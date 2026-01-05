Mint Water: ફુદીનો અને ધાણા આ માપે લઈ બનાવો પાણીપુરીનું પાણી, એવું ચટાકેદાર પાણી બનશે કે લોકો એકલું પાણી પીવા માંગશે
Mint Water Recipe: પાણીપુરીમાં સૌથી જરૂરી ફુદીનાનું પાણી હોય છે. ફુદીનાનું પાણી ચટાકેદાર હોય તો તેની સુગંધથી જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે. આવું ચટાકેદાર પાણી તમારે ઘરે બનાવવું હોય તો ચાલો તમને તેની સીક્રેટ રીત જણાવીએ. આ રીત ફોલો કરશો તો તમારા ઘરે પાણીપુરી બનશે તેની સુગંધ પાડોશી સુધી જશે.
Mint Water Recipe: જ્યારે તમે પાણીપુરી મળતી હોય તે જગ્યા પાસેથી પસાર થાવ ત્યારે ફુદીનાના પાણીની જોરદાર સુગંધ આવતી હોય છે. મોટાભાગના લોકોને તો આ સુગંધના કારણે જ મોં માં પાણી આવી જાય છે અને તેઓ પાણીપુરી ખાવા પહોંચી જાય છે. બજારમાં મળતી પાણીપુરી ખાવાની ઈચ્છા એટલા માટે જ થતી હોય કે તેનું પાણી ચટાકેદાર હોય છે. પાણીપુરીમાં અસલી સ્વાદ ફુદીનાના તીખા, ખાટા, મીઠા પાણીથી જ આવે છે.
સામાન્ય રીતે ઘરમાં પાણીપુરી બને ત્યારે પુરી બજારમાંથી લાવવામાં આવે છે અને બાકીની સામગ્રી એટલે કે બટેટાનો મસાલો, રગડો, ફુદીનાનું પાણી, મીઠી ચટણી ઘરે જ બનતી હોય છે. ઘણા લોકોના ઘરમાં સ્વાદિષ્ટ પાણીપુરીનું પાણી બને છે તો કેટલાક લોકો ખૂબ ટ્રાય કરે તો પણ ફુદીનાનું પાણી બજાર જેવું ચટાકેદાર નથી બનતું. આમ થવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે તેમને એ વાતનો ખ્યાલ નથી હોતો કે બજારમાં મળતા પાણીપુરીના પાણીમાં ફુદીનો, કોથમીર, લીંબુ વગેરે સામગ્રી કયા માપથી ઉમેરવામાં આવે છે.
જો તમારે ઘરે ચટાકેદાર અને એકલું પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય એવું ફુદીનાનું પાણી ઘરે બનાવવું હોય તો આજે તમને તેની સીક્રેટ રીત જણાવી દઈએ. આ રીત અને માપ ફોલો કરી પાણી બનાવશો તો એવું પાણી બનશે કે તેનો સ્વાદ દાઢે વગળી જશે.
ફુદીનાનું ચટાકેદાર પાણી બનાવવા માટેની સામગ્રી
ફુદીનાના પાન 2 કપ
લીધા ધાણા ડાળખી સહિત 1 કપ
આદુનો 1 ઈંચનો ટુકડો
તીખા લીલા મરચાં 2 થી 3
ગોળ 1/4 કપ
સંચળ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર
ઠંડુ પાણી 2 કપ
બરફના ટુકડા
શેકેલા જીરાનો પાવડર 1 ચમચી
ચાટ મસાલો 1 ચમચી
આમલીનો પલ્પ 1/3 કપ
ફુદીનાનું પાણી બનાવવાની રીત
પાણીપુરીનું પાણી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા ફુદીનાના પાન અને ધાણાને સારી રીતે ધોઈ અને મિક્સર જારમાં લઈ લો. તેમાં આદુની છાલ ઉતારી એડ કરો અને સાથે લીલા મરચાંના ટુકડા અને ગોળ એડ કરો. હવે આ સામગ્રીમાં બરફના ટુકડા એડ કરી સ્મુધ પેસ્ટ બનાવો. બરફ ઉમેરવાથી ફુદીના અને ધાણાનો રંગ લીલો જ રહેશે. તેથી બરફ ખાસ ઉમેરવો.
ફુદીનાની પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય એટલે તેને એક મોટા બાઉલમાં કાઢો અને તેમાં જરૂર અનુસાર પાણી ઉમેરો. સાથે જ તેમાં આમલીની પેસ્ટ, સંચળ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, જીરું પાવડર ઉમેરો અને સારી રીતે હલાવો. તમે ઈચ્છો તો જીરું પાવડર મિક્સરમાં ઉમેરી શકો છો. છેલ્લે પાણીમાં ચાટ મસાલો ઉમેરો. આ પાણીને સારી રીતે હલાવી અને ફ્રીજમાં ઠંડુ કરવા મુકી દો. પાણીપુરીના પાણીમાં સર્વ કરતી વખતે બુંદી ઉમેરવી. આ માપ અને સામગ્રી સાથે પાણી બનાવશો તો લોકો તમારા ઘરે વારંવાર પાણીપુરી ખાવા માટે આવશે.
