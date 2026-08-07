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  • /Snake in Home: સાપ ઘરમાં ઘુસે તો કાર, બાઈક સહિત આ જગ્યાઓએ છુપાઈ શકે, ચોમાસામાં આ જગ્યાઓ ચેક કરતાં રહેવું

Snake in Home: સાપ ઘરમાં ઘુસે તો કાર, બાઈક સહિત આ જગ્યાઓએ છુપાઈ શકે, ચોમાસામાં આ જગ્યાઓ ચેક કરતાં રહેવું

Snake in Home: ચોમાસામાં સાપ ઘરમાં ઘુસે તેનું જોખમ વધી જાય છે. ખાસ કરીને ઘરની આસપાસ લીલોતરી વધારે હોય તો એવું બની શકે કે ભોજનની શોધમાં નીકળેલો સાપ ઘરમાં ઘુસી જાય અને પછી ઘરની આ જગ્યાઓમાં ઘાત લગાવીને બેસી જાય. માણસોના ઘરની આ જગ્યાઓ સાપ માટે સેફ પ્લેસ હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 07, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:51 AM IST
Snake in Home: સાપ ઘરમાં ઘુસે તો કાર, બાઈક સહિત આ જગ્યાઓએ છુપાઈ શકે, ચોમાસામાં આ જગ્યાઓ ચેક કરતાં રહેવું
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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