/Snake Prevention Tips: ઘર અને ગાર્ડનમાં કેમ આવી પહોંચે છે સાપ? જાણો કઈ-કઈ વસ્તુઓ તેને કરે છે અટ્રેક્ટ

Snake Prevention Tips: ઘર કે બગીચામાં વારંવાર સાપ દેખાવાના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. ઝાડીઓ, પાણી, કચરો અને છુપાવાની જગ્યાઓ સાપને આકર્ષિત કરી શકે છે. જાણો કંઈ વસ્તુઓથી સાપ તમારા ધરની તરફ આવે છે.
Snake Prevention Tips: ઘર કે બગીચામાં સાપ જોવા મળતા ઘણીવાર લોકો ડરી જાય છે. પરંતુ મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં સાપ કારણ વગર કોઈ જગ્યાએ આવતા નથી. તેઓ એવી જગ્યાઓ શોધે છે જ્યાં તેમને ખોરાક, પાણી, સુરક્ષિત છુપાવવાની જગ્યા અને શાંતિ મળે શકે. ઘણીવાર આપણા ઘર અને બગીચાઓમાં કેટલીક આદતો અથવા બેદરકારી અજાણતામાં સાપને આકર્ષિત કરી શકે છે. ગીચ ઝાડીઓ, કચરાના ઢગલા, સ્થિર પાણી અને ઉંદરોની હાજરી જેવી બાબતો સાપ માટે યોગ્ય વાતાવરણ બનાવે છે. ચાલો જાણીએ કે, તમારા ઘર અને બગીચામાં સાપને શું આકર્ષિત કરી શકે છે.
1. ગાઢ ઝાડીઓ અને પુષ્કળ વનસ્પતિ-છોડ
સાપ ઠંડા, છાંયડાવાળા અને શાંત જગ્યા પસંદ કરે છે. બગીચામાં ઉગી નીકળેલી ઝાડીઓ અને ઘાસ તેમના માટે સુરક્ષિત છુપાવાની જગ્યા પૂરી પાડે છે. ગાઢ ઘાસ સાપને સરળતાથી છુપાવવા દે છે, જે સૂર્ય અને શિકારીઓથી રક્ષણ પૂરું પાડે છે. આ ઉપરાંત જો લાંબા સમય સુધી ધ્યાન વગર રાખવામાં આવે તો, સાપ ત્યાં રહેવાનું પણ શરૂ કરી શકે છે. તેથી નિયમિત બગીચાની સફાઈ જરૂરી છે.
2. ઉંદરો અને અન્ય નાના જીવો
સાપ ઘણીવાર ખોરાકની શોધમાં ઘરોની આસપાસ આવે છે. ઉંદરો, દેડકા અને નાના જીવજંતુઓ સાપનો ખોરાક છે. જો ઘરમાં કે બગીચામાં ઘણા બધા ઉંદરો હોય, કચરો એકઠો થયેલો હોય અને પાલતુ પ્રાણીઓનો ખોરાક બહાર પડ્યો રહે છે, તો તેના કારણે સાપ આવી શકે છે.
3. લાકડા અને કચરાના ઢગલા
સાપને અંધારાવાળી અને શાંત જગ્યાઓ પસંદ હોય છે. લાકડાના ઢગલા, જૂના ફૂલના કુંડા, ઇંટોના ઢગલા અને કચરો છુપાવવાની સારી જગ્યાઓ છે. ઉનાળા દરમિયાન આ જગ્યાઓ ઠંડી રહે છે, જેનાથી સાપ આરામથી છુપાઈ શકે છે.
4. સ્થિર પાણી
સાપને પાણીવાળા જગ્યાઓ પણ આકર્ષિત કરે છે, જેમ કે બગીચાઓમાં પાણી ભરાયેલું હોય, લીકેજના કારણ નળ ટપકતા હોય, પક્ષીઓના કુંડા અને પાલતુ પ્રાણીઓના પાણીના બાઉલ. આ પાણીના કારણે ત્યાં દેડકા અને જીવજંતુઓને પણ આવે છે, જે સાપ માટે ખોરાક બની શકે છે.
5. શાંત અને ઓછા ઉપયોગમાં આવતી જગ્યાઓ
સાપ એવી જગ્યાએ વધારે જોવા મળે છે, જ્યાં લોકોની અવરજવર ઓછી હોય છે, જેમ કે સીડી નીચે, સ્ટોરરૂમની પાછળ, જૂની વસ્તુઓની નજીક અને ઓછા વપરાતા ખૂણાઓમાં. આવી જગ્યાઓ સાપને સુરક્ષિત અનુભવ કરાવે છે.
સાપને ઘરથી દૂર રાખવાના સરળ ઉપાયો
સ્વચ્છતા અને સાપથી બચાવ!
સાપ સામાન્ય રીતે એવી જગ્યાએ આવે છે, જ્યાં તેને ખોરાક, પાણી અને સુરક્ષિત છુપાવાની જગ્યાઓ મળે છે. જો ઘર અને બગીચાની સાફ-સફાઈનું ધ્યાન રાખવામાં આવે, તો સાપ આવવાની શક્યતા ઘણી હદ સુધી ઘટાડી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)