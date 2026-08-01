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Lifehacks: છોડમાં થયેલી સફેદ જીવાત એક દિવસમાં સાફ થઈ જશે, છોડમાં છાંટી દેજો આ વસ્તુનું પાણી

Mealybugs Removal Hacks: ગાર્ડનમાં રહેલા છોડમાં ઘણીવાર સફેદ રંગના કીડા થઈ જાય છે. આ કીડાને દુર કરવામાં ન આવે તો તે છોડ ખાઈ જાય છે. છોડમાં થતા સફેદ કીડાના મિલીબગ કહેવામાં આવે છે. આ જંતુને સાફ કરવાનો દેશી નુસખો આજે તમને જણાવીએ. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 01, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:33 PM IST
Lifehacks: છોડમાં થયેલી સફેદ જીવાત એક દિવસમાં સાફ થઈ જશે, છોડમાં છાંટી દેજો આ વસ્તુનું પાણી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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