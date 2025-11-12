Splinter Removal Hack: કાંટો કાઢવાની નવી રીત, જરા પણ દુખાવો નહીં થાય અને કાંટો આવી જશે બહાર
Splinter Removal Hack: હાથ કે પગમાં કાંટો વાગી જાય તો તેને કાઢવા માટે સોયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાંટો કાઢતી વખતે દુખાવો પણ થાય છે. પરંતુ આજે તમને દુખાવા વિના કાંટો કાઢવાની રીત જણાવીએ. આ રીત ફોલો કરવાથી કાંટો સરળતાથી નીકળી જશે.
Splinter Removal Hack: તમારી સાથે પણ એવું થયું હશે કે ખુલ્લા પગે ચાલતી વખતે પગમાં કાંટો વાગી જાય, અથવા તો લાકડાનું કોઈ કામ કરતી વખતે લાકડાની ફાંસ હાથમાં લાગે. ઘણીવાર ગાર્ડન જેવી જગ્યાએથી પણ કાંટા વાગી જતા હોય છે. કોઈ વાર તો કાંટો ફક્ત ખુંચે છે પરંતુ કેટલીક વાર કાંટો ચામડીમાં ઉતરી જાય છે. આ રીતે ચામડીમાં ઉતરી ગયેલો કાંટો કાઢવામાં દુખાવો થાય છે. કાંટો કાઢવા માટે સોય જેવી વસ્તુનો ઉપયોગ પણ કરવો પડે છે.
જો કે સોય વડે કાંટો કાઢવો જોખમી છે જો સોઈ વાગી જાય તો ઈન્ફેકશન પણ થઈ શકે છે. વળી આ રીતે કાંટો કાઢવા જતા કાંટો ચામડીમાં તુટી પણ જાય. આ ઝંઝટ વિના જો એકદમ સરળ રીતે કાંટો કાઢવો હોય તો શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. સોશિયલ મીડિયા પર કાંટો કાઢવાની આ રીત વાયરલ થઈ છે. આ ટ્રીકમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ રીતે દુખાવા વિના કાંટો નીકળી જાય છે.
કાંટો કાઢવાની રીત
કાંટો કાઢા માટે સૌથી પહેલા 2 વસ્તુની જરૂર પડશે. એક ટેપ અથવા બેંડ એડ અને એક લસણની કળી. જી હાં આ રીતમાં ટેપ અને લસણની કળી વડે ચામડીમાંથી કાંટો કાઢવામાં આવે છે. આ રીતે કાંટો કાઢવાથી દુખાવો પણ થશે નહીં.
સૌથી પહેલા જ્યાં કાંટો વાગ્યો હોય ત્યાં એક ટેપ કે બેંડ એડ લગાવો અને કાંટા ઉપર લસણની કળી આવે તે રીતે લસણ રાખો. ત્યારબાદ 2 મિનિટ ટેપને રહેવા દો અને પછી ધીરે ધીરે ટેપ ઉતારો. આમ કરવાથી કાંટો લસણની કળી પર ચોંટી જશે અને ટેપ કાઢશો એટલે લસણની કળી સાથે બહાર આવી જશે.
કેવી રીતે કામ કરે લસણ ?
કાંટો કાઢવા માટે આ ટેકનિક કામ એટલા માટે કરે કે કાંટો વાગ્યો હોય તે જગ્યાએ લસણ રાખવાથી ત્યાંની સ્કિન સોફ્ટ થઈ જાય છે. જેના કારણે કાંટો બહાર આવવા લાગે છે. જ્યારે તમે ટેપ કાઢો છો તો લસણની સાથે કાંટો પણ બહાર નીકળી જાય છે. આ ટેકનિકથી દુખાવો પણ થતો નથી અને ત્વચાને નુકસાન પણ થતું નથી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
