/Snake in Home: સાપ ઘરમાં ઘુસે તો કાર, બાઈક સહિત આ જગ્યાઓએ છુપાઈ શકે, ચોમાસામાં આ જગ્યાઓ ચેક કરતાં રહેવું

Snake in Home: ચોમાસામાં સાપ વધારે પ્રમાણમાં દેખાવા લાગે છે. વરસાદી વાતાવરણમાં સાપ ઘરમાં ઘૂસી જાય તેવી ઘટના પણ વધી જાય છે. તેના બે કારણ હોય છે. એક કે વરસાદના કારણે જમીન ભીની થઈ ગઈ હોય જેથી સાપ રહેવા માટે સુરક્ષિત સ્થાન શોધવા નીકળે છે અને બીજું ભોજન શોધતા સાપ ઘણી વખત ઘરમાં ઘૂસી જાય છે. કોઈપણ કારણસર જો ઘરમાં સાપ ઘૂસી જાય તો તેને છુપાવવાની જગ્યા પણ નક્કી હોય છે. મોટાભાગે સાપ ઘરની આ જગ્યાઓએ છુપાતા હોય છે. ઘરની આ જગ્યાઓ એવી હોય છે જે સાપ માટે સેફ પ્લેસ ગણાય છે અને જ્યાં તેમને ખોરાક પણ મળી રહે છે.
જો તમારા ઘરની આસપાસ પણ લીલોતરી હોય તો સાપ ઘરમાં ઘૂસી જાય તેનું જોખમ વધારે રહે છે. તો આવું હોય તો તમારે ઘરની આ જગ્યાઓએ ખાસ ધ્યાન રાખવું, શક્ય છે કે વરસાદ પછી ઘરની આ જગ્યાઓએ સાપ છુપાઈને બેઠો હોય. આજે તમને ઘરની એ જગ્યાઓ વિશે જણાવીએ જે સાપ માટે સેફ પ્લેસ હોય છે. ઘરમાં સાપ ઘૂસી જાય તો મોટાભાગે આ જગ્યાઓએ છુપાઈ જતા હોય છે. ચોમાસા દરમ્યાન આ જગ્યાઓને સાફ રાખવાનો આગ્રહ રાખવો.
ઘરમાં કઈ જગ્યા એ છુપાતા હોય છે શાક
કાર અને બાઈક
સુરક્ષિત જગ્યાની શોધમાં નીકળેલા સાપ ઘણી વખત પાર્ક કરેલી બાઈક કે કારની અંદર છુપાઈ જતા હોય છે. પાર્ક કરેલી બાઈક કે કારની નીચેના ભાગમાં જગ્યા હોય ત્યાં સાપ બેસી જાય છે.
જૂતા ચપ્પલ વચ્ચે
સાપ જૂતા ચપ્પલના કબાટમાં કે કબાટ નીચે પણ છુપાઈ જતા હોય છે. ઘરની બહાર રાખેલા શૂ રેક સાપના છુપાવાની જગ્યા બની જાય છે.
ગાર્ડન
ઘરમાં બનાવેલા ગાર્ડનમાં જો જૂનો સામાન કે લાકડા એકઠા કરેલા હોય તો તેમાં પણ સાપ છુપાઈ શકે છે. જમીન ભીની થઈ ગયા પછી બહાર નીકળેલા સાપ પોતાના માટે સુરક્ષિત જગ્યા શોધતા હોય છે. તેવામાં ગાર્ડનમાં રાખેલા લાકડા અને જુનો સામાન સાપ માટે સુરક્ષિત જગ્યા બની શકે છે.
સ્ટોર રૂમ
ઘરમાં સ્ટોર રૂમમાં પણ સાપ છુપાઈને બેસી શકે છે. તેનું કારણ છે કે સ્ટોર રૂમમાં ઘણી વખત ગરોળી, ઉંદર જેવા જીવજંતુ અનાજની શોધમાં પહોંચતા હોય છે. આવા જંતુઓની ગંધ સાપને આકર્ષિત કરે છે અને પોતાના ખોરાકને શોધતા સાપ ઘરના સ્ટોર રૂમમાં છુપાઈ જતા હોય છે.
પાણીના પાઇપ અને ગટરની ખુલ્લી લાઈન
ઘરની દિવાલ પર લાગેલા પાઈપ, દિવાલમાં થયેલા નાના હોલ અને ગટરની ખુલ્લી લાઈનો સાપ માટે સુરક્ષિત સ્થાન બની જાય છે. આવી જગ્યાઓએ પણ ચોમાસા દરમિયાન સાપ છુપાયેલા રહે છે.
ઘરમાં એકઠા કરેલા ભંગાર નીચે
ગાર્ડન કે અગાસીમાં એકઠા કરેલા કચરા કે ભંગારની નીચે પણ સાપ રહેતા હોય છે. આવી જગ્યાએ દેડકા, ઉંદર જેવા પ્રાણી પણ વધારે જાય છે જેને પકડવા માટે સાપ પણ ઘરની આવી જગ્યાઓમાં ગુસ્સી જતા હોય છે.
ઘરમાં સાપ ઘુસે તો આ જગ્યાઓએ મોટાભાગે જોવા મળે છે. તેથી ચોમાસા દરમિયાન ઘરની આ જગ્યાઓને સાફ રાખવી અને આ જગ્યાએ જતા પહેલા સાપ છે કે નહીં તે ચેક કરી લેવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)