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ભૂખ મારીને વજન ઓછું કરવાની ભૂલ ન કરવી, ડાયટિંગ શરુ કર્યા પછી દેખાતા 5 લક્ષણો હોય છે Warning Signs

Starving Side Effects: વજન ઓછું કરવા માટે ડાયટિંગની વાત આવે એટલે લોકો એવું માની લે છે કે ભૂખ્યા રહેવું, ઓછું ખાવું. પરંતુ ભૂખ્યા રહીને વજન ઓછું કરવાની ભુલ કરતાં લોકો સૌથી ગંભીર ભુલ કરે છે. ડાયટિંગનો અર્થ ભૂખ્યા રહેવું નથી. જો ડાયટિંગ શરુ કર્યા પછી આ 5 લક્ષણો દેખાય તો સમજી લેવું તમારા શરીરને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:25 AM IST
ભૂખ મારીને વજન ઓછું કરવાની ભૂલ ન કરવી, ડાયટિંગ શરુ કર્યા પછી દેખાતા 5 લક્ષણો હોય છે Warning Signs

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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