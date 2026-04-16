Slow Metabolism: ડ્રાય સ્કિન સહિતની 4 સમસ્યાઓનું કારણ હોય શકે છે સ્લો મેટાબોલિઝમ
Slow Metabolism Signs: 4 પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમનું કારણ સ્લો મેટાબોલિઝમ હોય શકે છે. જો તમને પણ આ 4 સ્કિન પ્રોબ્લેમ છે તો સૌથી પહેલા મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવા પર કામ કરો. સ્કિન આપોઆપ ગ્લો કરવા લાગશે.
- ચયાપચયની પ્રક્રિયાને શરીરનું એન્જિન કહી શકાય છે.
- મેટાબોલિઝમ બરાબર કામ ન કરતું હોય તો તેની અસર ત્વચા પર પણ જોવા મળે છે.
- આ પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ હોય તો તેનું કારણ તમારું મેટાબોલિઝમ હોઈ શકે છે.
Slow Metabolism Signs: મેટાબોલિઝમ એટલે કે આપણા શરીરની ચયાપચયની પ્રક્રિયા. ચયાપચયની પ્રક્રિયાના માધ્યમથી જ શરીર ખાધેલા ખોરાકમાંથી શરીરને જરૂરી એનર્જી બનાવે છે. જો કિડની આપણા શરીરનું ફિલ્ટર હોય તો મેટાબોલિઝમ એટલે કે ચયાપચયની પ્રક્રિયાને શરીરનું એન્જિન કહી શકાય છે. મેટાબોલિઝમ બરાબર હોય તો શરીરની દરેક ગતિવિધિ બરાબર ચાલતી રહે છે. પરંતુ જો મેટાબોલિઝમ ખરાબ હોય અથવા તો સ્લો થઈ જાય તો એક પછી એક સમસ્યાઓ વધવા લાગે છે.
તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે સ્લો મોટા બોલિઝમના કારણે વજન ઝડપથી વધે છે. આવા જ 100 ટકા સાચી છે. પરંતુ મેટાબોલિઝમ સ્લો હોય એટલે માત્ર વજન વધે તેવું નથી. સ્લો મેટાબોલીઝમના કારણે સ્કિન પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. જી હાં મેટાબોલિઝમ બરાબર કામ ન કરતું હોય તો તેની અસર ત્વચા પર પણ જોવા મળે છે. મોટાભાગે સ્કીન પ્રોબ્લેમ માટે પ્રદૂષણ, તડકો, ઓઈલી ફુડ, કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટ વગેરેને જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. પરંતુ સ્કિનની અમુક પ્રકારની તકલીફો સ્લો મેટાબોલિઝમના કારણે પણ હોય છે. જો તમને પણ આ પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ હોય તો તેનું કારણ તમારું મેટાબોલિઝમ હોઈ શકે છે.
ખરાબ મેટાબોલિઝમના કારણે થતી સ્કિન પ્રોબ્લેમ
ડ્રાય સ્કિન
સ્કિન અચાનક જ વધારે પડતી ડ્રાય થઈ જાય અથવા તો રુક્ષ દેખાવા લાગે તો તેનું કારણ મેટાબોલિઝમ હોઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય ત્યારે ત્વચાને જરૂરી પોષક તત્વો મળતા નથી અને સ્કિન નેચરલ તેલનું ઉત્પાદન પણ કરી શકતી નથી જેના કારણે સ્કિનમાં ડ્રાઇનેસ વધી જાય છે.
ત્વચા પર દાણા દેખાવા
સ્કિન એકદમ સારી હોય પરંતુ અચાનક જ સ્કિન પર દાણા દેખાવા લાગે તો પણ સમજી લેવું કે તમારું મેટાબોલિઝમ બગડ્યું છે. મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય ત્યારે શરીરમાં સીબમ ઉત્પાદન વધી જાય છે જેના કારણે સ્કિન પર અચાનક ખીલ નીકળવા લાગે કે પછી ઝીણા ઝીણા લાલ દાણા થવા લાગે છે. સ્કિન પર દેખાતા દાણા પણ ખરાબ મેટાબોલિઝમનું કારણ હોઈ શકે છે.
ત્વચા ડલ થઈ જવી
મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ ગયું હોવાનું લક્ષણ ડલ ત્વચા પણ છે. સ્લો મેટાબોલિઝમના કારણે સ્કિન પર ઝડપથી ડેડ સ્કીન જમા થવા લાગે છે. તેના કારણે ત્વચા ડલ, થાકેલી અને બેજાન દેખાય છે. મેટાબોલિઝમ ખરાબ હોય તો 30 વર્ષે પણ સ્કિન 50 વર્ષના વૃદ્ધ જેવી થઈ જાય છે.
ડેમેજ સ્કિ ઝડપથી રીપેર ન થાય
સ્કિન ડેમેજ થઈ જાય તો જાતે જ રીપેર થઈ જતી હોય છે. જો શરીર પર કોઈ ઈજા થાય તો થોડા દિવસમાં તે રૂઝાઈ જાય છે અને પછી આપોઆપ નેચરલ નવી સ્કિન પણ આવી જાય છે. સ્કિન રીપેર થવાની પ્રક્રિયા મેટાબોલિઝમ પર આધાર રાખે છે. જો મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ ગયું હોય કે બરાબર કામ કરતું ન હોય તો સ્કિન રિપેર થવાની પ્રક્રિયા ધીમી પડી જાય છે અથવા તો થતી નથી.
મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવા શું કરવું ?
જો તમારા ચહેરાની સ્કિન પણ આ પ્રકારની થઈ ગઈ છે તો સૌથી પહેલાં મેટાબોલિઝમ પર વર્ક કરો. મેટાબોલિઝમ સુધારવા માટે સંતુલિત આહાર લેવાનું શરૂ કરો, પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવો, દિવસ દરમિયાન 30 મિનિટ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો. આહારમાં પ્રોટીન, ફેટી એસિડ સહિતના પોષક તત્વો વધારે હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખો. અને સૌથી મહત્વનું છે કે સ્ટ્રેસથી બચો અને પૂરતી ઊંઘ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
