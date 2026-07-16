/Khandvi Recipe: ખાંડવીનો દરેક રોલ બજાર જેવો સોફ્ટ અને પરફેક્ટ બનશે, લોટ-છાશનું માપ આ રીતે રાખજો

Khandvi Recipe: ગુજરાતી નાસ્તામાં ખાંડવી સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે. ખાંડવીના રોલ જોઈને જ મોમાં પાણી આવી જાય. ખાંડવી જોઈને એવું લાગે કે તેને બનાવવી ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે પરંતુ હકીકતમાં ખાંડવી ખૂબ જ ઓછી વસ્તુઓથી બની જતી સરળ વાનગી છે. જો ખાંડવી બનાવતી વખતે ચણાના લોટ અને છાશનું માપ એકદમ પરફેક્ટ રાખવામાં આવે તો મિનિટોમાં જ બજારમાં મળે એવી જ સોફ્ટ અને પરફેક્ટ ખાંડવીના રોલ ઘરે પણ બની શકે છે. તો ચાલો તમને ખાંડવી બનાવવાની આ સિક્રેટ ટિપ્સ જણાવી દઈએ.
ખાંડવી બનાવવાની રીત ખબર હોવા છતાં મોટા ભાગના લોકો ઘરે ખાંડવી બનાવવાનું ટાળે છે કારણ કે જો ચણાના લોટ અને છાશનું માપ પરફેક્ટ ન હોય તો ખાંડવી બરાબર બનતી નથી. આ સમસ્યાનું સમાધાન આજે તમને જણાવીએ. ફરસાણની દુકાને મળે તેવી જ સોફ્ટ અને એકદમ પાતળી ખાંડવી બનાવવાની ટીપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ આજે જાણી લો. જો તમે અહીં દર્શાવેલા માપ અનુસાર છાશ, લોટ લઈ પ્રોસેસને બરાબર ફોલો કરશો તો ઘરે પણ સરળતાથી ખાંડવી બનશે.
ખાંડવી માટે લોટ અને છાશનું માપ
પરફેક્ટ ખાંડવી બનાવવી હોય તો 1:3 નું માપ યાદ રાખી લો. એટલે કે એક કપ ચણાનો લોટ હોય તો ત્રણ કપ છાશ લેવી. જો તમે ખાંડવીમાં દહીંનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય તો 1 કપ ચણાનો લોટ, 1 કપ દહીં અને 2 કપ પાણી લેવું. આ માપને ધ્યાનમાં રાખશો તો દર વખતે પરફેક્ટ ખાંડવી બનશે.
પરફેક્ટ ખાંડવી બનાવવાની રીત
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)