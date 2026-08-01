/Lifehacks: છોડમાં થયેલી સફેદ જીવાત એક દિવસમાં સાફ થઈ જશે, છોડમાં છાંટી દેજો આ વસ્તુનું પાણી

Mealybugs Removal Hacks: ઘરમાં જેટલી જગ્યાની અનુકૂળતા હોય એટલા છોડ મહિલાઓ રાખતી હોય છે. આમ તો છોડના કારણે કોઈ જ સમસ્યા થતી નથી. પણ કોઈપણ કારણસર છોડમાં જો કીડા લાગી જાય તો તકલીફ વધે છે. તેમાં પણ છોડનો રસ ચૂસી જતી સફેદ રંગની જીવાત થઈ જાય તો તેના કારણે છોડ સુકાઈ જાય છે. આવી સફેદ જીવાતને દૂર કેવી રીતે કરવી આજે તમને જણાવીએ.
જાસૂદ સહિતના ફૂલના છોડમાં સફેદ રૂ જેવી દેખાતી જીવાત થતી હોય છે. આ જીવાતને મિલીબગ કહેવામાં આવે છે. આ જીવાત છોડના પાન અને કળીઓમાંથી રસ ચૂસી જાય છે જેના કારણે છોડ ધીરે ધીરે સુકાવા લાગે છે. જો આ સફેદ જીવાતને દૂર કરવામાં ન આવે તો તેના કારણે છોડ પણ કરમાઈ જાય છે. આ જીવાતને દૂર કરવા માટે વધારે ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી. ઘરમાં રહેલી બે વસ્તુની મદદથી તમે આ જીવાત દૂર કરવાની દવા બનાવી શકો છો.
સામાન્ય રીતે લીંબુ અને ડુંગળીનો ઉપયોગ કર્યા પછી તેની છાલને ફેંકી દેવામાં આવે છે. આ છાલનો ઉપયોગ કરીને જ છોડમાંથી જીવાત ભગાડે તેવું પાણી બનાવવાનું છે. આ પાણી કઈ રીતે બનાવવું અને છોડમાં કઈ રીતે છાંટવું એ જાણો.
સફેદ જીવાતને દૂર કરતું પાણી
છોડમાં થયેલી સફેદ જીવાતને દૂર કરવા માટે એક બાઉલમાં પાણી ભરો. આ પાણીમાં લીંબુની છાલ અને ડુંગળીની છાલ ઉમેરી દો. લીંબુ અને ડુંગળીની છાલ વાળું પાણી આખી રાત અથવા તો 4 કલાક સુધી ઢાંકી રાખો. ત્યાર પછી છાલને પાણીમાં બરાબર મસળી લો અને પછી આ પાણીને ગાળીને બોટલમાં ભરી લો. ડુંગળી અને લીંબુની છાલનું પાણી જે સ્પ્રે બોટલમાં ભર્યું હોય તેમાં થોડું પાણી અને બેકિંગ સોડા પણ ઉમેરો. બધી જ સામગ્રીને બધા બરાબર મિક્સ કર્યા પછી સ્પ્રે છોડ પર છાંટી દો. આ સ્પ્રે એવી જગ્યાએ ખાસ છાંટો જ્યાં સફેદ જીવાત વધારે દેખાતી હોય. સાથે જ આ સ્પ્રે છોડના મૂળમાં પણ છાંટી દો. આ સ્પ્રે છાંટ્યા પછી સફેદ જીવાત ઓછી થવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)