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Khandvi Recipe: ખાંડવીનો દરેક રોલ બજાર જેવો સોફ્ટ અને પરફેક્ટ બનશે, લોટ-છાશનું માપ આ રીતે રાખજો

Khandvi Recipe: ઘરે ખાંડવી બનાવો ત્યારે તેના રોલ એકદમ પાતળા અને સોફ્ટ ન બનતા હોય તો તેનું કારણ મોટાભાગે છાશ અથવા દહીં અને લોટનું માપ હોય છે. ખાંડવી પરફેક્ટ અને સોફ્ટ બને તે માટે લોટ અને છાશનું માપ જ મહત્વનું હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 16, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:42 PM IST
Khandvi Recipe: ખાંડવીનો દરેક રોલ બજાર જેવો સોફ્ટ અને પરફેક્ટ બનશે, લોટ-છાશનું માપ આ રીતે રાખજો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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