી મસાજ કરો, સર્જરી વિના સ્કિન ટાઈટ થવા લાગશે

Skin Tightening Tips: 35 વર્ષની ઉંમર પછી સ્કિન ઢીલી પડવા લાગે તે એજીંગની નિશાની હોય છે પરંતુ જો નાની વયમાં જ ચહેરાની સ્કિન ઢીલી પડવા લાગી હોય તો તેનો અર્થ છે કે સ્કિન કેર બરાબર નથી થતી. વધતી વયે પણ સ્કિનને ટાઈટ રાખવી હોય તો શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:18 PM IST
  • સ્કિન કેરના અભાવના કારણે સ્કિન ઢીલી પડી જાય તો તેને ટાઇટ કેવી રીતે કરવી જાણો.
  • સ્કિન કેર રૂટીન ફોલો કરવામાં આવે તો વધતી ઉંમરે પણ ત્વચાને ઢીલી પડતા અટકાવી શકાય છે.
  • ઢીલી પડેલી સ્કિનને ટાઈટ કરવાનો ઉપાય

Skin Tightening Tips: ચહેરાની સ્કિન જો ઢીલી પડવા લાગે તો ચહેરાની સુંદરતા ઘટી જાય છે. જેમ જેમ વ્યક્તિની ઉંમર વધે તેમ ચહેરા પર કરચલી પડે તે સ્વાભાવિક છે. ઉંમર વધે એટલે કોલેજન ઘટવા લાગે છે અને તેના કારણે ત્વચા ઢીલી પડે છે. લોકો વધતી ઉંમરે પણ ત્વચા ઢીલી ન પડે તે વાતનું ધ્યાન રાખતા હોય છે તેવામાં જો નાની ઉંમરમાં જ સ્કિન કેરના અભાવના કારણે સ્કિન ઢીલી પડી જાય તો તેને ટાઇટ કેવી રીતે કરવી આજે જાણીએ. 

સ્કિનને ટાઈટ રાખવા, ચેહરા પર દેખાતી ફાઈન લાઇન્સ દૂર કરવા માટે અને ચહેરાનું લોચ વધારવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રિટમેન્ટ પણ થતી હોય છે પરંતુ ચહેરાની ઢીલી ત્વચાને ટાઈટ કરવા માટે ટ્રીટમેન્ટ એકમાત્ર વિકલ્પ નથી. ચહેરાની ઢીલી પડેલી ત્વચાને ફરીથી ટાઈટ કરવી હોય તો સ્કિન કેર પર ધ્યાન આપીને પણ કરી શકો છો.

જો યોગ્ય સ્કિન કેર રૂટીન ફોલો કરવામાં આવે તો વધતી ઉંમરે પણ ત્વચાને ઢીલી પડતા અટકાવી શકાય છે અને ત્વચા વધતી વયે પણ ટાઈટ અને હેલ્ધી રહે છે. આજે તમને આવા જ કેટલાક સરળ ઉપાયો વિશે જણાવીએ જેને દિનચર્યામાં અપનાવી લેશો તો ચહેરા પર ફરક દેખાશે. જે લોકો 30 ની ઉંમરે પહોંચી ગયા છે અથવા તો 30 ની ઉંમર વટાવી ચૂક્યા છે તેમણે સ્કીન માટે આ ઉપાય અપનાવવા જોઈએ. 30 વર્ષની ઉંમરથી જ આ કામ કરવા લાગશો તો ચહેરો બેજાન, થાકેલો અને વૃદ્ધ જેવો નહીં દેખાય. 

સ્કિન ટાઈટનિંગ ટીપ્સ 

નાળિયેર તેલ 

જો કોઈ વ્યક્તિની ત્વચા ઉંમર પહેલા જ ઢીલી પડવા લાગી છે તો તેના માટે નાળિયેર તેલથી ઉત્તમ બીજું કંઈ નથી. સ્કિન કેર અને પોષણના અભાવના કારણે સ્કિન ઢીલી પડતી હોય તો રોજ રાત્રે સુતા પહેલા નાળિયેર તેલથી ચહેરા પર હળવા હાથે મસાજ કરો. વધારે માત્રામાં નાળિયેર તેલ લેવાની પણ જરૂર નથી પાંચ થી છ ટીપાં નાળિયેર તેલ લઈ તેનાથી સ્કિન પર મસાજ કરો. નાળિયેર તેલ સ્કિનને પોષણ આપશે અને સ્કિનમાં લોચ વધારશે. 

એલોવેરા જેલ 

મોટાભાગના લોકો નહીં જાણતા હોય કે એલોવેરા જેલ એક નેચરલ સ્કિન ટાઈટનિંગ વસ્તુ છે. ત્વચામાં કસાવ વધારવા માટે એલોવેરા જેલથી બેસ્ટ બીજું કાંઈ નથી. ખાસ કરીને જે લોકોની સ્કિન ઓઇલી છે તેમના માટે એલોવેરા જેલ બેસ્ટ છે. એલોવેરા જેલ ચહેરા પર લગાડી મસાજ કરો તેનાથી ઢીલી પડેલી ત્વચા પણ ધીરે ધીરે ટાઈટ થવા. એલોવેરા જેલ સ્કિનને ફ્રેશ અને હેલ્ધી બનાવે છે. 

લીંબુ અને મધ 

જો તમારી ત્વચા ઢીલી પડવાની સાથે ડલ પણ થઈ ગઈ છે તો સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધારવા અને સ્કિનને ટાઈટ કરવા માટે મધ અને લીંબુના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરો. મધ અને લીંબુને રોજ ચહેરા પર લગાડવાના નથી, અઠવાડિયામાં ત્રણ વખત અથવા તો બે વખત ત્વચા પર લીંબુ અને મધનું મિશ્રણ લગાડો. સાફ ત્વચા પર લીંબુ અને મધ લગાડી પાંચથી દસ મિનિટ રાખો ત્યાર પછી હુંફાળા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. મધ અને લીંબુ ત્વચાને સાફ કરશે ચમકદાર બનાવશે અને ત્વચા ટાઇટ પણ દેખાવા લાગશે. 

ઢીલી પડેલી ત્વચાને ફરીથી ટાઇટ કરવા માટે તમે આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક ઉપાય અપનાવી શકો છો. એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે કોઈપણ ઉપાય રાતોરાત જાદુની જેમ અસર ન કરી શકે. લાંબા સમયની બેદરકારીના કારણે ત્વચા પર એજિંગના લક્ષણો વધી જતા હોય છે આવા લક્ષણોને દૂર થતા પણ સમય લાગે છે. અહીં દર્શાવેલા ઉપાય નિયમિત કરતા રહેવાથી સ્કિનમાં ફરક દેખાઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

