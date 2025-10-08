લીવર કેન્સરના પહેલા સ્ટેજમાં જોવા મળે છે આ 10 લક્ષણ, દેખાય તો તરત દોડજો ડોક્ટર પાસે
Liver Cancer Na Lakshan: લીવરમાં કેન્સર કે ટ્યૂમર થવું એ એક ગંભીર સમસ્યા છે. જેનો સમયસર ઉપચાર થાય તે જરૂરી છે. આ 10 લક્ષણ જોવા મળે તો તરત ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
કેન્સર એક એવી બીમારી છે જેની ઝપેટમાં આવ્યા બાદ બચવું મુશ્કેલ બનતું હોય છે. જો શરૂઆતી તબક્કામાં જ તેની ભાળ મળી જાય તો દર્દીને બચાવી શકાય છે. લીવરના કેન્સરની ભાળ મેળવવી ખુબ મુશ્કેલ બનતી હોય છે. પેટના અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, સીટી સ્કેન, અને એમઆરઆઈથી પણ માંડ માંડ ખબર પડે છે. આ લેખમાં અમે તમને લીવરના કેન્સરના શરૂઆતના સંકેતો વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપીશું. લીવરના કેન્સરના શરૂઆતના લક્ષણોની જાણકારી મેળવવા માટે મુખ્યત્વે આ 10 લક્ષણો જોવા મળી શકે છે.
1. પેટમાં જમણી બાજુ દુખાવો
લીવર કેન્સરના શરૂઆતના તબક્કામાં લીવરના જમણી બાજુ હળવો દુખાવો થાય છે. લીવરને ઢાંકવા માટે પાતળી પરત જેને ગ્લિસોનિયન કેપ્સ્યુલ કહે છે તેમાં ઢગલો તંત્રિકા તંતુ હોય છે. પેટનો દુખાવો આ તંત્રિકા તંતુઓના યાંત્રિક ખેચાણને કારણે થાય છે. લીવર ટ્યૂમર મોટું થાય તો ગ્લિસોનિયન કેપ્સ્યુલ પર દબાણ કે ખેંચાણ પેદા થાય છે. જેના કારણે પેટમાં દુખાવો થાય છે. સતત દુખાવો રહે છે. મહિલાઓમાં આ દુખાવો બ્રા લાઈનની સાથે સાથે પીઠની જમણી બાજુ દુખાવો થાય છે. કેપ્સ્યુલ (સબકેપ્સ્યુલર)ની નજીક આવેલા લીવર ટ્યુમર પેટના દુખાવાનું કારણ બનવાની વધુ સંભાવના ધરાવે છે. જ્યારે ઊંડી ગાંઠોથી ઓછો દુખાવો થાય છે.
2. પેટમાં ગાંઠ
લીવર કેન્સર ખુબ મોટું હોઈ શકે છે. દર્દી પીઠના બળે સૂઈ જાય તો પેટા ઉપરના ભાગમાં એક ગાંઠ મહેસૂસ થાય છે. આવા લક્ષણ જોવા મળે તો તરત ડોક્ટરને દેખાડો અને સલાહ લો. વધુ પડતા મોટાપાના કારણે સ્પષ્ટ રીતે આ સંકેતોની જાણકારી મળી શકતી નથી.
3. જમણા ખભામાં દુખાવો
જમણા ખભામાં દુખાવો સામાન્ય રીતે લીવર કેન્સર/લીવર ટ્યુમરનો સંકેત હોઈ શકે છે. ફ્રેનિક નસો જમણા ડાયાફ્રામથી જમણા ખભાના વિસ્તારમાં દર્દ લઈ જાય છે. ડાબા ડાયાફ્રામમાં દર્દ, ડાબા ખભામાં દુખાવો પેદા કરી શકે છે. જેમ કે સબ ડાયાફ્રામેટિક સંક્રમણ, સોજો, ફોડલો, અને લીવર ટ્યુમર. અનેક દર્દીઓ સર્જન પાસે સામાન્ય ડાભા ખભાનો એક્સરે લઈને જાય છે જેમાં બોન ફ્રેક્ચરનો કોઈ પુરાવો મળતો નથી.
4. કમળો
લીવર કેન્સર થાય તો દર્દીને કમળો થઈ શકે છે. લોહીમાં બિલીરુબિન વધી જવાના કારણે આંખો અને ચામડીનો રંગ પીળો પડી જાય છે. લીવર કેન્સરના કારણે કમળો હોઈ શકે છે. જ્યારે એક મોટું લિવર કેન્સર પિત્ત નળીની નજીક હોય તો પિત્ત નળી પર બાહ્ય દબાણ પડે છે. જેનાથી પિત્તનો પ્રવાહ પ્રભાવિત થાય છે. પિત્તની એન્ડોસ્કોપિક પ્લેસમેન્ટ દ્વારા હંગામી રીતે કમળાને ઠીક કરી શકાય છે અને બિલીરુબિનના સ્તરને સામાન્ય કરી શકાય છે.
5. ખંજવાળ
પિત્ત નળી ખોરવાતા લિવર દ્વારા ઉત્પાદિત પિત્ત લોહીમાં ફેલાય છે. જેનાથી ત્વચા પર ખંજવાળ આવતી હોય છે. કેટલાક દર્દીઓમાં ચામડીની ખંજવાળ એટલી ગંભીર હોય છે કે કોઈ પણ દવા અસર કરતી નથી. તેમાં સામાન્ય રીતે ચામડી પર ઘસરકા જોવા મળતા હોય છે.
6. અચાનક વજન ઓછું થવું
અન્ય કેન્સરની જેમ જ લીવર કેન્સરમાં પણ અચાનક જ વજન ઘટવા લાગે છે. ટ્યૂમર કોશિકાઓ એન્ઝાઈમ બનાવવા લાગે છે જેનાથી ભૂખ ન લાગવી, ધાતુ જેવો સ્વાદ અને સામાન્ય રીતે નબળાઈના કારણ બને છે.
7. સોજા
જ્યારે લીવર કેન્સર મોટું થવા લાગે છે ત્યારે તે પેટની અંદર આજુબાજુના અંગો પર દબાણ કરવાનું શરૂ કરે છે. ડાબા લોબના લીવર કેન્સરમાં સામાન્ય રીતે પેટ પર દબાણ આવતું હોય છે. જેનાથી સોજા અને ઉપરી પેટની સમસ્યા થવા લાગે છે.
8. શ્વાસની તકલીફ
લીવર કેન્સર વધ્યા બાદ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. નોંધનીય છે કે જમણા લોબ પર સ્થિત લીવર કેન્સર પણ ડાયાફ્રેમમાં બળતરા/બળતરા પેદા કરીને સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. ફેફસાની ચારેબાજુ પ્રવાહી ભેગુ થવા લાગે છે જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે.
9. થાક
લીવર કેન્સર થાય તો જલદી થાક લાગે છે. લીવર કેન્સર વજન ઘટવા, થાક, અસ્વસ્થતા અને વિકાસમાં બાધાનું કારણ બની શકે છે. કેચેક્સિયા કેન્સર કોશિકાઓ દ્વારા ઉત્પાદિત એક પ્રોટીન છે જે સામાન્ય રીતે સેલ્યુલર બોડી ફંકશનમાં પેદા કરી શકે છે.
10. તાવ
લીવર કેન્સર પિત્તના પ્રવાહમાં અડચણો પેદા કરી શકે છે. જેનાથી પિત્ત કોલાઈટિસ નામનું સંક્રમણ પેદા થઈ શકે છે. કોલાઈટિસના લક્ષણોમાં એક તાવ પણ છે, જે ઠંડી લાગવી અને ધ્રુજારી સાથે 103 ડિગ્રી સુધી હોઈ શકે છે. આ સ્થિતિ ખુબ ગંભીર હોઈ શકે છે. મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. આમ થવા પર લીવર સર્જનની તત્કાળ સલાહ લેવી જોઈએ.
