/Spider Web Cleaning Tips: ઘરના એક પણ ખૂણામાં નહીં દેખાય કરોળિયાના જાળા, દર થોડા દિવસે દિવાલો પર લગાડી દો આ વસ્તુ

Spider Web Cleaning Tips: ઘરની દિવાલો પર દર થોડા દિવસે કરોળિયાના જાળા દેખાવા લાગતાં હોય તો તેનાથી કામયી મુક્તિ મેળવવાની રીત જાણી લો. ઘરમાં સફાઈ કરતી વખતે દર થોડા દિવસે આ વસ્તુ દીવાલ પર લગાડી દેવી. આમ કરવાથી ઘરમાંથી કરોળિયાનો જ સફાયો થઈ જશે.
Spider Web Cleaning Tips: ઘરમાં મહિલાઓ રોજ સાફ-સફાઈ કરતી હોય છે. તેમ છતાં ઘરના અલગ અલગ ખૂણામાં બારી દરવાજામાં કરોળિયાના જાળા વારંવાર બની જાય છે. ઘરમાં લટકતા કરોળિયાના જાળા ઘરની સુંદરતાને ખરાબ કરે છે અને તેનાથી ઘરમાં ગંદકી પણ વધે છે. ઘરમાં કરોળિયાના જાળા હોવા ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પણ અશુભ ગણાય છે. જો તમે પણ કરોળિયાના જાળાથી પરેશાન થઈ ગયા છો તો આજે તમને એવો સરળ ઘરેલુ ઉપાય જણાવીએ જે તમારી સમસ્યાને કાયમ માટે દૂર કરી શકે છે.
ઘરમાં જ રહેલી 4 વસ્તુની મદદથી કરોળિયા ભગાડવાની દવા બની શકે છે. કરોળિયા ભગાડવાની આ દવા કેમિકલ વિનાની છે. બસ તમારે એટલું કરવાનું છે કે જે ખૂણામાં કરોળિયા વારંવાર આવી જતા હોય અને જાળા વારંવાર બનતા હોય ત્યાં થોડા થોડા દિવસે આ દવા લગાડી દેવાની છે. ઘરની સાફ સફાઈ કરો ત્યારે દીવાલો પર પણ આ વસ્તુ લગાડી શકાય છે. તેને લગાડી દેવાથી કરોળિયા ઘરમાં આવતા જ બંધ થઈ જશે.
કરોળિયાને ભગાડવાની ઘરેલુ દવા
કરોળિયાના જાળા ઘરમાં ન બને તે માટે વિનેગરનો ઉપયોગ કરી સ્પ્રે બનાવી શકાય છે. તેના માટે સ્પ્રે બોટલમાં પાણી અને વિનેગર સમાન માત્રામાં લઇ ભરી દો. હવે આ પાણીને ઘરના ખૂણા અને બારી દરવાજામાં છાંટી દો. જો ઘરમાં વધારે પ્રમાણમાં કરોળિયા હોય તો થોડા દિવસ રોજ આ પાણી છાંટો અને સફાઈ કરો. વિનેગરની તીવ્ર ગંધથી કરોળિયા ઘરમાં આવતા બંધ થઈ જશે.
લીંબુની છાલ
લીંબુનો રસ કાઢીને તેની છાલ મોટાભાગના લોકો ફેંકી દેતા હોય છે પરંતુ જો ઘરમાં કરોળિયાનો ત્રાસ હોય તો આ છાલનો ઉપયોગ કરોળિયા ભગાડવાની દવા બનાવવામાં કરી શકો છો. તેના માટે પાણીમાં લીંબુની છાલ ઉમેરી પાણીને બરાબર ઉકાળી લો. ત્યાર પછી પાણીને ઠંડુ કરીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરેલો. ઘરમાં આ પાણીનો છંટકાવ કરી દેવાથી પણ કરોળિયા ઘરથી દૂર રહે છે.
ફુદીનાનું તેલ
ફુદીનાની સુગંધ ઘરમાં કામ કરશે અને કરોળિયા માટે ફુદીનાનું તેલ દવાનું કામ કરશે. એક કપ પાણીમાં આઠથી દસ ટીપા ફુદીનાનું તેલ મિક્સ કરી સ્પ્રે તૈયાર કરી લો. આ સ્પ્રેને એવી જગ્યાએ છાંટી દો જ્યાં કરોળિયા જાળા બનાવતા હોય. ફુદીનાની તાજગી ભરી સુગંધથી કરોળિયાની સમસ્યા કાયમ માટે દૂર થઈ જશે.
કપૂર
પૂજામાં ઉપયોગમાં લેવાતું કપૂર કરોળિયા ભગાડવા માટે પણ કારગર છે. કબાટમાં અને ઘરના અંધારા ખૂણામાં કરોળિયા વધારે આવતા હોય છે. આવી જગ્યાઓમાં કપૂરની ગોળીઓ રાખી દેવી. ખાસ કરીને કબાટમાં કપૂરની ગોળીઓ મૂકી દેવાથી કરોળિયા તે જગ્યાથી દૂર રહેશે. ઘરમાં પણ કપૂર નો સ્પ્રે બનાવીને છાંટી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)